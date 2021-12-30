Весь год мы мало-помалу тестировали новую косметику или пользовались полюбившимися средствами, а теперь делимся своими фаворитами.
Шеф-редакторка раздела «Красота»
Maison Margiela Replica Autumn Vibes, 5537 р.
Кажется, подобный аромат мог выйти только в этом году. Печальный, немного безысходный, но при этом родной и будничный запах палой листвы, тумана и подъема в 7 утра. Если нет сил сопротивляться, стоит надушиться Autumn Vibes, включить русскоязычный постпанк и постараться по максимуму романтизировать момент.
Помада Gucci Rouge à Lèvres Gothique в оттенке 25, Goldie Red, 3972 р.
Темно-красная помада с золотым металликом на удивление стала моим нюдом года. Обычно я наношу ее на центр и небрежно растушевываю пальцами по контуру — за счет переливов цвета губы выглядят еще объемнее.
Консилер Lancôme Teint Idole Ultra Wear, 2205 р.
Тот удивительный случай, когда в продукте нравится все. Консилер достаточно жидкий, и его легко растушевать, при этом он хорошо застывает на коже самостоятельно и особо не требует закрепления пудрой. Пигмент перекрывает все на свете, но незаметен на лице, а самый светлый оттенок подойдет и бледной коже. Придраться можно только к упаковке — открывайте тюбик медленно, иначе спонж, выходя из горлышка, расплескает средство на вашу одежду, зеркало и пол.
Карандаш для глаз Ellian Everlasting Kohl, 468 р.
Нахваливала этот карандаш всем друзьям так, будто придумала его сама. Выдерживает снег, дождь, слезы и иногда даже сон.
Сыворотка Sunday Riley Good Genes, 4692 р.
Средство, на которое расчитываешь, если за ночь нужно привести кожу с воспалениями, расширенными порами и неровностями в приличный вид. Сыворотка справляется. А при толковом регулярном применении результат будет еще лучше.
19–69 Chronic, €165
Каннабис — моя любимая нота в парфюмерии, но обычно ее дополняют дымными деревяшками, удом и прочей тяжестью. Подобных ароматов много, а вот свежий Chronic — марихуана и таблетки от кашля с шалфеем — такой один.
Parfumerie Particulière Typewriter, 24 900 р.
В парфюмерном сообществе любят подшучивать над «странными» запахами, мол, кого вы хотите удивить горящими тряпками, мы это все уже проходили, сделайте, наконец, добротную приятную композицию. Ничего с собой поделать не могу, любой аромат, где я слышу какую‑то диковинку, мне западает в душу. Typewriter мог бы стать классической композицией про кожу, но в него добавили чернила и запах теплой бумаги из принтера.
Редактор раздела «Красота»
Увлажняющая сыворотка Don’t Touch My Skin, 1890 р.
Моя кожа тяжко пережила предыдущую зиму, и регулярного дневного увлажнения ей показалось мало. Поэтому весной я добавила под крем сыворотку; выбор пал на российский бренд Don’t Touch My Skin. Уже на третий день кожа стала бархатной — даже подружки заметили.
Солнцезащитный крем Hada Labo Gokujyun, 1310 р.
Для меня этот SPF-крем — самый комфортный продукт в категории солнцезащитных средств для лица. От него не щиплет глаза, он нелипкий, и на него отлично ложится мейк. Возможно, кому‑то с ним не хватит увлажнения, но можно совместить его с сывороткой.
Текстурирующая помада для волос Redken Brews Outplay, 1156 р.
В этом году я впервые очень коротко подстриглась — не знаю, как называется стрижка, но почти под мальчика. Эта текстурирующая помада идеально укладывает гладкие и прямые волосы такой длины. Чтобы прическа держалась в течение дня, по подсказке парикмахера поверх помады фиксирую челку лаком.
Набор Byredo La Sélection Nomade, 8242 р.
