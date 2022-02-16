Не знаете, в каких кроссовках ходить в межсезонье? В первую очередь стоит обратить внимание на модели с надежной конструкцией, оснащенные технологичными подошвами и водонепроницаемыми мембранами. Чтобы облегчить выбор, «Афиша Daily» собрала 12 беспроигрышных пар.

Зима постепенно складывает свои полномочия, а погода за окном становится все теплее. Тем не менее убирать ботинки и доставать весенние кроссовки пока еще рано. Во-первых, любимые пары достаточно быстро потеряют приличный вид из‑за воздействия остатков снега, которые вскоре превратятся в слякоть. Во-вторых, в них будет банально холодно. Оптимальное решение — найти демисезонные кроссовки с более сложной конструкцией или водонепроницаемой мембраной. И не забудьте про теплые носки.