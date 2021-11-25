Заголовок этой статьи не кликбейт. Исследования говорят о том, что если смартфон находится с вами в одной комнате, он уже снижает ваши когнитивные способности. Разбираемся, как это работает и куда деть гаджет, чтобы наконец сосредоточиться.

Мало кто может поспорить с тем, что смартфоны отвлекают нас от работы и учебы. Вот мы пытаемся сконцентрироваться на лекции, а вот уже листаем тикток или заказываем носки в интернет-магазине. Кажется, что гаджеты отвлекают нас от важных дел громкими звуками оповещений, вибрацией и загорающимся экраном — или как минимум тем, что лежат прямо под рукой. Но в 2017 году ученые из Техасского университета во главе с профессором Эдрианом Уордром обнаружили, что смартфоны «вытягивают» умственную энергию, просто находясь в одной комнате с нами. Свою статью с результатами исследования они назвали Brain Drain — буквально «Утечка мозгов». В ходе одного из экспериментов, описанных в исследовании, 548 пользователей смартфонов попросили сидеть за компьютером и выполнять задания, которые требуют максимальной концентрации. Такой сет заданий называется OSpan task — это широко используемый метод оценки объема рабочей памяти. Участники пытаются запомнить последовательность определенных слов или букв в правильном порядке, одновременно решая простые математические уравнения. Авторы исследования разделили испытуемых на несколько групп: кому‑то разрешалось оставить телефон на столе экраном вниз, у кого‑то гаджет остался в кармане или сумке, а некоторым пришлось оставить его в соседней комнате. Телефоны всех участников были переведены в беззвучный режим. Оказалось, что среди тех, кто оставил телефон в другой комнате, результаты тестов были самыми высокими . Так, средний балл OSpan-задач у этой группы был от 33 до 35 баллов (из 35). А вот те, кто оставил устройство у себя на столе, не набирали выше 31,5.

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В другом эксперименте исследователи изучали, как зависимость от смартфона влияет на когнитивные способности. Участников просили самостоятельно оценить свою степень зависимости от гаджета, а затем предложили выполнить ту же серию тестов, которую прошла первая группа. Испытуемые снова были случайным образом распределены так, чтобы у части из них смартфоны лежали на столе (экраном вверх), в кармане или сумке — или в другой комнате. В этот раз некоторым из них также было предложено выключить свои телефоны. Исследователи обнаружили, что те, кто больше всего зависели от своих смартфонов, работали хуже, чем их менее зависимые сверстники, но только тогда, когда они держали свои смартфоны на столе, в кармане или сумке . Уорд и его коллеги также заметили, что не имеет значения, включен или выключен смартфон человека, лежит ли он экраном вверх или вниз на столе. Наличие смартфона в пределах видимости или досягаемости снижает способность сосредотачиваться и выполнять задачи, потому что часть мозга сосредоточена на том, чтобы не брать телефон в руки и не начать им пользоваться.

«Дело не в том, что участники отвлекались, потому что получали уведомления на свои телефоны, — объясняет Уорд изданию Science Daily. — Простого присутствия их смартфона было достаточно, чтобы снизить их когнитивные способности».

Почему смартфоны так отвлекают, даже когда выключены? Это связано с их огромной ценностью для нас. С помощью смартфонов мы общаемся с близкими, потребляем большую часть контента, получаем дофамин от лайков и реакций на наши посты. Исследования в области когнитивной психологии показывают, что люди учатся автоматически обращать внимание на вещи, которые обычно имеют для них значение, даже когда они сосредоточены на другой задаче. Например, даже если мы активно ведем беседу, мы поворачиваем голову, когда кто‑то произносит наше имя в другом конце комнаты. Точно так же родители автоматически обращают внимание на вид или звук плачущего ребенка. В некотором смысле простое присутствие наших смартфонов похоже на звучание наших имен: гаджеты постоянно зовут нас, притягивая внимание. Если вы когда‑либо испытывали «фантомные вибрации», вы знаете, о чем речь. Попытки блокировать это притяжение наносят ущерб мыслительному процессу. То есть, когда мы активно сопротивляемся побуждению взять в руки смартфон, мы на самом деле подрываем собственные когнитивные способности — хотя нам в этот момент кажется, что мы тренируем силу воли и увеличиваем продуктивность.

Будем реалистами: большая порция рабочих задач сегодня требует наличия смартфона под рукой, поэтому навсегда «разъехаться» с ним по разным помещениям вряд ли получится. Но если рассеянность внимания и прокрастинация вас замучили, попробуйте выполнять хотя бы часть работы, закрыв гаджет в другой комнате. Это может ощутимо улучшить качество жизни и скорость выполняемых задач. Особенно если вы уже пробовали откладывать телефон в отдельную коробку на столе и переводить его в авиарежим . Возможно, именно его наличие поблизости «высасывает» из вас силы и концентрацию.