Весь год мы мало-помалу тестировали новую косметику или пользовались полюбившимися средствами, а теперь делимся своими фаворитами.

Лизавета Шатурова

Шеф-редакторка раздела «Красота»

Maison Margiela Replica Autumn Vibes, 5537 р.

Кажется, подобный аромат мог выйти только в этом году. Печальный, немного безысходный, но при этом родной и будничный запах палой листвы, тумана и подъема в 7 утра. Если нет сил сопротивляться, стоит надушиться Autumn Vibes, включить русскоязычный постпанк и постараться по максимуму романтизировать момент.

1 из 7

Помада Gucci Rouge à Lèvres Gothique в оттенке 25, Goldie Red, 3972 р.

Темно-красная помада с золотым металликом на удивление стала моим нюдом года. Обычно я наношу ее на центр и небрежно растушевываю пальцами по контуру — за счет переливов цвета губы выглядят еще объемнее.

2 из 7

Parfumerie Particulière Typewriter, 24 900 р.

В парфюмерном сообществе любят подшучивать над «странными» запахами, мол, кого вы хотите удивить горящими тряпками, мы это все уже проходили, сделайте, наконец, добротную приятную композицию. Ничего с собой поделать не могу, любой аромат, где я слышу какую‑то диковинку, мне западает в душу. Typewriter мог бы стать классической композицией про кожу, но в него добавили чернила и запах теплой бумаги из принтера.

7 из 7
Анна Махорина

Редактор раздела «Красота»

Увлажняющая сыворотка Don’t Touch My Skin, 1890 р.

Моя кожа тяжко пережила предыдущую зиму, и регулярного дневного увлажнения ей показалось мало. Поэтому весной я добавила под крем сыворотку; выбор пал на российский бренд Don’t Touch My Skin. Уже на третий день кожа стала бархатной — даже подружки заметили.

1 из 5

Солнцезащитный крем Hada Labo Gokujyun, 1310 р.

Для меня этот SPF-крем — самый комфортный продукт в категории солнцезащитных средств для лица. От него не щиплет глаза, он нелипкий, и на него отлично ложится мейк. Возможно, кому‑то с ним не хватит увлажнения, но можно совместить его с сывороткой.

2 из 5

Текстурирующий спрей Rusak Sea Salt Spray, 960 р.

Еще один прием, который подглядела у своего мастера: перед пастой он наносит спрей с морской солью. Причем делает это в процессе сушки головы, чтобы фен равномерно разнес брызги спрея по волосам. Средство также нужно для текстурирования гладких волос, чтобы они стали более шершавыми и держали форму.

5 из 5
Виктория Аракелян

Редакторка раздела «Велнес»

Флюид Cosmetics 27 Pure 27, 7700 р.

У меня суперпроблемная кожа, с которой справляются только агрессивные ретиноиды и кислоты. Поэтому я всегда в поиске увлажняющего средства, которое не будет добавлять новых проблем. В этом году я чаще всего пользовалась флюидом французской марки Cosmetics 27. Несмотря на неблизкую мне концепцию (травки-муравки, «никакой химии»), я фанат бренда: его бальзам, например, возвращает пересушенную кожу к жизни. А у этого флюида идеально легкая текстура и отличный состав: ниацинамид, центелла, цинк и куча ферментов.

1 из 3

Гель для душа Openface Shower Power, 790 р.

Я работаю в команде Openface и в обсуждениях того, каким должен быть этот гель, принимала активное участие. Он получился отличным. Не знаю, почему никто раньше не додумался сделать гель для проблемной кожи тела с азелаиновой кислотой. Я иногда использую гель как маску: наношу в душе на кожу тела и держу пару минут. Он отлично помогает избежать вросших волос и делает кожу более гладкой. Но для меня главное — его способность постепенно уменьшать количество закрытых комедонов на верхней части спины.

2 из 3

Консилер Glossier Stretch Concealer, $18

Моя конечная остановочка в бесконечном поиске средства, которое будет замазывать прыщи, но при этом будет выглядеть натурально и незаметно. В отзывах часто пишут, что он подойдет для беспроблемной кожи и ничего особо не скроет, но у меня совсем другой опыт. Самый светлый оттенок — идеальное попадание в мой цвет кожи. Плотности покрытия при нанесении спонжем хватает даже для того, чтобы спрятать красный «вулкан». Текстура консилера кремовая и податливая, его легко распределять.

3 из 3
Мур Соболева

Шеф-редакторка

Бронзер Gucci Poudre de Beauté Éclat Soleil, 5949 р.

