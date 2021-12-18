Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: бар в магазине, наряды для торжества, хип-хоп-мерч и не только.
H&M
Массмаркет выпустил коллекцию по-настоящему праздничных вещей в сотрудничестве со стилистом, шеф-редактором Dazed Ибом Камарой. Одинаково броские мужские и женские вещи — пестрые шубы, объемные платья из сетки и атласа или брюки в пайетки — сделаны с использованием экоматериалов и ресайкл-приемов.
Коллаборация уже поступила в продажу в избранные магазины Москвы и Санкт-Петербурга и онлайн на hm.com. Цены варьируются от 1999 р. за футболку до 19 999 р. за платье.
Stüssy x Eric B. & Rakim
Титаны стритвира выпускают капсульную коллекцию с классиками хип-хопа — дуэтом Eric B. & Rakim. В лимитированный релиз вошли худи, лонгсливы и футболки с яркими принтами, отсылающими к культовому альбому «Follow the Leader» 1988 года. К слову, обложка пластинки по праву считается одной из самых узнаваемых в истории хип-хопа: на ней исполнители запечатлены в именных спортивных костюмах на капоте автомобиля Rolls-Royce.
Капсула Stüssy x Eric B. & Rakim поступит в продажу в ближайшие дни. Купить вещи можно будет на официальном сайте бренда.
Barking Store
Благотворительный бренд одежды Barking Store показал новогодний дроп Utopia. В него вошли футболки, худи, поясные сумки, шапки и носки со свойственными проекту злободневными и милыми иллюстрациями с животными.
Самую дорогую вещь коллекции — розовый свитер с собакой — раскупили в первый же день продаж, но вы еще можете успеть взять шапку с помпоном (1650 р.), толстовку на молнии (4900 р.) или любую из футболок (1550–2000 р.).
Choux
Молодой российский бренд представил праздничную капсулу. Среди моделей — как экстранарядные варианты вроде костюмов из пайеток и платьев с перьями марабу, так и более сдержанные, которые потом можно забрать в повседневный гардероб: укороченный жакет, макси-юбка из кожи, леопардовое пальто и пушистый кардиган.
Новогодняя капсула уже доступна на сайте Choux. Диапазон цен — от 6480 р. за трикотажный лонгслив до 39 980 р. за объемное пальто.
Nike Blazer Mid Voodoo
Спортивный бренд продолжает перепридумывать одну из своих наиболее популярных моделей Blazer Mid. Очередной релиз получил название Voodoo. Кроссовки получили комбинированный верх из замши и канваса, эффектные шнурки, напоминающие веревки, надписи cо словом love на задниках, а также обильный декор — пуговицы, швы и заплатки из клетчатой ткани. В комплекте с каждой парой идет маленькая мягкая кукла, которую можно прикрепить к обуви.
Кроссовки Nike Blazer Mid Voodoo поступят в продажу в ближайшее время. Купить пару можно будет на официальном сайте бренда, а также у избранных ретейлеров по всему миру.
Dyson
Один из самых желанных новогодних подарков в этом году станет еще интереснее. Dyson выпустил лимитированную коллекцию техники для стайлинга в новой цветовой гамме — «берлинская лазурь и насыщенный медный».
Выпрямитель Dyson Corrale, стайлер Dyson Airwrap и фен Dyson Supersonic в новой палитре уже можно будет приобрести в фирменных магазинах Dyson и на сайте, причем каждое устройство продается в подарочном наборе, куда входят футляр, массажная щетка и расческа-гребень. Цены на гаджеты стартуют с 39 999 р.
Открытия
Российский бренд лаконичной одежды открыл магазин на Большом проспекте Петроградской стороны, в историческом здании 1899 года постройки. На двух этажах пространства расположился самый полный ассортимент марки, включая мужскую коллекцию, а три примерочных зоны оборудованы специальными диджитал-панелями, с помощью которых покупатели могут попросить другой размер, не выходя в зал.
Центральный магазин сети торжественно открылся после преображения, теперь «Рив гош» занимает значительную часть первого этажа в ТЦ «Цветной». Расширился магазин в первую очередь за счет пространства бывшей «Республики», теперь и в этой части торгового центра продается косметика. Увеличились и пространства для процедур и спа по левой стороне этажа. При этом корнеры с косметикой теперь условно разделены новым спотом — шампань-баром, в котором можно будет передохнуть после покупок или, напротив, зарядиться настроением для шопинга.