Это мое первое знакомство с Byredo. Получила в подарок от брата сертификат, не смогла выбрать какой‑то один аромат и взяла набор, в котором мне подходят все три запаха. Gypsy Water — когда нет настроения, Blanche — когда хочется пахнуть стиральным порошком, Bal D’Afrique — когда хочу чувствовать парфюм на себе.
А еще прочитала описание на сайте и поняла, что все-таки лучше слушать ароматы в магазине. Я тут не узнала ни цитрус, ни дерево, ни цветы и по тексту решила бы, что не мое.
Текстурирующий спрей Rusak Sea Salt Spray, 960 р.
Еще один прием, который подглядела у своего мастера: перед пастой он наносит спрей с морской солью. Причем делает это в процессе сушки головы, чтобы фен равномерно разнес брызги спрея по волосам. Средство также нужно для текстурирования гладких волос, чтобы они стали более шершавыми и держали форму.
Редакторка раздела «Велнес»
Флюид Cosmetics 27 Pure 27, 7700 р.
У меня суперпроблемная кожа, с которой справляются только агрессивные ретиноиды и кислоты. Поэтому я всегда в поиске увлажняющего средства, которое не будет добавлять новых проблем. В этом году я чаще всего пользовалась флюидом французской марки Cosmetics 27. Несмотря на неблизкую мне концепцию (травки-муравки, «никакой химии»), я фанат бренда: его бальзам, например, возвращает пересушенную кожу к жизни. А у этого флюида идеально легкая текстура и отличный состав: ниацинамид, центелла, цинк и куча ферментов.
Гель для душа Openface Shower Power, 790 р.
Я работаю в команде Openface и в обсуждениях того, каким должен быть этот гель, принимала активное участие. Он получился отличным. Не знаю, почему никто раньше не додумался сделать гель для проблемной кожи тела с азелаиновой кислотой. Я иногда использую гель как маску: наношу в душе на кожу тела и держу пару минут. Он отлично помогает избежать вросших волос и делает кожу более гладкой. Но для меня главное — его способность постепенно уменьшать количество закрытых комедонов на верхней части спины.
Консилер Glossier Stretch Concealer, $18
Моя конечная остановочка в бесконечном поиске средства, которое будет замазывать прыщи, но при этом будет выглядеть натурально и незаметно. В отзывах часто пишут, что он подойдет для беспроблемной кожи и ничего особо не скроет, но у меня совсем другой опыт. Самый светлый оттенок — идеальное попадание в мой цвет кожи. Плотности покрытия при нанесении спонжем хватает даже для того, чтобы спрятать красный «вулкан». Текстура консилера кремовая и податливая, его легко распределять.
Шеф-редакторка
Бронзер Gucci Poudre de Beauté Éclat Soleil, 5949 р.
Я предпочитаю бледность и загару, и его иллюзии, но этот бронзер мне полюбился — и не только за восхитительно красивую упаковку. Он делает лицо неуловимо более здоровым — кожа остается очень светлой, но нет обычного ощущения, что ее обладательница неделю пролежала в холодильнике.
Tom Ford Tubereuse Neu, 28 400 р.
Ужасно люблю туберозу во всех ее итерациях — от развратной до свежей — и хотела эти духи еще с появления первой промокартинки, но попали они ко мне совсем недавно. Эта тубероза многогранная и урбанистическая, латексная, даже резиновая и на удивление комфортная в любой ситуации.
Тени Sergey Naumov Orion, 1990 р.
Друг всей светской Москвы визажист Сергей Наумов активно развивает свою марку и с каждым новым средством делает это все интереснее. Запуск этого года — четыре оттенка невесомых жидких теней, которые можно нанести плотно, а можно растушевать по веку и за полторы секунды получить полноценный макияж.
Помада Lime Crime Velvetines, 1412 р.
Маски заставили достать из закромов все самые стойкие помады — и оказалось, что классические жидкие Velvetines выигрывают у большинства новинок с изрядным отрывом. Цвета отличные, при использовании базы не превращают губы в выжженную землю, а держатся буквально как влитые.
