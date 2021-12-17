Бимбо — от bimbo, слова, которым в начале нулевых обозначали стереотипно ухоженную, но глупую девушку. В тиктоке слово старательно реклеймят — блондинки в розовом присваивают его себе и меняют уничижительное значение на новое, уважительное. Исчерпывающий манифест современных бимбо озвучила тиктокерка Крисси Шлапека, где, в частности, говорит, что такие девушки выступают за права женщин на аборты и секс-работу, а также защищают интересы ЛКБТК+ персон.

Кто такие дединсайды?

Дединсайд — от dead inside (мертвый внутри) — полуироничная субкультура то ли переродившихся эмо, то ли нынешних любителей постпанка, то ли просто утомленных от пандемии, работы и серых панелек людей. Сейчас по тегу дединсайд в тиктоке можно найти два типа роликов. В одном подростки, действительно внешне напоминающие эмо, проводят аналогии между собой и героями аниме (обычно это персонаж Кен Канеки из манги «Токийский гуль») или делятся грустными романтическими историями. В другом — уже не зумеры в шутливой форме жалуются на однообразие будней или радуются, что они «больше не дединсайд» в день получения зарплаты.

Вишлист дединсайдов