Я предпочитаю бледность и загару, и его иллюзии, но этот бронзер мне полюбился — и не только за восхитительно красивую упаковку. Он делает лицо неуловимо более здоровым — кожа остается очень светлой, но нет обычного ощущения, что ее обладательница неделю пролежала в холодильнике.

1 из 5

Tom Ford Tubereuse Neu, 28 400 р.

Ужасно люблю туберозу во всех ее итерациях — от развратной до свежей — и хотела эти духи еще с появления первой промокартинки, но попали они ко мне совсем недавно. Эта тубероза многогранная и урбанистическая, латексная, даже резиновая и на удивление комфортная в любой ситуации.

2 из 5

Массажер Foreo Bear, 31 999 р.
Этот микротоковый массажер стал моим любимым гаджетом в 2021 году — при регулярном использовании он действительно круто подтягивает кожу, делает контуры четче, а морщины сглаживает. Процедура длится меньше трех минут и довольно приятная, так что проявлять прилежание несложно.

5 из 5
Анастасия Евсинекина

Фоторедактор

Тени 7Days Extremely Chick Futuristic, 379 р.

В прошлом году я обнаружила у себя интерес к мейку для глаз — наверное, из‑за масок. Первое время наносила классические цвета пальцами, не всегда удачно. Одним из открытий этого года стала палетка сумасшедших цветов. Я купила ее перед Хеллоуином, чтобы сделать драг-мейк, но, посмотрев видео, поняла, что макияж не подойдет для посиделок с друзьями. Поэтому вдохновлялась strange makeups Марии Ланкиной. Лицо становится холстом, на котором можно экспериментировать, — очень увлекательно.

1 из 6

Бустер A’Pieu с кислотами, 746 р.
Бустер — новинка для моего ухода в этом году. Он выравнивает тон кожи, разглаживает лицо и отшелушивает его. Наношу его на ночь в пасмурные дни и закрываю слоем крема. Хорошее рабочее средство для меня.

2 из 6

Маска Yadah Bubble Pore, 1123 р.

Я люблю очищающие маски с глиной, после них кожа выравнивается, уходят черные точки и ощущения остаются приятные. Долгое время я пользовалась маской с амазонской белой глиной Kiehl’s, но мне перестала нравиться ее цена, да и вообще я люблю исследовать новые продукты. Консультантка в магазине посоветовала этот корейский бренд. Классная маска с пузырьками — не пересушивает, что свойственно многим средствам с глиной, кожа после нее выравнивается и блестит как от пилинга. А цена намного приятнее.

6 из 6
Надежда Афанасьева

Редактор раздела «Инфопорно»

Микс для ванны Laboratorium «От подозрительных мыслей», 384 р.
Вкусно пахнущая соль, которая окрашивает воду в фиолетовый цвет и за счет масел в составе питает кожу. Покупала уже несколько раз: банки хватает на 4–5 применений.

1 из 6

Бальзам для губ Vaseline Rosy Lips, 160 р.

Я посмотрела столько видео в инстаграме с этим бальзамом, что решила все-таки его купить, когда увидела в «Подружке». И он правда оказался хорош. Увлажняет губы, отлично пахнет. Баночка невероятно милая, но будет очень неудобной для использования средства на бегу. Зато для домашнего применения подойдет отлично.

2 из 6

Маска для волос с кератином и коллагеном Kharisma Voltage, 327 р.
Маска, которая за пару применений спасла мои волосы после того, как я сожгла их феном. Консультантка в «Подружке» сказала, что она одна из самых популярных в магазине. И судя по количеству отзывов, как правило, положительных, это действительно так. Я наносила ее на чистую голову на всю длину — в упаковке 500 мл, так что хватает надолго, — оставляла под шапочку на полчаса, потом тщательно смывала. Волосы после нее не жирные, а невероятно мягкие и блестящие.

6 из 6
Алина Гринберг

Редакторка раздела «Еда»

Маска для кожи головы Rated Green, 2100 р.

Чувствую, что зимой увлажнения не хватает не только волосам, но и коже головы. Кондиционер убирает ощущение обезвоженности и стянутости и хорошо разглаживает волосы. На всю длину его не наношу, мне нужны более питательные средства, но для прямых и увлажненных волос он подойдет. Правда, вместе с сухостью маска убирает и объем, но мне нравится эффект гладкости от корней. Бонус — сильный аромат банана и разыгравшийся аппетит.

