Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: бар в магазине, наряды для торжества, хип-хоп-мерч и не только.

H&M

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Массмаркет выпустил коллекцию по-настоящему праздничных вещей в сотрудничестве со стилистом, шеф-редактором Dazed Ибом Камарой. Одинаково броские мужские и женские вещи — пестрые шубы, объемные платья из сетки и атласа или брюки в пайетки — сделаны с использованием экоматериалов и ресайкл-приемов. Коллаборация уже поступила в продажу в избранные магазины Москвы и Санкт-Петербурга и онлайн на hm.com. Цены варьируются от 1999 р. за футболку до 19 999 р. за платье.

Stüssy x Eric B. & Rakim

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Титаны стритвира выпускают капсульную коллекцию с классиками хип-хопа — дуэтом Eric B. & Rakim. В лимитированный релиз вошли худи, лонгсливы и футболки с яркими принтами, отсылающими к культовому альбому «Follow the Leader» 1988 года. К слову, обложка пластинки по праву считается одной из самых узнаваемых в истории хип-хопа: на ней исполнители запечатлены в именных спортивных костюмах на капоте автомобиля Rolls-Royce. Капсула Stüssy x Eric B. & Rakim поступит в продажу в ближайшие дни. Купить вещи можно будет на официальном сайте бренда.

Barking Store

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Благотворительный бренд одежды Barking Store показал новогодний дроп Utopia. В него вошли футболки, худи, поясные сумки, шапки и носки со свойственными проекту злободневными и милыми иллюстрациями с животными. Самую дорогую вещь коллекции — розовый свитер с собакой — раскупили в первый же день продаж, но вы еще можете успеть взять шапку с помпоном (1650 р.), толстовку на молнии (4900 р.) или любую из футболок (1550–2000 р.).

Choux

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Молодой российский бренд представил праздничную капсулу. Среди моделей — как экстранарядные варианты вроде костюмов из пайеток и платьев с перьями марабу, так и более сдержанные, которые потом можно забрать в повседневный гардероб: укороченный жакет, макси-юбка из кожи, леопардовое пальто и пушистый кардиган. Новогодняя капсула уже доступна на сайте Choux. Диапазон цен — от 6480 р. за трикотажный лонгслив до 39 980 р. за объемное пальто.

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Nike Blazer Mid Voodoo

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Спортивный бренд продолжает перепридумывать одну из своих наиболее популярных моделей Blazer Mid. Очередной релиз получил название Voodoo. Кроссовки получили комбинированный верх из замши и канваса, эффектные шнурки, напоминающие веревки, надписи cо словом love на задниках, а также обильный декор — пуговицы, швы и заплатки из клетчатой ткани. В комплекте с каждой парой идет маленькая мягкая кукла, которую можно прикрепить к обуви. Кроссовки Nike Blazer Mid Voodoo поступят в продажу в ближайшее время. Купить пару можно будет на официальном сайте бренда, а также у избранных ретейлеров по всему миру.

Dyson

Один из самых желанных новогодних подарков в этом году станет еще интереснее. Dyson выпустил лимитированную коллекцию техники для стайлинга в новой цветовой гамме — «берлинская лазурь и насыщенный медный». Выпрямитель Dyson Corrale, стайлер Dyson Airwrap и фен Dyson Supersonic в новой палитре уже можно будет приобрести в фирменных магазинах Dyson и на сайте, причем каждое устройство продается в подарочном наборе, куда входят футляр, массажная щетка и расческа-гребень. Цены на гаджеты стартуют с 39 999 р.