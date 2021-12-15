Самое разорительное время в году наступило. Подарки, подарки и снова подарки. Для тех, чей бюджет ограничен, мы собрали 24 идеи на любой вкус.

Скетчбук Made in Respublica

Скетчбук, который заставит рисовать даже тех, кто никогда этого не делал. На обложке — работа студентки ВХУТЕМАСа Веры Колпаковой.

Цена 750 р.
Цепи Weekday

Набор из трех различных цепочек. Самую толстую, к слову, можно носить не только на шее, но и на джинсах.

Цена 999 р.
Бомба для ванны Lush

Обязательно убедитесь, что в квартире одариваемого ванна, а не душевая кабина.

Цена 650 р.
Бутылка для воды Peak

Беспроигрышный подарок для тех, кто тренируется, катается на велосипеде или просто следит за количеством выпитой воды.

Цена 490 р.
Презервативы Sagami

Смущать скромных родственников таким подарком не рекомендуем, а вот близким друзьям без предрассудков понравится.

Цена 620 р.
Перчатки Uniqlo

Теплые базовые перчатки. На большом и указательном пальцах специальные накладки, позволяющие пользоваться сенсорными экранами всех видов.

Цена 999 р.
Брелок Liars Collective

Одна из визитных карточек питерской марки — симпатичные брелоки в виде бирки для ключей из отеля.

Цена 950 р.
Шопер Uniqlo

Вместительный шопер из коллаборации японского массмаркет-бренда и Лувра.

Цена 399 р.
Мыло для бритья Proraso

Крем для бритья зачастую называют подарком из категории банальных. А что насчет мыла для бритья?

Цена 650 р.
Зубная щетка Apriori

Если вдруг вы не знали, то зубные щетки могут быть красивыми.

Цена 890 р.
Ящик для хранения Aykasa

Датский бренд знает толк в ящиках для хранения. В ассортименте Aykasa представлены лаконичные варианты разных размеров и в широкой палитре цветов.

Цена 990 р.
Набор стикеров Fucking Awesome

Если вдруг ищете подарок для друга-скейтера.

Цена 1000 р.
Значок «МАСТЬ»

Одновременно буквальный и образный символ бесконечного карантина.

Цена 400 р.
Печенье IKEA

Классическое имбирное печенье как универсальное решение для создания новогоднего настроения.

Цена 379 р.
Брелок Lego

Красивый брелок, который будет напоминать о любимых конструкторах из нашего детства. А еще в нем есть фонарик.

Цена 899 р.
Брелок Garage

Вечное напоминание, что счастья не в деньгах, но и в них тоже.

Цена 420 р.
Берет Monki

Эффектный вязаный берет в полоску как альтернатива для тех, кто устал от однотонных.

Цена 1000 р.
Антисептик PERFUME.SUCKS

Идеальный антисептик, который не только предотвращает сухость, но и приятно пахнет.

Цена 990 р.
Шапка Weekday

Для фанатов Уэса Андерсона и вечных скейтеров.

Цена 799 р.
Антисептик A.D.E.D.

Московский коллектив выпустил многоразовый алюминиевый флакон с собственным санитайзером. Красиво и экологично.

Цена 900 р.
Карабин Singing Rock

Ключи носят на карабинах не только потому, что это практично. Еще это эффектно выглядит. Особенно если это не один ключ, а целая связка.

Цена 980 р.
Календарь Friend Function

Ироничный подарок и напоминание о том, что мы живем в не самое плохое время. Например, не в Средневековье.

Цена 390 р.
Носки Barking Store

Во-первых, это милые носки. Во-вторых, часть средств с продажи каждой пары идет на благотворительность.

Цена 390 р.
Брелок Carhartt WIP

Помимо безупречных интерпретаций рабочей классики Carhartt WIP регулярно выпускает симпатичные аксессуары.

Цена 700 р.
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