Массажер Foreo Bear, 31 999 р.
Этот микротоковый массажер стал моим любимым гаджетом в 2021 году — при регулярном использовании он действительно круто подтягивает кожу, делает контуры четче, а морщины сглаживает. Процедура длится меньше трех минут и довольно приятная, так что проявлять прилежание несложно.
Фоторедактор
Тени 7Days Extremely Chick Futuristic, 379 р.
В прошлом году я обнаружила у себя интерес к мейку для глаз — наверное, из‑за масок. Первое время наносила классические цвета пальцами, не всегда удачно. Одним из открытий этого года стала палетка сумасшедших цветов. Я купила ее перед Хеллоуином, чтобы сделать драг-мейк, но, посмотрев видео, поняла, что макияж не подойдет для посиделок с друзьями. Поэтому вдохновлялась strange makeups Марии Ланкиной. Лицо становится холстом, на котором можно экспериментировать, — очень увлекательно.
Бустер A’Pieu с кислотами, 746 р.
Бустер — новинка для моего ухода в этом году. Он выравнивает тон кожи, разглаживает лицо и отшелушивает его. Наношу его на ночь в пасмурные дни и закрываю слоем крема. Хорошее рабочее средство для меня.
Твердая зубная паста Lush Dirty, 720 р.
Чувствую острую потребность в косметике без упаковки — она экономит место, не создает визуальный шум в ванной и не образует дополнительного мусора. Но те же твердые шампуни, например, больше подходят для универсальных волос, которых не существует в природе. Очень жду, когда эта сфера начнет развиваться. Твердая зубная паста — моя находка и с точки зрения минимализма (банку я верну обратно в магазин), и с точки зрения состава и эффекта.
Очищающее масло Uriage, 1452 р.
В зимнее время с сухим воздухом, морозами и жесткой водопроводной водой это масло — просто спасение для кожи. Особенно если не хочется выливать на себя литры лосьона для тела. В качестве дополнительной радости — масло пахнет чем‑то очень знакомым из детства.
Сыворотка для локонов Davines, 2560 р.
Я всю жизнь борюсь со своими кудрями, а благодаря этой сыворотке смогла их полюбить. Одно время я пробовала кудрявый метод, но поняла, что для меня это не совсем удобно. Но благодаря ему я научилась наносить средства для кудрей. На длинные волосы эта сыворотка не окажет сильного эффекта, а на волосы средней длины — в самый раз.
Маска Yadah Bubble Pore, 1123 р.
Я люблю очищающие маски с глиной, после них кожа выравнивается, уходят черные точки и ощущения остаются приятные. Долгое время я пользовалась маской с амазонской белой глиной Kiehl’s, но мне перестала нравиться ее цена, да и вообще я люблю исследовать новые продукты. Консультантка в магазине посоветовала этот корейский бренд. Классная маска с пузырьками — не пересушивает, что свойственно многим средствам с глиной, кожа после нее выравнивается и блестит как от пилинга. А цена намного приятнее.
Редактор раздела «Инфопорно»
Микс для ванны Laboratorium «От подозрительных мыслей», 384 р.
Вкусно пахнущая соль, которая окрашивает воду в фиолетовый цвет и за счет масел в составе питает кожу. Покупала уже несколько раз: банки хватает на 4–5 применений.
Бальзам для губ Vaseline Rosy Lips, 160 р.
Я посмотрела столько видео в инстаграме с этим бальзамом, что решила все-таки его купить, когда увидела в «Подружке». И он правда оказался хорош. Увлажняет губы, отлично пахнет. Баночка невероятно милая, но будет очень неудобной для использования средства на бегу. Зато для домашнего применения подойдет отлично.
Аромат Juliette Has a Gun Lipstick Fever, 7820 р.
