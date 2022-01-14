За последние несколько лет вещи из мохера заметно прибавили в популярности. Отчасти из‑за кардиганов японских брендов Needles и Beams Plus, отчасти из‑за востребованности среди селебрити первой величины. Для тех, кто готов обзавестись свитером из пушистого материала, «Афиша Daily» собрала 20 беспроигрышных вариантов.

Немного истории Мохер — пушистая и приятная на ощупь пряжа из шерсти ангорских коз (не путать с ангорой, которую производят из волос кролика). Если верить «Википедии», то это один из старейших материалов, известных человечеству. Коз с длинной и мягкой шерстью начали разводить в турецком городе Ангора (ныне Анкара) еще в XVI веке. Тогда шерсть ангорских коз ценилась настолько высоко, что какое‑то время ее, как и самих животных, было запрещено вывозить из страны. Ситуация изменилась только в 1820 году, когда партию необработанного мохера впервые экспортировали в Англию. На фоне растущего спроса на мягкое волокно ангорские козы стали появляться в других странах, где фермеры скрещивали их с местными видами. На сегодняшний день больше всего мохера производят в ЮАР и Китае.

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Рост популярности Мохеровые свитера смотрятся действительно впечатляюще, плюс они теплые и приятные на ощупь. А еще это идеальное решение для тех, кто откровенно устал от вещей с логотипами, но не готов уходить в минимализм. Ведь эффектность мохеровых свитеров достигается не только за счет узоров, но и благодаря фактурности материала. Поэтому даже однотонный кардиган будет смотреться ярко и выделяться.

За последние несколько лет вещи из мохера заметно прибавили в популярности. Во многом их успеху способствовали такие японские бренды, как Needles и Beams Plus. В сезонных коллекциях и тех и других регулярно появлялись пушистые кардиганы и свитера в ярких расцветках. Мохеровые изделия обладают определенным шармом, свойственным классическому американскому стилю второй половины прошлого века. А кто, как не японцы, регулярно перепридумывает это направление и вдыхает в него новую жизнь?

Не менее важная составляющая успеха — востребованность мохеровых свитеров среди селебрити. В первую очередь на ум приходит Tyler, The Creator — негласный король пушистого материала и просто преппи-энтузиаст. Кстати, музыкант не только сам носит мохеровые свитера, но и выпускает их под собственным брендом Golf le Fleur (как в сольных коллекциях, так и в рамках коллаборации с Lacoste). Следом в списке поклонников пушистых вещей идут актер Тимоте Шаламе, рэперы Lil Uzi Vert и A$AP Rocky, а также некогда исполнитель (ныне скорее дизайнер) A$AP Nast.

Какой свитер выбрать вам Сегодня свитера из мохера можно найти в коллекциях у самых разных брендов — от массмаркета и классиков стритвира до японских тяжеловесов и титанов люксового сегмента. Выбор действительно широкий. Помимо вышеупомянутых Needles и Beams Plus хорошо зарекомендовали себя YMC, Wacko Maria, Engineered Garments, Noma t.d. и, конечно, авторы полосатого бестселлера Marni. При выборе нужно определиться между свитером в классическом понимании (с круглым или V-образным вырезом) и кардиганом. Если судить по ассортименту крупных ретейлеров, то последние пользуются бóльшим спросом. В вопросах расцветки вас ограничивает разве что собственная фантазия. Хотите сдержанный однотонный свитер? Изучите текущую коллекцию Neighborhood, Auralee или более бюджетного Arket. Нужно что‑то эффектное и запоминающееся? Обратите внимание на кардиганы с узором аргайл у Marni или леопардовым паттерном у Wacko Maria. Мы советуем найти нечто среднее — скажем, кардиган в традиционную полоску. Такой вряд ли утратит свою актуальность или надоест вам через пару сезонов.

Достойные свитера из мохера стоят недешево и нечасто появляются в коллекциях бюджетных массмаркет-брендов. Если вы не готовы отдавать за них такие суммы, но вам нравится пушистая текстура, то можно присмотреть неплохие альтернативы из синтетических материалов. Например, в Zara или Weekday. Эти свитера тоже будут приятными на ощупь, но однозначно не такими теплыми, как мохеровые. К тому же после нескольких стирок они с большой вероятностью потеряют первозданный вид.