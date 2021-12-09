Можно ли уложиться в небольшую сумму при выборе подарка с логотипом узнаваемого бренда? Доказываем, что да.

Сумка Maison Kitsuné

Вместительный шопер с широким дном, украшенный иллюстрацией маскота бренда.

Цена $41
Значок Palm Angels

Пин, который привлечет внимание любителей уличной моды и охранников в магазинах одежды.

Цена 4200 р.
Маска Marine Serre

Фирменный принт и грамотная система затяжек и ремешков, чтобы маска комфортно сидела на лице.

Цена 3678 р.
Носки Marni

Принты итальянского бренда так и хочется вписать в преппи-образ.

Цена 5015 р.
Кардхолдер Stella McCartney

Разумное послание для редких держателей физических карт.

Цена 4650 р.
Брелок Jil Sander

В свое время бренд выпускал брелоки в виде круговых календарей, капсул и ключей, но, пожалуй, коса — самый необычный вариант.

Цена 4400 р.
Кошелек для монет A Bathing Ape

Миниатюрный контейнер в виде логотипа бренда, куда поместятся монеты, таблетки или другие мелочи.

Цена 1646 р.
Воротник Ganni

Приятная деталь для романтичных особ.

Цена 4306 р.
Косметичка Marc Jacobs

Не растиражированная сумка, но все необходимое поместится.

Цена 4964 р.
Брелок MM6 Maison Margiela

Белоснежный и будто синтепоновый брелок для тех, кто даже такие аксессуары подбирает под сезон.

Цена 3750 р.
Футболка Idea

Футболка для похода на премьеру новой «Матрицы».

Цена 3100 р.
Бабочка Dolce & Gabbana

Идеальный баланс: бабочка не выглядит слишком официозно, но при этом не чересчур эксцентрична.

Цена 3500 р.
Чехол Moschino

Moschino — мастера забавных аксессуаров, в том числе чехлов. Варианты для старых моделей iPhone можно найти с существенной скидкой.

Цена 1500 р.
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