Я долгое время была одержима идеей найти тот самый «свой» аромат, а встретила его случайно. Для меня он пахнет старой косметикой, но если прислушаться, можно понять, что это именно парфюмерная композиция, сложная и изысканная. Аромат одновременно и дерзкий, и сдержанный, и классический, и не такой, как все. Он не убивает наповал и не остается на вас и вашей одежде на всю жизнь, что для меня плюс. Я пользуюсь разными парфюмами, но этот будто бы лучше остальных характеризует меня.
Тонизирующий гель для умывания Aevit, 197 р.
Очень бюджетный и невероятно приятный базовый гель для умывания, который не пересушивает мою чувствительную кожу. Просто хорошо выполняет свою главную функцию.
Набор точечных пластырей для лица Mediheal, 384 р.
Многие слышали про гидроколлоидные патчи от акне. Cреди бюджетных обычно выделяют Cosrx. Но эти получаются еще выгоднее: за 80 штук отдаете 400 рублей. Обклеить ими можно вообще все и не переживать, что закончатся в момент. Главное — искать именно бежевую версию (они прозрачные, но с оттенком под цвет кожи). Есть просто прозрачные, но не гидроколлоидные, а будто бы пластиковые — они совсем не работают.
Маска для волос с кератином и коллагеном Kharisma Voltage, 327 р.
Маска, которая за пару применений спасла мои волосы после того, как я сожгла их феном. Консультантка в «Подружке» сказала, что она одна из самых популярных в магазине. И судя по количеству отзывов, как правило, положительных, это действительно так. Я наносила ее на чистую голову на всю длину — в упаковке 500 мл, так что хватает надолго, — оставляла под шапочку на полчаса, потом тщательно смывала. Волосы после нее не жирные, а невероятно мягкие и блестящие.
Редакторка раздела «Еда»
Маска для кожи головы Rated Green, 2100 р.
Чувствую, что зимой увлажнения не хватает не только волосам, но и коже головы. Кондиционер убирает ощущение обезвоженности и стянутости и хорошо разглаживает волосы. На всю длину его не наношу, мне нужны более питательные средства, но для прямых и увлажненных волос он подойдет. Правда, вместе с сухостью маска убирает и объем, но мне нравится эффект гладкости от корней. Бонус — сильный аромат банана и разыгравшийся аппетит.
Гель-крем Ahava, 4090 р.
Этот крем однозначно фаворит из всех когда‑либо опробованных — сейчас заканчиваю вторую баночку и точно буду покупать еще. Он идеален в любое время года — очень легкий по текстуре, справляется со своими задачами на ура. Крем впитывается буквально за две секунды, очень хорошо подготавливая кожу к дальнейшему нанесению BB-крема, если это необходимо. Ароматы у Ahava — отдельное удовольствие: cвежие, морские, сразу напоминают о лете или самых теплых курортах.
Тушь Lumene, 513 р.
Крашусь я нечасто, и обычно это BB-крем, иногда пудра, бальзам для губ и тушь. Добавлять цвет ресницам я не люблю, от природы они у меня темные и достаточно длинные, поэтому, когда я крашусь черной тушью, получается слишком ярко. Раньше покупала коричневую Clinique, а несколько месяцев назад попробовала Lumene — оттенок оказался очень приятным, не слишком светлым. И цена раза в четыре меньше, что точно не может не радовать.
Сыворотка Riche, 899 р.
Приятная сыворотка на масляной основе с очень ярким ароматом цитрусов и конопли. Если какой‑то из запахов смущает, лучше выбрать другой продукт — они настолько стойкие, что потом будет пахнуть и от вашей подушки. Несмотря на маслянистость, после сыворотки не остается жирной пленки, впитывается она очень быстро и делает кожу бархатистой. Иногда использую сыворотку вместо крема, и даже зимой увлажнения хватает.
Эссенция Shiseido Eudermine, 2825 р.
Изначально привлекла упаковка — я как раз из тех, кто может купить продукт только потому, что он красиво выглядит. По свойствам эссенция достаточно универсальна — она хорошо увлажняет, быстро впитывается и приятно пахнет. Мне кажется, флакон может стать отличным подарком, красивым уж точно.
