Не беда, если этой зимой вы не обзавелись новой курткой. Возможно, это даже к лучшему. Почему бы не попробовать другой подход — сделать выбор в пользу менее теплой верхней одежды, но носить ее с дополнительным слоем. Более подходящего для подобных экспериментов времени, чем межсезонье, не найти.