Не знаете, в каких кроссовках ходить в межсезонье? В первую очередь стоит обратить внимание на модели с надежной конструкцией, оснащенные технологичными подошвами и водонепроницаемыми мембранами. Чтобы облегчить выбор, «Афиша Daily» собрала 12 беспроигрышных пар.

Зима постепенно складывает свои полномочия, а погода за окном становится все теплее. Тем не менее убирать ботинки и доставать весенние кроссовки пока еще рано. Во-первых, любимые пары достаточно быстро потеряют приличный вид из‑за воздействия остатков снега, которые вскоре превратятся в слякоть. Во-вторых, в них будет банально холодно. Оптимальное решение — найти демисезонные кроссовки с более сложной конструкцией или водонепроницаемой мембраной. И не забудьте про теплые носки.

The North Face

13 600 р.

Reebok

7999 р.

adidas Originals

14 155 р.

Nike

14 846 р.

Hoka One One

€160

Nike

14 725 р.

Merrell

13 205 р.

Salomon x Carhartt WIP

12 942 р.

adidas Terrex

19 999 р.

Keen

7505 р.

Salomon x Beams

£185

Hoka One One

26 445 р.
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