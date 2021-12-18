Середина декабря — то время, когда и про рабочие задачи, и про важные изменения в жизни мы говорим: «Ну, это уже после праздников». «Афиша Daily» собрала несколько ютьюб-каналов, которые помогут сделать так, чтобы после праздников действительно все получилось.

Pick Up Limes

Автор канала Садиа Бадей — одна из немногих блогеров о здоровом питании, у которых есть профильное образование. Бадей выучилась на диетолога и проработала несколько лет в канадском госпитале. Сейчас она снимает не только видео с аппетитными рецептами здоровых веганских блюд, но и полезные ролики об общих принципах приготовления еды, которые помогут выстроить собственный рацион и реже задаваться мучительным вопросом: «Что съесть, чтобы было вкусно, но не вредно?»

Yoga With Adriene

Если вы хотя бы раз пробовали заниматься йогой дома, вы, скорее всего, уже знаете про уроки йоги с Адриеной (и ее псом Бенджи). Но что поделать — это действительно самый удачный и регулярно обновляемый канал с йогой на все случаи жизни. Есть, например, отдельное занятие для тех, кто мертв внутри!

Новый год — отличный повод подписаться на канал, ведь с 2 января у Адриены на канале стартует очередной 30-дневный йога-челлендж Move.

Anastacia Kay

Выпускница Гарварда Анастасия Кей снимает видео на разные темы, связанные с когнитивными науками, карьерой и организацией времени. Кей всегда ссылается на авторитетные научные публикации или книги и приводит ссылки на исследования, из которых берет информацию для блога. Если вы часто обнаруживаете себя в замкнутом круге из прокрастинации и самобичевания, этот канал — хорошая стартовая точка для того, чтобы лучше понять, почему так происходит, и начать что‑то по-настоящему менять.

Lab Muffin

Если вы все еще пользуетесь скрабами, умываете лицо «до скрипа» и считаете, что солнцезащитный крем нужен только на пляже, новой полезной привычкой может стать более осознанная забота о коже. Косметический химик Мишель Вонг в своем блоге Lab Muffin публикует видео для зрителей всех уровней «погруженности» в тему ухода: здесь можно найти как ролики о том, как правильно умывать лицо, так и подробные разборы разных видов солнцезащитных средств.

Merve

Канал Merve на первый взгляд дико странный: сотни видео длиной в 6–9 часов, на которых девушка просто работает за компьютером. Но такой контент зачастую спасает от прокрастинации тех, кто работает из дома и окружен не рабочей обстановкой и сконцентрированными коллегами, а мурчащими котами и кучей вещей, на которые можно отвлечься. В роликах предусмотрены перерывы по 10 минут — как в технике Pomodoro. Возможно, именно такой виртуальный компаньон поможет вам быть собраннее и не засиживаться с работой допоздна в новом году.

Ася Казанцева

Канал научной журналистки Аси Казанцевой обновляется не слишком регулярно (хотя за последнюю неделю вышло два новых видео — это на два больше, чем за предыдущий год!). Несмотря на это, на нем можно найти много полезной информации для того, чтобы начать выстраивать полезные привычки: от более здорового питания до регулярных занятий спортом. А главное, найти для этого более серьезную мотивацию, чем коррекция фигуры: в лекциях Казанцева рассказывает, как именно весь этот ЗОЖ помогает трансформировать мозг и предотвращать серьезные заболевания.

Подробности по теме Физическая активность необязательно поможет похудеть, но точно сделает вас здоровее Физическая активность необязательно поможет похудеть, но точно сделает вас здоровее

MadFit

Если научные лекции вдохновили вас на занятия спортом, приступить к ним можно, не закрывая вкладку YouTube. Приятные короткие тренировки, которые точно можно уместить даже в самый занятой график, есть на канале MadFit. Кроме стандартных 15-минутных кардиозанятий или упражнений на пресс, Мэдди Лимбернер предлагает танцевальные тренировки под музыку от хитов нулевых до лирических баллад Тейлор Свифт.

ClutterBug

Кассандра Аарссен написала несколько книг об организации пространства и снимает видео для YouTube, в которых помогает навести порядок дома и вообще разобраться, как этот самый порядок выглядит именно для вас. Новогодние каникулы — отличное время, чтобы вооружиться советами Аарссен и разобраться наконец со складом грязи, до которого весь год не доходили руки.