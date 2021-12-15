Самое разорительное время в году наступило. Подарки, подарки и снова подарки. Для тех, чей бюджет ограничен, мы собрали 24 идеи на любой вкус.
Скетчбук, который заставит рисовать даже тех, кто никогда этого не делал. На обложке — работа студентки ВХУТЕМАСа Веры Колпаковой.
Набор из трех различных цепочек. Самую толстую, к слову, можно носить не только на шее, но и на джинсах.
Обязательно убедитесь, что в квартире одариваемого ванна, а не душевая кабина.
Беспроигрышный подарок для тех, кто тренируется, катается на велосипеде или просто следит за количеством выпитой воды.
Смущать скромных родственников таким подарком не рекомендуем, а вот близким друзьям без предрассудков понравится.
Теплые базовые перчатки. На большом и указательном пальцах специальные накладки, позволяющие пользоваться сенсорными экранами всех видов.
Одна из визитных карточек питерской марки — симпатичные брелоки в виде бирки для ключей из отеля.
Крем для бритья зачастую называют подарком из категории банальных. А что насчет мыла для бритья?
Датский бренд знает толк в ящиках для хранения. В ассортименте Aykasa представлены лаконичные варианты разных размеров и в широкой палитре цветов.
Классическое имбирное печенье как универсальное решение для создания новогоднего настроения.
Красивый брелок, который будет напоминать о любимых конструкторах из нашего детства. А еще в нем есть фонарик.
Эффектный вязаный берет в полоску как альтернатива для тех, кто устал от однотонных.
Идеальный антисептик, который не только предотвращает сухость, но и приятно пахнет.
Московский коллектив выпустил многоразовый алюминиевый флакон с собственным санитайзером. Красиво и экологично.
Ключи носят на карабинах не только потому, что это практично. Еще это эффектно выглядит. Особенно если это не один ключ, а целая связка.
Ироничный подарок и напоминание о том, что мы живем в не самое плохое время. Например, не в Средневековье.
Во-первых, это милые носки. Во-вторых, часть средств с продажи каждой пары идет на благотворительность.
Помимо безупречных интерпретаций рабочей классики Carhartt WIP регулярно выпускает симпатичные аксессуары.