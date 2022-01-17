Если вам интересен джапанизм или вы просто неравнодушны к культуре Японии (и, в частности, ее одежде), присмотритесь к нашей подборке локальных марок, которые работают в этом направлении дизайна.

Rice

Rice называет себя маркой восточного характера, но при этом в долгосрочной перспективе не хочет делать акцент только на Японии или Китае. Хотя, по словам создателей, первая коллекция бренда все же опирается на культуру этих стран. Тут, к примеру, можно найти кимоно с классическим воротником и поясом, легкий жакет-кимоно с накладными карманами и рубашку с вышивкой на груди и традиционными китайскими пуговицами в виде узелков. Диапазон цен — от 390 рублей за носки до 12 000 рублей за жакет-кимоно.

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Shood

Молодая марка Shood начинала с аксессуарной линии — двусторонних косынок, а затем расширилась до концептуальной одежды с налетом японского национального костюма. Здесь представлена юбка, которая проходит между ног и завязывается на бедрах лентами; юбка-брюки в стиле традиционных японских штанов хакама; асимметричная накидка тога с поясом; кимоно с широкими рукавами, которые можно при желании затянуть в районе манжет. Все вещи изготавливаются на заказ с учетом индивидуальных параметров клиента. Диапазон цен — от 3800 рублей за топ бандо до 8900 рублей за жилет.

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Called a Garment

Called a Garment — марка уличной одежды из Нижнего Новгорода. Правда, в каталоге бренда вы увидите не только привычные для стритвир-сегмента футболки, худи и шапки бини. Called a Garment также разработал технологичный всепогодный костюм: кимоно с поясом и пряжкой фастексом и брюки с утяжкой на манжетах. Стоимость — 4900 рублей за верх и 4500 рублей за низ.

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byMatsumura

byMatsumura называет себя брендом, который основан в Москве, но душой находится в Японии. Дизайнерскую команду марки вдохновляют «изящные токийские улицы, необычный стиль жителей и жестокая мафия якудза». При этом японская эстетика прослеживается тут скорее в декоре, чем в силуэтах вещей: у byMatsumura можно найти футболки с иероглифами, худи с изображением режиссера Такеши Китано и джерси с национальной графикой. Хотя в каталоге также попадается, к примеру, шуба-кимоно. Диапазон цен — от 2500 рублей за футболку до 20 000 рублей за шубу.