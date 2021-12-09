Можно ли уложиться в небольшую сумму при выборе подарка с логотипом узнаваемого бренда? Доказываем, что да.
Вместительный шопер с широким дном, украшенный иллюстрацией маскота бренда.
Пин, который привлечет внимание любителей уличной моды и охранников в магазинах одежды.
Фирменный принт и грамотная система затяжек и ремешков, чтобы маска комфортно сидела на лице.
В свое время бренд выпускал брелоки в виде круговых календарей, капсул и ключей, но, пожалуй, коса — самый необычный вариант.
Миниатюрный контейнер в виде логотипа бренда, куда поместятся монеты, таблетки или другие мелочи.
Белоснежный и будто синтепоновый брелок для тех, кто даже такие аксессуары подбирает под сезон.
Идеальный баланс: бабочка не выглядит слишком официозно, но при этом не чересчур эксцентрична.
Moschino — мастера забавных аксессуаров, в том числе чехлов. Варианты для старых моделей iPhone можно найти с существенной скидкой.