Шеф-редакторка раздела «Красота» Лизавета Шатурова перепробовала десятки наклеек на воспаления и рассказывает о лучших из них.

Во время самоизоляции состояние моей кожи менялось в худшую сторону, такую же реакцию я замечала у знакомых. Чаще всего причина в стрессе: повышение выработки гормона кортизола может провоцировать усиление акне или появление воспалений из ниоткуда. Вдобавок дома я неосознанно чаще трогаю лицо. Менять уход полностью под новые особенности кожи мне не хотелось, поэтому я сосредоточилась на борьбе со стрессом (ничего, кроме времени, не помогло), а на воспалениях решила проверять современные наклейки от прыщей. Как минимум они помогли бы мне меньше прикасаться к коже.

Прозрачные стикеры были особенно популярны в мои школьные годы и обещали чудесное избавление от несовершенств за один прием, но редко работали и почти не отличались друг от друга. Сейчас же появилось много гидроколлоидных патчей, которые успешно вытягивают содержимое воспаления, не пересушивая кожу спиртом. С другой стороны, бренды создают наклейки с микроиглами кислот — такие патчи позволяют остановить развитие прыща на раннем этапе, не дожидаясь созревания.

Визуально патчи тоже бывают разными: есть сверхтонкие, матовые наклейки, которые легко забыть на лице, а есть, напротив, яркие и фигурные стикеры. Например, бренд squish. выпускает патчи со стразами в виде цветков, призывая носить их как небанальный макияж, который в то же время будет защищать воспаленный участок от лишней инфекции. А Starface предлагает подписку на ежемесячную доставку наклеек в виде звезд. К сожалению, эти марки пока не доставляют свои товары в Россию, но ничего не мешает нам клеить стразы поверх патчей, которые легко купить.

Вот наклейки, которые понравились мне за время карантина.

Leaders, 315 р.

15 гидроколлоидных патчей небольшого размера с утолщением в центре. Такое строение позволяет патчу гладко прилегать, перекрывать покраснения нейтральным оттенком и оставаться почти незаметным на коже. Подходит для подкожных воспалений, но справляется с ними не быстро.

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Hero Cosmetics, 980 р.
В набор гидроколлоидных патчей входит два прямоугольных пластыря, размером в шесть сантиметров и по 12 классических круглых патчей разной толщины. Прямоугольную форму удобно использовать, если воспаления появились не поодиночке, а очагом. Патчи равномерной толщины лучше не использовать вне дома — из‑за того, что они не становятся тоньше от середины, их легко случайно оторвать.

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skyn ICELAND, 1800 р.

Комплект из 48 наклеек. Производитель постарался засунуть в состав все популярные ингредиенты от воспалений: масло чайного дерева, салициловую кислоту, бакучиол и даже пепел для поглощения себума. На то, чтобы справиться с одним прыщем, уйдет 2-3 дня и такое же количество патчей.

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