Если вы часто сидите в тиктоке, то наверняка замечали, что новые субкультуры и эстетики появляются там с завидной регулярностью. Мы выбрали две самые яркие — эстетику гламурных бимбо, которые из пустышек превращаются в икон феминизма, и меланхоличных дединсайдов — и показываем, что дарить им на Новый год.

Кто такие бимбо?

Бимбо — от bimbo, слова, которым в начале нулевых обозначали стереотипно ухоженную, но глупую девушку. В тиктоке слово старательно реклеймят — блондинки в розовом присваивают его себе и меняют уничижительное значение на новое, уважительное. Исчерпывающий манифест современных бимбо озвучила тиктокерка Крисси Шлапека, где, в частности, говорит, что такие девушки выступают за права женщин на аборты и секс-работу, а также защищают интересы ЛКБТК+ персон.

Вишлист бимбо

Пижама Victoria's Secret

6999 р.

Виниловая пластинка Doja Cat «Hot Pink»

4500 р.

Мюли Y/Project x Melissa

26 800 р.

Накладные ресницы Too Faced

1014 р.

Сумка Juicy Couture

7500 р.

Набор колец Juicy Couture

2290 р.

Шапка Mowalola

22 600 р.

Серьги Swarovski

28 000 р.

Средство для объема губ Dior Lip Maximizer

2250 р.

Босоножки Bershka

4499 р.

Духи Etat Libre d'Orange Yes I Do

12 900 р.

Лак для ногтей Smith & Cult

2090 р.

Кто такие дединсайды?

Дединсайд — от dead inside (мертвый внутри) — полуироничная субкультура то ли переродившихся эмо, то ли нынешних любителей постпанка, то ли просто утомленных от пандемии, работы и серых панелек людей. Сейчас по тегу дединсайд в тиктоке можно найти два типа роликов. В одном подростки, действительно внешне напоминающие эмо, проводят аналогии между собой и героями аниме (обычно это персонаж Кен Канеки из манги «Токийский гуль») или делятся грустными романтическими историями. В другом — уже не зумеры в шутливой форме жалуются на однообразие будней или радуются, что они «больше не дединсайд» в день получения зарплаты.

Вишлист дединсайдов

Рубашка Ymka Shix

4300 р.

Виниловая пластинка «Молчат Дома» «Этажи»

3490 р.

Джинсы Polar Skate Co

9200 р.

Лонгслив Hyein Seo

28 600 р.

Худи Idea

6300 р.

Шапка SoWhat?

2150 р.

Блокнот Falafel

1299 р.

Кольцо Kate Snap

3600 р.

Духи The Moth and Rabbit The Lobster

13 500 р.

Дека Medicom Toy

15 000 р.

Кружка от Кирилла Лебедева (КТО) и Ксении Колесниковой

3000 р.

Духи Comme des Garcons Concrete

10 425 р.
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