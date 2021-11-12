Принято считать, что основная польза физических нагрузок заключается в контроле или снижении веса. На самом деле все не совсем так. Исследования показывают, что занятия фитнесом далеко не всегда приводят к похудению. Но даже когда спорт не меняет массу тела, он все равно существенно влияет на здоровье.
Врачи не первый год говорят о необходимости менять наше представление о том, для чего нужна физическая активность. Канадский врач и эксперт по проблемам ожирения Йони Фридхофф в 2015 году выступил на конференции Physical and Health Education Canada с лекцией о «ребрендинге» занятий спортом. По словам доктора, физические нагрузки зарекомендовали себя как лучшее «лекарство» в мире: с их помощью можно снизить риски онкологических заболеваний, улучшить показатели кровяного давления, значительно облегчить проблемы со сном и настроением. При этом, по словам Фридхоффа, физическая активность — это не «лекарство» для снижения веса. И до тех пор, пока ее будут рекламировать главным образом как способ похудеть, множество людей будут чувствовать себя обманутыми и бросать попытки стать активнее. Ведь когда после пары месяцев бега или посещений зала цифры на весах не меняются, мы часто отчаиваемся и упускаем из виду огромную пользу для общего здоровья организма.
Наши ожидания неудивительны: c реклам спортивных залов, студий кроссфита и даже йоги на нас сыплются призывы «подтянуться к лету», «сбросить карантинный жир» и «влезть в то самое платье». При этом научные исследования из года в год демонстрируют, что физическая активность без снижения потребляемых калорий практически не влияет на вес. Исследователи медицинского университета Купера еще в 2009 году обнаружили, что после начала занятий спортом люди часто начинают больше есть. Это происходит по разным причинам: кто‑то просто чаще испытывает голод, а кто‑то съедает дополнительную порцию, будучи уверенным, что сжег на тренировке много калорий. При этом авторы обзора, опубликованного в 2012 году в журнале Obesity Review, выяснили, что люди часто переоценивают количество потраченных во время нагрузок калорий. Кроме того, начав регулярные тренировки, многие незаметно для себя снижают свой уровень остальной активности: из‑за усталости предпочитают лифт лестнице, чаще решают прилечь и в целом меньше двигаются. Из‑за такого «компенсаторного поведения» общее количество калорий, потраченных за день, остается прежним.
По данным крупного обзора, опубликованного в сентябре, среди людей с выраженным лишним весом повышение уровня активности гораздо чаще приводит к увеличению продолжительности жизни, чем снижение индекса массы тела. Главным показателем здесь является кардиореспираторная выносилвость, то есть способность организма выдерживать длительные физические нагрузки и эффективно использовать кислород. Чем выше кардиореспираторная выносливость, тем меньше риск кардиологических заболеваний и смертности от всех причин, даже у людей с ожирением.
Автор обзора Гленн Гессер несколько лет назад сам проводил исследование о влиянии кардионагрузок на состояние здоровья людей с лишним весом и сопутствующими заболеваниями. Гессер обнаружил, что показатели кровяного давления, уровня холестерина в крови и инсулинорезистентностиинсулинорезистентностьНарушение метаболического ответа на инсулин, которое приводит к повышенной концентрации инсулина в плазме крови. Такое нарушение повышает риск развития преддиабета и сахарного диабета второго типа. значительно улучшились после начала физических нагрузок вне зависимости от того, сбросил конкретный пациент вес или нет.
В разговоре с The New York Times профессор Гессер рассказал, что у людей с лишним весом во время физических нагрузок сжигается некоторое количество висцерального жира, который окружает важные органы в брюшной полости и повышает риск развития диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Есть данные и о том, что физическая активность изменяет молекулярные механизмы передачи сигналов внутри других жировых клеток, снижая инсулинорезистентность.
При этом похудение может снижать риск на 16%, но не всегда удается обнаружить и этот результат. В некоторых исследованиях снижение веса никак не повлияло на смертность.
Все это не значит, что стоит отказаться от стремления к здоровому питанию и оставить попытки достичь комфортного веса. Но исследователи подчеркивают, что польза физических нагрузок для здоровья значительно превышает пользу целенаправленного похудения, поэтому повышение уровни активности должно быть приоритетом.