Как уместить кухню на 5 кв. метрах? Возможно ли вписать советский красный ковер в интерьер? Где найти красивый винтажный декор? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в интерьерных блогах, которые собрала для «Афиши Daily» Анна Белолипецкая, автор аккаунта о доме @foxinvogue.

Об авторе — @foxinvogue

Блог о жизни в квартире почти без ремонта, которая находится в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной. Анна рассказывает о том, как с помощью небольших изменений сделать квартиру эстетичнее и наслаждаться бытом. Автор делится подборками реальных европейских интерьеров, идеями организации пространства и декора и находится в поиске баланса между новым и старым. Ее задача — сохранить аутентичные детали квартиры (оригинальные двери, паркет, лепнину и семейные предметы) и вписать их в современный контекст.

@domovodstvo.2.0

Структурированный блог про современное домоводство и быт. В постах Виктории вы найдете ответы почти на любые практические вопросы. Например, почему вам не нужно много кастрюль, как рассчитать бюджет на еду или что мешает получать удовольствие от уборки. Совсем недавно вышел материал о том, как бороться с пылью. Тон блога поддерживающий, что немаловажно в эпоху идеальных инстаграм-картинок.

@savelenok

Блог о харизматичном доме в провинции, который хозяева из долгостроя 1990-х своими руками превратили в картинку с Pinterest. Здесь есть и стена из досок от старого сарая, и настоящий библиотечный шкафчик в ванной. Юлия делится мастер-классами по переделке и перекраске мебели и умеет создавать декор для дома из самых неочевидных предметов. Например, клош (колпак. — Прим. ред.) для свечей из строительной сетки, чтобы обезопасить котов от огня, или большой дозатор для стирального геля из бидона.

@brotkinaolga

Автор блога Ольга знает все про скандинавский стиль. Прямо сейчас она показывает обустройство новой квартиры: можно наблюдать за всеми этапами ремонта — от выбора напольного покрытия до расстановки предметов в шкафчике. Самое интересное — смотреть, как вдохновляющие картинки превращаются в реальность.

@remont_eto_dolgo

Анна купила квартиру и сделала там ремонт своими руками. Девушка выбирала нестандартные решения для интерьера — остров со столешницей из мозаичной плитки, отсутствие фартука на кухне, бетонные стены и потолок, двухъярусная спальня с гардеробом внизу. Правда, всего через три года квартира была продана, и теперь Анна снова делает «ремонт-это-долго» уже в новом жилье. Звездой пространства стала стена из карамельных стеклоблоков. Бонус — читатели имеют удовольствие наблюдать не только за гипнотизирующим процессом ремонта, но и за двумя хасками хозяйки квартиры.

@vaguesouvenir

Интеллигентный блог о выверенном интерьере в стиле mid-century modernНаправление в дизайне, которое характеризуется четкими линиями, а также органическими и обтекаемыми формами без дополнительных украшений.. Квартира находится в сталинском доме 1953 года в районе метро «Университет». Ее хозяин Алексей с любовью рассказывает о знаковых предметах дизайна в эстетике модерна и делится подробными обзорами новых предметов, которые он тщательно подбирает в свой интерьер.

Подробности по теме Открытие месяца: лодж-отель в стиле сафари We Lodge Открытие месяца: лодж-отель в стиле сафари We Lodge

@little_alise

Блог про уютную светлую квартиру с винтажными элементами в новостройке. Здесь можно узнать о том, как обустроить эстетичную детскую комнату, не лишая детей ярких игрушек. Или как вписать винтажные постеры в интерьер.

@stalinka_na_chernoi

Автор блога находит вдохновение там, где многие его не видят, — в архитектуре и интерьерах из советского прошлого. В доме Лены нашлось место и красному ковру, который был в каждой советской семье, и винтажным люстрам, при этом пространство выглядит аккуратно и современно. Кроме того, на странице есть интересные заметки, которые помогут лучше понять старинную архитектуру.

@annaxazina

Анна — арт-директор локального бренда льняного текстиля Weave. В ее блоге вы найдете примеры актуальных сервировок в стиле журнала Kinfolk, где пересекаются минимализм, посуда ручной работы и сезонный декор. А еще обратите внимание на посты о переделке столетнего дома в Тверской области.

@katerinav7

Этот блог доказывает, что скандинавский дизайн не только про белые стены и минимализм. В рамках этого направления может существовать и сложная сдержанная палитра, и много разнообразных светильников. В аккаунте можно найти вдохновение для оформления детской комнаты или пример домика для игрушечных мышек Maileg.

@dasha_tretyakova

Блог про небольшую светлую квартиру и то, как в нее все уместить. А еще про обустройство загородного домика и выращивание сезонных цветов.