Маска для волос Davines, 3910 р.
К зиме волосы привычно стали больше сечься и хуже лежать. Я смело отстригла 20 сантиметров и купила новую питательную маску любимой марки. Не знаю, что из проделанного повлияло больше, но точно могу сказать, что волосы стали заметно мягкими и более послушными при укладке. Запах средства сохраняется на волосах после сушки; если боитесь перебить духи, лучше послушать аромат перед покупкой.
Крем для волос Tigi Bed Head Blow-Out, 1158 р.
Всем любителям и любительницам сияния продукт точно придется по душе. Это крем-масло можно наносить и на влажные, и на сухие волосы. Благодаря большому количеству золотых частиц создается эффект свечения — я обожаю использовать средство летом, на солнце лучше заметен блеск. Зимой крем выступает в качестве базового ухода перед сушкой волос и иногда после, чтобы убрать излишнюю пушистость.
Редакторка раздела «Еда»
Шампунь Flor de Man Keratin Silkprotein, 827 р.
У меня пористые волнистые волосы, которые всю мою жизнь ведут себя неприлично. Мучалась с ними до тех пор, пока не заказала этот шампунь. Отлично промывает кожу головы, при этом не пересушивая волосы: даже если не наносить бальзам, они не пушатся и вполне могут высохнуть в симпатичные кудряшки. В сочетании с банановой маской Garnier это дает великолепную укладку на два дня.
Карандаш для глаз Beauty Bomb 05, 147 р.
Невероятно яркий и мягкий карандаш, который останется на месте до утра с незначительными потерями в цвете. Научилась на большие пьянки краситься только им, без туши — тогда с утра можно сразу бежать в булочную, не беспокоясь, что кто‑то догадается о моем похмелье.
Гидрофильный бальзам Organic Kitchen x Адэль, 369 р.
Когда базовый макияж — это набитые жирным слоем тени Nyx, начинаешь по-настоящему ценить очищение. Этот гидрофильный бальзам мой любимый, с ним легко снимаются даже самые въедливые тени, туши и помады. Банки мне хватает примерно на год.
Зубная паста с фтором Parodontax, 315 р.
Я все еще подозреваю, что главное в красоте — здоровье. Зубы я всегда чищу маниакально, но в условиях дефицита витаминов группы B и пристрастия к никотину десны чувствуют себя неуютно. За две недели с этой пастой они перестали делать вид, что сейчас отвалятся. Белоснежную улыбку в каждый дом!
Подводка Eveline Precise Brush, 169 р.
Всегда мучилась с черными стрелками и вообще не понимала, что значит прокрасить межресничку. И тут я схватила этот фломастер… У него гибкий и тонкий кончик, которым можно нарисовать вообще все: и тонкую-тонкую линию «у меня густые ресницы», и любые стрелки с подвывертом. Живет долго, не сохнет и не распушается.
Антиперспирант LV, 269 р.
Терпеть не могу, когда от моих подмышек пахнет чем‑либо вообще. Этот финский дезодорант — находка: он гипоаллергенный, без отдушек, с задачей сдерживания пота и запаха справляется круче, чем все, что я пробовала до этого. И кожа от него не липкая.
Редакторка раздела «Общество»
Гель-пенка для умывания Dr. Jart+ Dermaclear, 482 р.
Я никогда не пользовалась масками Dr. Jart+, о которых уже рассказали все, кому не лень, но пенка однозначно попадает в список средств, которые я куплю еще раз. Очень круто очищает, но не пересушивает кожу. Дома теперь стоит примерно пять разных средств для умывания, пользоваться которыми больше не хочется.
Глиттер Glow Me, 999 р.
