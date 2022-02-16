Не знаете, в каких кроссовках ходить в межсезонье? В первую очередь стоит обратить внимание на модели с надежной конструкцией, оснащенные технологичными подошвами и водонепроницаемыми мембранами. Чтобы облегчить выбор, «Афиша Daily» собрала 12 беспроигрышных пар.
Зима постепенно складывает свои полномочия, а погода за окном становится все теплее. Тем не менее убирать ботинки и доставать весенние кроссовки пока еще рано. Во-первых, любимые пары достаточно быстро потеряют приличный вид из‑за воздействия остатков снега, которые вскоре превратятся в слякоть. Во-вторых, в них будет банально холодно. Оптимальное решение — найти демисезонные кроссовки с более сложной конструкцией или водонепроницаемой мембраной. И не забудьте про теплые носки.
The North Face13 600 р.
Reebok7999 р.
adidas Originals14 155 р.
Nike14 846 р.
Hoka One One€160
Nike14 725 р.
Merrell13 205 р.
Salomon x Carhartt WIP12 942 р.
adidas Terrex19 999 р.
Keen7505 р.
Salomon x Beams£185
Hoka One One26 445 р.
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