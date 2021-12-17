Если вы часто сидите в тиктоке, то наверняка замечали, что новые субкультуры и эстетики появляются там с завидной регулярностью. Мы выбрали две самые яркие — эстетику гламурных бимбо, которые из пустышек превращаются в икон феминизма, и меланхоличных дединсайдов — и показываем, что дарить им на Новый год.
Кто такие бимбо?
Бимбо — от bimbo, слова, которым в начале нулевых обозначали стереотипно ухоженную, но глупую девушку. В тиктоке слово старательно реклеймят — блондинки в розовом присваивают его себе и меняют уничижительное значение на новое, уважительное. Исчерпывающий манифест современных бимбо озвучила тиктокерка Крисси Шлапека, где, в частности, говорит, что такие девушки выступают за права женщин на аборты и секс-работу, а также защищают интересы ЛКБТК+ персон.
Вишлист бимбо
Пижама Victoria's Secret6999 р.
Виниловая пластинка Doja Cat «Hot Pink»4500 р.
Мюли Y/Project x Melissa26 800 р.
Накладные ресницы Too Faced1014 р.
Сумка Juicy Couture7500 р.
Набор колец Juicy Couture2290 р.
Шапка Mowalola22 600 р.
Серьги Swarovski28 000 р.
Средство для объема губ Dior Lip Maximizer2250 р.
Босоножки Bershka4499 р.
Духи Etat Libre d'Orange Yes I Do12 900 р.
Лак для ногтей Smith & Cult2090 р.
Кто такие дединсайды?
Дединсайд — от dead inside (мертвый внутри) — полуироничная субкультура то ли переродившихся эмо, то ли нынешних любителей постпанка, то ли просто утомленных от пандемии, работы и серых панелек людей. Сейчас по тегу дединсайд в тиктоке можно найти два типа роликов. В одном подростки, действительно внешне напоминающие эмо, проводят аналогии между собой и героями аниме (обычно это персонаж Кен Канеки из манги «Токийский гуль») или делятся грустными романтическими историями. В другом — уже не зумеры в шутливой форме жалуются на однообразие будней или радуются, что они «больше не дединсайд» в день получения зарплаты.