1 из 7

Гель-крем Ahava, 4090 р.
Этот крем однозначно фаворит из всех когда‑либо опробованных — сейчас заканчиваю вторую баночку и точно буду покупать еще. Он идеален в любое время года — очень легкий по текстуре, справляется со своими задачами на ура. Крем впитывается буквально за две секунды, очень хорошо подготавливая кожу к дальнейшему нанесению BB-крема, если это необходимо. Ароматы у Ahava — отдельное удовольствие: cвежие, морские, сразу напоминают о лете или самых теплых курортах.

2 из 7

Крем для волос Tigi Bed Head Blow-Out, 1158 р.
Всем любителям и любительницам сияния продукт точно придется по душе. Это крем-масло можно наносить и на влажные, и на сухие волосы. Благодаря большому количеству золотых частиц создается эффект свечения — я обожаю использовать средство летом, на солнце лучше заметен блеск. Зимой крем выступает в качестве базового ухода перед сушкой волос и иногда после, чтобы убрать излишнюю пушистость.

7 из 7
Любовь Сафонова

Редакторка раздела «Еда»

Шампунь Flor de Man Keratin Silkprotein, 827 р.

У меня пористые волнистые волосы, которые всю мою жизнь ведут себя неприлично. Мучалась с ними до тех пор, пока не заказала этот шампунь. Отлично промывает кожу головы, при этом не пересушивая волосы: даже если не наносить бальзам, они не пушатся и вполне могут высохнуть в симпатичные кудряшки. В сочетании с банановой маской Garnier это дает великолепную укладку на два дня.

1 из 6

Карандаш для глаз Beauty Bomb 05, 147 р.
Невероятно яркий и мягкий карандаш, который останется на месте до утра с незначительными потерями в цвете. Научилась на большие пьянки краситься только им, без туши — тогда с утра можно сразу бежать в булочную, не беспокоясь, что кто‑то догадается о моем похмелье.

2 из 6

Антиперспирант LV, 269 р.
Терпеть не могу, когда от моих подмышек пахнет чем‑либо вообще. Этот финский дезодорант — находка: он гипоаллергенный, без отдушек, с задачей сдерживания пота и запаха справляется круче, чем все, что я пробовала до этого. И кожа от него не липкая.

6 из 6
Катя Клементьева

Редакторка раздела «Общество»

Гель-пенка для умывания Dr. Jart+ Dermaclear, 482 р.

Я никогда не пользовалась масками Dr. Jart+, о которых уже рассказали все, кому не лень, но пенка однозначно попадает в список средств, которые я куплю еще раз. Очень круто очищает, но не пересушивает кожу. Дома теперь стоит примерно пять разных средств для умывания, пользоваться которыми больше не хочется.

1 из 6

Глиттер Glow Me, 999 р.

2021 год — время, когда я открыла для себя глиттеры. Конкретно этот увидела в тиктоке, и именно с него началась моя любовь к блесткам. Они подходят под любое настроение и, на мой взгляд, глиттеру в макияже не нужен особый повод, он будет уместен всегда. А еще его просто нанести — справятся все, даже если вам, как и мне, сложными кажутся и тени.

2 из 6

Разглаживающий дневной крем-уход для лица Weleda, 1171 р.
Этот крем вместе с другими средствами линейки попал ко мне случайно. Но несмотря на то что он позиционируется как средство при первых морщинах, а у меня их нет, по ощущениям это лучший крем из всех, которыми я пользовалась. Очень круто увлажняет и не скатывается.

6 из 6
Эллина Оруджева

Специальная корреспондентка

Праймер Nyx Shine Killer, 650 р.

Я вообще не собиралась брать этот праймер — за подарочный сертификат покупала в Nyx помаду, оставалось немного денег — решила схватить этот тюбик. В итоге помадой я не пользуюсь, а праймер теперь в сердечке. Матирует, не скатывается, расходуется суперэкономно. И тональный крем после него ложится отлично!

1 из 5

Очищающий гель Payot Pâte Grise, 945 р.

У меня жирная, проблемная кожа, и гель для умывания Payot создан для нее. Без агрессивных скрабирующих частиц, с приятным ароматом зеленого чая — чистит не до скрипа (это хорошо), не сушит, отлично матирует. Короче, маст-хэв.

2 из 5

Дезодорант Old Spice Wolfthorn, 322 р.

Мне кажется, про этот дезодорант говорили все — от Авдотьи Александровой до журналистов «Комсомольской правды». Я согласна с Александровой — стик реально пахнет мармеладными мишками, за это я в него изначально и влюбилась. А потом он доказал, что в нем прекрасно все: быстро высыхает, не вызывает раздражения, не оставляет следов на одежде, а хватает его на 4–5 месяцев.

5 из 5