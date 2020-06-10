Шеф-редакторка раздела «Красота» Лизавета Шатурова перепробовала десятки наклеек на воспаления и рассказывает о лучших из них.
Во время самоизоляции состояние моей кожи менялось в худшую сторону, такую же реакцию я замечала у знакомых. Чаще всего причина в стрессе: повышение выработки гормона кортизола может провоцировать усиление акне или появление воспалений из ниоткуда. Вдобавок дома я неосознанно чаще трогаю лицо. Менять уход полностью под новые особенности кожи мне не хотелось, поэтому я сосредоточилась на борьбе со стрессом (ничего, кроме времени, не помогло), а на воспалениях решила проверять современные наклейки от прыщей. Как минимум они помогли бы мне меньше прикасаться к коже.
Прозрачные стикеры были особенно популярны в мои школьные годы и обещали чудесное избавление от несовершенств за один прием, но редко работали и почти не отличались друг от друга. Сейчас же появилось много гидроколлоидных патчей, которые успешно вытягивают содержимое воспаления, не пересушивая кожу спиртом. С другой стороны, бренды создают наклейки с микроиглами кислот — такие патчи позволяют остановить развитие прыща на раннем этапе, не дожидаясь созревания.
Визуально патчи тоже бывают разными: есть сверхтонкие, матовые наклейки, которые легко забыть на лице, а есть, напротив, яркие и фигурные стикеры. Например, бренд squish. выпускает патчи со стразами в виде цветков, призывая носить их как небанальный макияж, который в то же время будет защищать воспаленный участок от лишней инфекции. А Starface предлагает подписку на ежемесячную доставку наклеек в виде звезд. К сожалению, эти марки пока не доставляют свои товары в Россию, но ничего не мешает нам клеить стразы поверх патчей, которые легко купить.
Вот наклейки, которые понравились мне за время карантина.
Leaders, 315 р.
15 гидроколлоидных патчей небольшого размера с утолщением в центре. Такое строение позволяет патчу гладко прилегать, перекрывать покраснения нейтральным оттенком и оставаться почти незаметным на коже. Подходит для подкожных воспалений, но справляется с ними не быстро.
Hero Cosmetics, 980 р.
В набор гидроколлоидных патчей входит два прямоугольных пластыря, размером в шесть сантиметров и по 12 классических круглых патчей разной толщины. Прямоугольную форму удобно использовать, если воспаления появились не поодиночке, а очагом. Патчи равномерной толщины лучше не использовать вне дома — из‑за того, что они не становятся тоньше от середины, их легко случайно оторвать.
Karatica, 700 р.
Патчи с микроиглами лучше всего работают, когда прыщ только зарождается, — вы можете ощущать уплотнение или дискомфорт, но выраженного воспаления нет. В моем случае наклейка справилась с зародышем воспаления за один раз. Из‑за небольшой площади соприкосновения иглы не чувствуются. Единственное разочарование: из двенадцати патчей с иголками только шесть. Оставшиеся классические довольно бесполезны.
CosRX, 350 р.
Наклейки в трех размерах ускоряют заживление созревших воспалений. Хороший вариант для того, чтобы лишний раз не загрязнять открытую рану и избежать образования шрама.
Some By Mi, 213 р.
Еще одни патчи с уплотнением в центре. За счет того, что наклейки имеют легкий желтый оттенок, их видно на коже. Сами патчи достаточно тонкие, из‑за этого в процессе наклеивания могут загибаться, переставая держаться на коже. Тем не менее со своей функцией стикеры справляются. Хороший вариант для домашнего использования.
Hero Cosmetics, 900 р.
Иглы салициловой кислоты проникают в кожу глубже, чем это может сделать тоник или гель. Отличный вариант для не созревших воспалений.
Sephora Collection, 150 р.
Патчи, которые комфортнее всего носить вне дома — рисунки могут сойти за макияж из «Эйфории». В эффективности уступают корейским аналогам, но все еще хорошо работают, как защитный слой.
skyn ICELAND, 1800 р.
Комплект из 48 наклеек. Производитель постарался засунуть в состав все популярные ингредиенты от воспалений: масло чайного дерева, салициловую кислоту, бакучиол и даже пепел для поглощения себума. На то, чтобы справиться с одним прыщем, уйдет 2-3 дня и такое же количество патчей.