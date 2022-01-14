За последние несколько лет вещи из мохера заметно прибавили в популярности. Отчасти из‑за кардиганов японских брендов Needles и Beams Plus, отчасти из‑за востребованности среди селебрити первой величины. Для тех, кто готов обзавестись свитером из пушистого материала, «Афиша Daily» собрала 20 беспроигрышных вариантов.
Немного истории
Мохер — пушистая и приятная на ощупь пряжа из шерсти ангорских коз (не путать с ангорой, которую производят из волос кролика). Если верить «Википедии», то это один из старейших материалов, известных человечеству. Коз с длинной и мягкой шерстью начали разводить в турецком городе Ангора (ныне Анкара) еще в XVI веке. Тогда шерсть ангорских коз ценилась настолько высоко, что какое‑то время ее, как и самих животных, было запрещено вывозить из страны. Ситуация изменилась только в 1820 году, когда партию необработанного мохера впервые экспортировали в Англию.
На фоне растущего спроса на мягкое волокно ангорские козы стали появляться в других странах, где фермеры скрещивали их с местными видами. На сегодняшний день больше всего мохера производят в ЮАР и Китае.
Рост популярности
Мохеровые свитера смотрятся действительно впечатляюще, плюс они теплые и приятные на ощупь. А еще это идеальное решение для тех, кто откровенно устал от вещей с логотипами, но не готов уходить в минимализм. Ведь эффектность мохеровых свитеров достигается не только за счет узоров, но и благодаря фактурности материала. Поэтому даже однотонный кардиган будет смотреться ярко и выделяться.
За последние несколько лет вещи из мохера заметно прибавили в популярности. Во многом их успеху способствовали такие японские бренды, как Needles и Beams Plus. В сезонных коллекциях и тех и других регулярно появлялись пушистые кардиганы и свитера в ярких расцветках. Мохеровые изделия обладают определенным шармом, свойственным классическому американскому стилю второй половины прошлого века. А кто, как не японцы, регулярно перепридумывает это направление и вдыхает в него новую жизнь?
Не менее важная составляющая успеха — востребованность мохеровых свитеров среди селебрити. В первую очередь на ум приходит Tyler, The Creator — негласный король пушистого материала и просто преппи-энтузиаст. Кстати, музыкант не только сам носит мохеровые свитера, но и выпускает их под собственным брендом Golf le Fleur (как в сольных коллекциях, так и в рамках коллаборации с Lacoste). Следом в списке поклонников пушистых вещей идут актер Тимоте Шаламе, рэперы Lil Uzi Vert и A$AP Rocky, а также некогда исполнитель (ныне скорее дизайнер) A$AP Nast.
Какой свитер выбрать вам
Сегодня свитера из мохера можно найти в коллекциях у самых разных брендов — от массмаркета и классиков стритвира до японских тяжеловесов и титанов люксового сегмента. Выбор действительно широкий. Помимо вышеупомянутых Needles и Beams Plus хорошо зарекомендовали себя YMC, Wacko Maria, Engineered Garments, Noma t.d. и, конечно, авторы полосатого бестселлера Marni.
При выборе нужно определиться между свитером в классическом понимании (с круглым или V-образным вырезом) и кардиганом. Если судить по ассортименту крупных ретейлеров, то последние пользуются бóльшим спросом.
В вопросах расцветки вас ограничивает разве что собственная фантазия. Хотите сдержанный однотонный свитер? Изучите текущую коллекцию Neighborhood, Auralee или более бюджетного Arket. Нужно что‑то эффектное и запоминающееся? Обратите внимание на кардиганы с узором аргайл у Marni или леопардовым паттерном у Wacko Maria. Мы советуем найти нечто среднее — скажем, кардиган в традиционную полоску. Такой вряд ли утратит свою актуальность или надоест вам через пару сезонов.
Engineered Garments28 025 р.
YMC17 943 р.
Flagstuff36 895 р.
Noma t.d.26 873 р.
Uniform Experiment26 505 р.
Isabel Marant31 565 р.
Neighborhood21 755 р.
Cos8990 р.
Needles30 875 р.
Mr P.16 266 р.
Wacko Maria£298
Roberto Collina30 406 р.
YMC28 025 р.
Marni89 276 р.
Paura26 027 р.
Neighborhood17 955 р.
Kenzo31 949 р.
South2 West817 574 р.
Needles29 355 р.
Arket7630 р.
Достойные свитера из мохера стоят недешево и нечасто появляются в коллекциях бюджетных массмаркет-брендов. Если вы не готовы отдавать за них такие суммы, но вам нравится пушистая текстура, то можно присмотреть неплохие альтернативы из синтетических материалов. Например, в Zara или Weekday. Эти свитера тоже будут приятными на ощупь, но однозначно не такими теплыми, как мохеровые. К тому же после нескольких стирок они с большой вероятностью потеряют первозданный вид.