Приобретая образ для Нового года в массмаркете, вы всегда рискуете столкнуться на вечеринке со своим клоном. Чтобы избежать нежелательного дабл-дрессинга, обратитесь к праздничным коллекциям локальных марок.

My812

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Новогодняя капсула петербургского бренда получилась небольшой: в нее вошло пять моделей. Среди них, к примеру, приталенное платье с акцентными рукавами и комплект из брюк палаццо и блузы с глубоким V-образным вырезом. В съемке, приуроченной к выходу коллекции, можно сразу подсмотреть референсы к собственному домашнему празднику: кампанию сделали в квартире у Альбины Зуевой, создательницы бренда. Диапазон цен — от 16 000 рублей за блузу до 25 900 рублей за платье с открытыми плечами.

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Lime

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Lime показывает свои праздничные луки в декорациях офиса, так что у бренда можно нарядиться на копоратив. В вечерней коллекции есть сверкающие кроп-топы, платья мини с бахромой из кристаллов и футболки с бра из страз. Те, кто ищут образ, который пригодится и после праздников, могут выбрать смокинги — костюм в стиле ретро с контрастными лацканами или лаконичный вариант total black. Диапазон цен — от 1599 рублей за футболку с люрексом до 8999 рублей за блейзер с вырезами по бокам.

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Sorelle

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Самый нарядный российский бренд в новогоднюю ночь предлагает перенестись на вечеринку в нью-йоркский клуб «Студия 54» (куда ходили, к примеру, Джеки Кеннеди и Энди Уорхол). Сияние пайеток и страз, прозрачные платья и гладкие волосы — образ поп-дивы Шер, которая тоже была среди гостей клуба, стал основой новогодней капсулы. Тут и твидовые корсеты, и брюки-клеш из сияющей ткани, и платья-бюстье, и даже джинсы с флористическим рисунком. Диапазон цен — от 7500 рублей за мини-юбку до 36 400 рублей за платье-бюстье.

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Studio 29

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Коллекция под названием Kaleidoskope построена на контрастах. Плотный бархат встречается тут с летящим атласом, яркие стразы — со строгим твидом, а черно-белые модели — с цветными. К выходу праздничного дропа бренд также выпустил коллаборацию с российскими украшениями Beaded Breakfast: в нее вошли массивные серьги-кольца, моносерьги с цепочками, цветные каффы, кольца из бисера и подвески-буквы. Диапазон цен — от 4900 рублей за боди до 9900 рублей за твидовое платье.

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Playgoer

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Playgoer назвал свою новогоднюю коллекцию «Глубже» и посвятил ее подводному царству. В одежде переменчивость состояний моря отражена в цветах и фактурах: строгий черный, как пучина, синий атлас, как гладь воды, а сиреневый шифон — романтика закатного океана. Мистических нот добавляют чешуя из пайеток, золотые переливы, кристаллы и жемчуг — главная ценность в подводном царстве. Диапазон цен — от 8900 рублей за юбку с бахромой до 36 600 рублей за асимметричное платье.

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Ushatava

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Ushatava в этом праздничном сезоне сделала ставку не на традиционные блестки и перья, а на более сдержанные и при этом благородные текстуры — бархат, люрекс, атлас. В капсулу вошли и многоярусные платья, и юбка на запахе, и комплекты из рубашки с коротким рукавом и брюк. Все в приглушенной палитре черного, белого, бежевого и серого. Диапазон цен — от 2600 рублей за топ-бандо до 29 900 рублей за платье из бахромы.

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Naked Shoulders

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Naked Shoulders не изменяет себе и к Новому году предлагает платья в бельевом стиле разной длины, блузы из полупрозрачного шелка и струящиеся брюки. Часть вещей доступна по предзаказу, поэтому озаботиться нарядом стоит заранее. Диапазон цен — от 19 800 рублей за платье-тунику до 46 000 рублей за платье-макси из атласного шелка.

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