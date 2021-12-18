Середина декабря — то время, когда и про рабочие задачи, и про важные изменения в жизни мы говорим: «Ну, это уже после праздников». «Афиша Daily» собрала несколько ютьюб-каналов, которые помогут сделать так, чтобы после праздников действительно все получилось.
Pick Up Limes
Автор канала Садиа Бадей — одна из немногих блогеров о здоровом питании, у которых есть профильное образование. Бадей выучилась на диетолога и проработала несколько лет в канадском госпитале. Сейчас она снимает не только видео с аппетитными рецептами здоровых веганских блюд, но и полезные ролики об общих принципах приготовления еды, которые помогут выстроить собственный рацион и реже задаваться мучительным вопросом: «Что съесть, чтобы было вкусно, но не вредно?»
Yoga With Adriene
Если вы хотя бы раз пробовали заниматься йогой дома, вы, скорее всего, уже знаете про уроки йоги с Адриеной (и ее псом Бенджи). Но что поделать — это действительно самый удачный и регулярно обновляемый канал с йогой на все случаи жизни. Есть, например, отдельное занятие для тех, кто мертв внутри!
Новый год — отличный повод подписаться на канал, ведь с 2 января у Адриены на канале стартует очередной 30-дневный йога-челлендж Move.
Anastacia Kay
Выпускница Гарварда Анастасия Кей снимает видео на разные темы, связанные с когнитивными науками, карьерой и организацией времени. Кей всегда ссылается на авторитетные научные публикации или книги и приводит ссылки на исследования, из которых берет информацию для блога. Если вы часто обнаруживаете себя в замкнутом круге из прокрастинации и самобичевания, этот канал — хорошая стартовая точка для того, чтобы лучше понять, почему так происходит, и начать что‑то по-настоящему менять.
Lab Muffin
Если вы все еще пользуетесь скрабами, умываете лицо «до скрипа» и считаете, что солнцезащитный крем нужен только на пляже, новой полезной привычкой может стать более осознанная забота о коже. Косметический химик Мишель Вонг в своем блоге Lab Muffin публикует видео для зрителей всех уровней «погруженности» в тему ухода: здесь можно найти как ролики о том, как правильно умывать лицо, так и подробные разборы разных видов солнцезащитных средств.
Merve
Канал Merve на первый взгляд дико странный: сотни видео длиной в 6–9 часов, на которых девушка просто работает за компьютером. Но такой контент зачастую спасает от прокрастинации тех, кто работает из дома и окружен не рабочей обстановкой и сконцентрированными коллегами, а мурчащими котами и кучей вещей, на которые можно отвлечься. В роликах предусмотрены перерывы по 10 минут — как в технике Pomodoro. Возможно, именно такой виртуальный компаньон поможет вам быть собраннее и не засиживаться с работой допоздна в новом году.
Ася Казанцева
Канал научной журналистки Аси Казанцевой обновляется не слишком регулярно (хотя за последнюю неделю вышло два новых видео — это на два больше, чем за предыдущий год!). Несмотря на это, на нем можно найти много полезной информации для того, чтобы начать выстраивать полезные привычки: от более здорового питания до регулярных занятий спортом. А главное, найти для этого более серьезную мотивацию, чем коррекция фигуры: в лекциях Казанцева рассказывает, как именно весь этот ЗОЖ помогает трансформировать мозг и предотвращать серьезные заболевания.
MadFit
Если научные лекции вдохновили вас на занятия спортом, приступить к ним можно, не закрывая вкладку YouTube. Приятные короткие тренировки, которые точно можно уместить даже в самый занятой график, есть на канале MadFit. Кроме стандартных 15-минутных кардиозанятий или упражнений на пресс, Мэдди Лимбернер предлагает танцевальные тренировки под музыку от хитов нулевых до лирических баллад Тейлор Свифт.
ClutterBug
Кассандра Аарссен написала несколько книг об организации пространства и снимает видео для YouTube, в которых помогает навести порядок дома и вообще разобраться, как этот самый порядок выглядит именно для вас. Новогодние каникулы — отличное время, чтобы вооружиться советами Аарссен и разобраться наконец со складом грязи, до которого весь год не доходили руки.