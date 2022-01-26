Переиздание кед из 70-х, идеальные ретрораннеры, состаренные баскетбольные кроссовки и еще 11 достойных внимания пар января.

Puma Muenster OG

Вслед за переизданиями Delphin, Oslo-City и Mallorca немецкий бренд возвращает на горизонт еще одну модель из своих архивов — Muenster.

Цена £85
Craig Green x adidas Originals Scuba Phormar

Британский дизайнер продолжает серию смелых экспериментов с кроссовками adidas. Очередная пара вдохновлена обувью для подводного плавания.

Цена 20 899 р.
Converse Chuck 70

Один из самых узнаваемых силуэтов Converse получил свежее обновление. В этот раз дизайнеры заменили привычный канвас на эффектную ворсистую замшу.

Цена £85
Walsh European

Мы уже рассказывали, что у бренда Walsh можно найти эталонные ретрораннеры. Новая расцветка модели European — еще один повод об этом напомнить.

Цена £125
Diadora Heritage Mi Basket Low

Яркая интерпретация архивных баскетбольных кроссовок с нарочито состаренным верхом и пожелтевшей подошвой, свойственными для линейки Heritage.

Цена 16 055 р.
Nike Air Max BW OG

Спортивный бренд переиздает классическую модель 1991 года Air Max BW. Так еще и в оригинальной расцветке.

Цена 11 700 р.
adidas Originals Response CL

Немецкий бренд выпустил кроссовки Response CL в выверенной серой расцветке. И это образцовые dad shoes для начинающих.

Цена 11 999 р.
Bape x Reebok Club C 85

Свежая интерпретация главного хита Reebok последних лет. Bape сделали ставку на стерильно белый верх, контрастные линии и аккуратный брендинг.

Цена £120
Cardi B x Reebok Classic Leather

Тот самый случай, когда кроссовки в коллаборации с артисткой полностью соответствуют ее образу.

Цена 10 999 р.
Joshua Vides x New Balance 57/40

Дизайнер и художник Джошуа Вайдс переосмыслил гибридную модель New Balance. Ее ключевое отличие — декоративные брызги краски на комбинированном верхе.

Цена 14 990 р.
Nike NSW Free Remastered

Новая пара Nike из переработанных материалов одинаково подойдет как для трейлраннинга, так и для повседневной носки в городе.

Цена £110
adidas Originals Forum Bonega

Не так давно вернувшиеся на горизонт кроссовки Forum получили обновление. Ключевое отличие интерпретированной модели — массивная платформа.

Цена 10 999 р.
Rhude Rhecess Distressed

Руиджи Вильясеньор знает толк в классических баскетбольных кроссовках и том, как придать любой паре добротный состаренный вид.

Цена £465
Puma Deviate Nitro SP

Броские беговые кроссовки, которые захочется носить не только во время занятий спортом, но и в повседневной жизни.

Цена 14 990 р.