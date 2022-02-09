Не беда, если этой зимой вы не обзавелись новой курткой. Возможно, это даже к лучшему. Почему бы не попробовать другой подход — сделать выбор в пользу менее теплой верхней одежды, но носить ее с дополнительным слоем. Более подходящего для подобных экспериментов времени, чем межсезонье, не найти.

Даже вне контекста тенденции на аутдор-эстетику у утепления слоями есть практические преимущества. Во-первых, так можно лучше контролировать термоизоляцию. Во-вторых, при смене температуры по ходу года оба слоя можно носить как самостоятельную верхнюю одежду. Помимо практических преимуществ многослойные образы еще и здорово смотрятся. Особенно если умело смешать цвета и текстуры.

20 беспроигрышных комбинаций

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