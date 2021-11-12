Принято считать, что основная польза физических нагрузок заключается в контроле или снижении веса. На самом деле все не совсем так. Исследования показывают, что занятия фитнесом далеко не всегда приводят к похудению. Но даже когда спорт не меняет массу тела, он все равно существенно влияет на здоровье.

Врачи не первый год говорят о необходимости менять наше представление о том, для чего нужна физическая активность. Канадский врач и эксперт по проблемам ожирения Йони Фридхофф в 2015 году выступил на конференции Physical and Health Education Canada с лекцией о «ребрендинге» занятий спортом. По словам доктора, физические нагрузки зарекомендовали себя как лучшее «лекарство» в мире: с их помощью можно снизить риски онкологических заболеваний, улучшить показатели кровяного давления, значительно облегчить проблемы со сном и настроением . При этом, по словам Фридхоффа, физическая активность — это не «лекарство» для снижения веса. И до тех пор, пока ее будут рекламировать главным образом как способ похудеть, множество людей будут чувствовать себя обманутыми и бросать попытки стать активнее. Ведь когда после пары месяцев бега или посещений зала цифры на весах не меняются, мы часто отчаиваемся и упускаем из виду огромную пользу для общего здоровья организма.