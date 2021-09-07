Коллаген — одна из самых популярных пищевых добавок. Его используют для борьбы с морщинами, дряблостью кожи и болью в суставах. Разбираемся, действительно ли в этом есть смысл.

Что такое коллаген?

Коллаген — один из ключевых белков нашего организма. Этот структурный белок образует соединительную ткань по всему телу — от кожи до костей, мышц, сухожилий и связок. Стенки вен и артерий тоже построены из коллагена. Существует 28 типов этого белка, но 90% в теле человека — это коллаген I типа. Его эластичные волокна из «нитей» — фибрилла — формируют те самые соединительные ткани. Оставшиеся 10% составляют еще 5 типов коллагена — II тип, например, необходим для здоровых хрящей и суставов, а IV является основным компонентом базальных мембран кожи (слой между дермой и эпидермисом). Как и многие другие полезные соединения и вещества, коллаген с возрастом покидает наш организм. Его волокна активно разрушаются, а производство новых не успевает восполнять потери. Считается, что после 20 лет с каждым годом в нас синтезируется на 1% меньше коллагена. В результате кожа постепенно теряет эластичность, медленнее восстанавливается после повреждения, а суставы становятся менее подвижными.

То есть, чтобы этого всего избежать, надо принимать внутрь побольше коллагена?

Все не так просто. Рынок различных добавок с коллагеном огромный и растет с каждым годом: по расчетам экспертов, в 2026 году его оборот составит 6,5 млрд долларов. Никто не хочет стареть и хуже двигаться, поэтому порошки и капсулы с живительным белком любители биохакинга стали добавлять и свой утренний кофе, и в вечернюю чашку маття. Но данных о том, насколько такие практики помогут избежать морщин и боли в коленях, совсем немного. Небольшие исследования показывают многообещающие результаты: например, в одном обнаружилось, что прием добавок с гидролизованным коллагеном в течение 24 недель уменьшил боль в суставах у атлетов. По результатам 8 исследований на разных состояниях кожи тоже можно говорить о неплохих результатах: использование гидролизованного коллагена в дозировках от 2,5 до 10 граммов в день помогло ускорить заживление пролежней, уменьшить видимость целлюлита и улучшить состояние сухой и возрастной кожи. А гидролизованный коллаген с высоким содержанием двух пептидов — Pro-Hyp и Hyp-Gly — показывает более высокие результаты в улучшении эластичности кожи. Но важно понимать, что исследований все еще совсем немного, а у приема добавок с коллагеном есть ряд ограничений (как минимум не совсем ясно, доберется ли коллаген из добавки до вашей кожи).

Что важно знать, если вы решили принимать коллаген?

Марина Юдина Врач-дерматолог, аллерголог, кандидат медицинских наук

На рынке сейчас существует множество препаратов коллагена, но следует помнить, что это достаточно крупный белок и он не может полностью всосаться в желудочно-кишечном тракте. При приеме внутрь он расщепляется до отдельных аминокислот, и уже из этих кислот организм строит новые молекулы коллагена. В этом заключается лечебный эффект — не только для кожи, но и для суставов. Однако это длительный, сложный процесс расщепления и синтеза, поэтому рассчитывать на быстрый и волшебный эффект от таблеток с коллагеном не стоит. Могут потребоваться недели и даже месяцы приема, чтобы реальный эффект проявился на коже. В настоящее время нет убедительных научных данных о положительном эффекте приема препаратов коллагена в качестве профилактики морщин. Кроме этого, большая молекула вещества не может проникнуть и через плотные слои кожи, поэтому кремы и сыворотки с коллагеном показывают низкую эффективность, причем в основном эффект достигается за счет других увлажняющих компонентов. Если говорить именно о повышении уровня коллагена в коже, сегодня более целесообразно стимулировать выработку собственного коллагена. Для этого существуют современные ультразвуковые и лазерные технологии, а также термолифтинг. Кроме этого, все инъекционные методики (мезотерапия, биоревитализация и другие) также активизируют фибробласты — клетки кожи, синтезирующие коллаген.