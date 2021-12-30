Набор Byredo La Sélection Nomade, 8242 р.

Это мое первое знакомство с Byredo. Получила в подарок от брата сертификат, не смогла выбрать какой‑то один аромат и взяла набор, в котором мне подходят все три запаха. Gypsy Water — когда нет настроения, Blanche — когда хочется пахнуть стиральным порошком, Bal D’Afrique — когда хочу чувствовать парфюм на себе.

А еще прочитала описание на сайте и поняла, что все-таки лучше слушать ароматы в магазине. Я тут не узнала ни цитрус, ни дерево, ни цветы и по тексту решила бы, что не мое.