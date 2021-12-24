Аналитики прогнозируют рост цен на одежду в 2022 году, притом что ее стоимость уже увеличилась в 2021-м. «Афиша Daily» узнала у экспертов рынка, почему вещи станут еще дороже, какой процент роста ждать и как покупатели отреагируют на изменения.

Fashion Consulting Group @fcgmedia, аналитическое и консалтинговое агентство в индустрии моды России

Рост цен прежде всего объясняется общемировым трендом инфляции. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле Генассамблеи ООН, усредненный рост мировых цен на товары в 2021 году составил не менее 10%. Одежда вошла в категорию, цены на которую выросли в первую очередь. Это связано с повышением стоимости сырья и транспортных услуг во всем мире. Также текстильная отрасль во многих странах держится на сезонной занятости сотрудников-мигрантов, а ограничения в их перемещении создают дефицит рабочей силы на производствах. В среднем по рынку за 2021 год цены на одежду и обувь выросли на 10–15%. При этом в 2021 году рубль довольно прочно удерживал свою позицию , и будем надеяться, что в 2022-м этот тренд сохранится. Прогнозировать динамику роста цен можно, исходя из опыта прошлых инфляций. Наиболее быстро и резко растут цены на премиальный сегмент товаров — в 2022-м тут можно предположить рост розничных цен до 30%. Более сдержанно будет дорожать одежда среднего сегмента — в пределах 20–25%.

Масс-маркет вряд ли перешагнет планку 10–20%, так как его потребители крайне чувствительны к малейшим изменениям цен.

Как покупатель отреагирует на рост цен? В первом полугодии 2021-го Россия шла по ускоренному сценарию восстановления рынка одежды, опережая общие темпы восстановления потребительского рынка. Этот тренд можно назвать отложенным спросом, когда люди покупками одежды как бы вознаграждают себя за терпение и отсутствие поездок и отдыха . Во втором полугодии этот тренд стал гораздо менее выраженным: тут негативно влияет сам волнообразный процесс развития эпидемии, которая усиливается по мере наступления осени и холодов. Согласно исследованиям индекса потребительских настроений, осенью у покупателей усилились пессимистические оценки в отношении собственных финансовых перспектив . Тревогу и негатив также увеличивает ощущение растущих цен. Пока не будет преодолена неуверенность людей в стабильности своего финансового положения, не будет стабильного роста затрат на модную одежду и обувь.

Studio 29 @studio_29_, российский бренд женской одежды

При формировании цены мы рассчитываем производственную и полную себестоимость. Сначала считаем расходы на сырье, логистику и производство, а затем умножаем получившуюся сумму на коэффициент накладных расходов. И уже финально делаем наценку на товар. Скорее всего, в 2022-м одежда Studio 29 подорожает , потому что цены на сырье и производство растут с каждым месяцем — соответственно, растет и себестоимость товара. Наши клиенты относятся к изменениям цен достаточно адекватно и лояльно, потому что мы не так часто их повышаем и не делаем резких скачков. Плюс в своей коммуникационной стратегии рассказываем о производстве, о том, как много сил уходит на создание коллекций, показываем, как много сотрудников работает. И таким образом повышаем лояльность среди клиентов.

Gate31 @31gate, российский бренд женской одежды

Стоимость одежды в Gate31 складывается из цены на ткань, комплектующие, фурнитуру, логистику, аренду цехов, амортизацию оборудования, а также из зарплаты экспериментального и швейного цехов. В грядущем году цены точно вырастут — сразу по нескольким причинам. Вся ткань покупается в валюте, а стоимость хлопка сейчас на исторических максимумах. Логистические цепочки разрушились, и цена на логистику выросла в два-три раза. Во всем мире сейчас высокая инфляция, деньги обесцениваются. В России, по официальным данным, в этом году она составляет 7,5%.

Подорожание — как снежный ком, на каждом этапе возрастает себестоимость: цена на хлопок выросла, цена на логистику — тоже.

Ретейлеры и производители долго сдерживали цены на одежду из‑за постоянной девальвации рубля. И делали они это за счет уменьшения своей прибыли. Но когда к девальвации добавились описанные выше факторы, сдерживать цены стало невозможно. У нас есть фотографии ценников с открытия Gate31 в 2015 году: где‑то цены стали выше, а где‑то даже ниже. Мы проделали колоссальную работу от закупки одежды корейских дизайнеров до собственных производств в Санкт-Петербурге, где полностью контролируем все этапы разработки и пошива. Нашим клиентам важен баланс между ценой и качеством, и мы удовлетворяем их ожидания.

Peak @peakmoscow, мультибрендовый концепт-стор иностранных и российских марок

Одежда брендов, представленных в Peak, совершенно точно подорожает.

Вот голые факты о ситуации на рынке: сырая нефть выросла в цене больше чем в два раза, полиэстеровое волокно подорожало на 16%, хлопок — на 23%, резина — на 30%, а заработная плата в Азии выросла на 10%. И на десерт — почти в шесть раз поднялась цена на контейнеры, то есть подорожала транспортировка.

Прямо сейчас мы начинаем заказывать коллекции сезона осень-зима 2022, которые покупатель увидит только следующей осенью. И уже фиксируем рост закупочных цен на те же позиции, которые есть в текущей коллекции. Он в среднем составляет 15%, то есть на что‑то цена закупки выросла на 10%, а на что‑то — на 30%. При этом надо понимать, что экономика и рынок уже давно глобальные, и цены растут везде, не только в России . Лучше отказаться от вещей плохого качества из массмаркета и больших брендов, так как они тратят огромные ресурсы, причем не столько на сырье и производство одежды, сколько на маркетинг. А независимые бренды производят устойчивый продукт высокого качества. Наши клиенты — уже взрослые люди с высоким уровнем осознанности, поэтому относятся к росту цен с пониманием. Тем более что у одежды из Peak высокое качество и вневременной дизайн, так что ее можно носить много лет и передать детям и внукам. А вообще, перед покупкой стоит разделить стоимость вещи на количество дней, которые она тебе прослужит : так сразу будет понятно преимущество качественных товаров перед теми, что нам предлагает массмаркет.

H&M @hm, шведский массмаркет

Мы следим за экономической ситуацией и всегда стремимся обеспечить лучшее сочетание дизайна, качества и цены. Это возможно благодаря эффективной стратегии закупок, отлаженной логистике, собственной команде дизайнеров и отсутствию посредников.