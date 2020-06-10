Во время самоизоляции состояние моей кожи менялось в худшую сторону, такую же реакцию я замечала у знакомых. Чаще всего причина в стрессе: повышение выработки гормона кортизола может провоцировать усиление акне или появление воспалений из ниоткуда. Вдобавок дома я неосознанно чаще трогаю лицо. Менять уход полностью под новые особенности кожи мне не хотелось, поэтому я сосредоточилась на борьбе со стрессом (ничего, кроме времени, не помогло), а на воспалениях решила проверять современные наклейки от прыщей. Как минимум они помогли бы мне меньше прикасаться к коже.

Прозрачные стикеры были особенно популярны в мои школьные годы и обещали чудесное избавление от несовершенств за один прием, но редко работали и почти не отличались друг от друга. Сейчас же появилось много гидроколлоидных патчей, которые успешно вытягивают содержимое воспаления, не пересушивая кожу спиртом. С другой стороны, бренды создают наклейки с микроиглами кислот — такие патчи позволяют остановить развитие прыща на раннем этапе, не дожидаясь созревания.