2021 год — время, когда я открыла для себя глиттеры. Конкретно этот увидела в тиктоке, и именно с него началась моя любовь к блесткам. Они подходят под любое настроение и, на мой взгляд, глиттеру в макияже не нужен особый повод, он будет уместен всегда. А еще его просто нанести — справятся все, даже если вам, как и мне, сложными кажутся и тени.
Помада Pupa Petalips, 1021 р.
Так получилось, что когда я отправляла подруге вещи в другую страну, случайно положила в посылку свою самую любимую и незаменимую помаду MAC. Сначала очень грустила, а потом мне подарили Pupa, и оказалось, что все-таки незаменимых вещей нет!
Жидкие тени Rad, 389 р.
Еще один любимый глиттер. Купила на распродаже и пользуюсь почти каждый день. Идеальный — кажется, что даже добавлять про него больше ничего не надо.
Pure Sense Serenity, 8880 р.
Очень хочется поделиться своим открытием — брендом нишевой парфюмерии Pure Sense, ароматы для которого создают незрячие люди. Если до этого моим фаворитом были Versace Versense, то теперь хочется носить только Serenity, а еще лучше — пополнить коллекцию двумя оставшимися ароматами из линейки. Ощущение, будто тебе дают твой первый в жизни парфюм, который обнимает тебя, создает ощущение уюта и успокаивает.
Разглаживающий дневной крем-уход для лица Weleda, 1171 р.
Этот крем вместе с другими средствами линейки попал ко мне случайно. Но несмотря на то что он позиционируется как средство при первых морщинах, а у меня их нет, по ощущениям это лучший крем из всех, которыми я пользовалась. Очень круто увлажняет и не скатывается.
Специальная корреспондентка
Праймер Nyx Shine Killer, 650 р.
Я вообще не собиралась брать этот праймер — за подарочный сертификат покупала в Nyx помаду, оставалось немного денег — решила схватить этот тюбик. В итоге помадой я не пользуюсь, а праймер теперь в сердечке. Матирует, не скатывается, расходуется суперэкономно. И тональный крем после него ложится отлично!
Очищающий гель Payot Pâte Grise, 945 р.
У меня жирная, проблемная кожа, и гель для умывания Payot создан для нее. Без агрессивных скрабирующих частиц, с приятным ароматом зеленого чая — чистит не до скрипа (это хорошо), не сушит, отлично матирует. Короче, маст-хэв.
Demeter «Белый чай Инь Чжэнь», 2350 р.
Каждый раз в ТЦ я ради забавы пробую духи Demeter. Однажды парень обрызгал меня «Плесенью» — не простила ему до сих пор. В этом году он решил искупить вину и предложил купить мне какой‑нибудь парфюм бренда. Я присмотрела на сайте что‑то морское и ягодное, а в магазине поняла, что ни один выбранный аромат мне не нравится. Тогда консультантка показала эту композицию с белым китайским чаем. Она пахнет лугом, солнцем, белыми цветами и весной. Если любите что‑то травяное, легкое и ненавязчивое — вам сюда.
Бальзам для губ Botavikos «Апельсин + корица», 190 р.
Всю жизнь думала, что у меня сухие губы, и каждую зиму эта теория подтверждалась. У меня были все тюбики Nivea, классический Carmex, помады местных экомикробрендов — не спасало ничего. Пока на прошлый день рождения тетя не подарила мне этот бальзам. Мне не понравился запах — чересчур острый — и я, закинув тюбик в сумку, забыла про него. Через несколько месяцев я попробовала Botavikos еще раз и пропала. Зимой бальзам справляется все так же отлично. Оказывается, не такие и сухие у меня губы!
Дезодорант Old Spice Wolfthorn, 322 р.
Мне кажется, про этот дезодорант говорили все — от Авдотьи Александровой до журналистов «Комсомольской правды». Я согласна с Александровой — стик реально пахнет мармеладными мишками, за это я в него изначально и влюбилась. А потом он доказал, что в нем прекрасно все: быстро высыхает, не вызывает раздражения, не оставляет следов на одежде, а хватает его на 4–5 месяцев.