Переиздание кед из 70-х, идеальные ретрораннеры, состаренные баскетбольные кроссовки и еще 11 достойных внимания пар января.
Вслед за переизданиями Delphin, Oslo-City и Mallorca немецкий бренд возвращает на горизонт еще одну модель из своих архивов — Muenster.
Британский дизайнер продолжает серию смелых экспериментов с кроссовками adidas. Очередная пара вдохновлена обувью для подводного плавания.
Один из самых узнаваемых силуэтов Converse получил свежее обновление. В этот раз дизайнеры заменили привычный канвас на эффектную ворсистую замшу.
Мы уже рассказывали, что у бренда Walsh можно найти эталонные ретрораннеры. Новая расцветка модели European — еще один повод об этом напомнить.
Яркая интерпретация архивных баскетбольных кроссовок с нарочито состаренным верхом и пожелтевшей подошвой, свойственными для линейки Heritage.
Спортивный бренд переиздает классическую модель 1991 года Air Max BW. Так еще и в оригинальной расцветке.
Немецкий бренд выпустил кроссовки Response CL в выверенной серой расцветке. И это образцовые dad shoes для начинающих.
Свежая интерпретация главного хита Reebok последних лет. Bape сделали ставку на стерильно белый верх, контрастные линии и аккуратный брендинг.
Тот самый случай, когда кроссовки в коллаборации с артисткой полностью соответствуют ее образу.
Дизайнер и художник Джошуа Вайдс переосмыслил гибридную модель New Balance. Ее ключевое отличие — декоративные брызги краски на комбинированном верхе.
Новая пара Nike из переработанных материалов одинаково подойдет как для трейлраннинга, так и для повседневной носки в городе.
Не так давно вернувшиеся на горизонт кроссовки Forum получили обновление. Ключевое отличие интерпретированной модели — массивная платформа.
Руиджи Вильясеньор знает толк в классических баскетбольных кроссовках и том, как придать любой паре добротный состаренный вид.
Броские беговые кроссовки, которые захочется носить не только во время занятий спортом, но и в повседневной жизни.