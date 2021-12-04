Продолжаем рассказывать о брендах, милых нашему сердцу. На очереди — французский A.P.C. С недавних пор он представлен в московском NUW, и это отличный повод узнать о нем побольше.

От безымянного бренда к A.P.C.

В 1987 году французский дизайнер тунисского происхождения Жан Туиту запустил собственный бренд. Примечательный факт: на этикетках вещей из первых коллекций не было брендинга. Вместо них лаконичные надписи HIVER (в переводе с французского «зима») или ETE (в переводе с французского «лето»), делавшие акцент на одежде, сезонах и функциональности. Это также можно расценивать как своеобразный намек на то, что в приоритете у Туиту был клиент, владелец вещи, а не брендинг и популярность. Несмотря на благородную и, казалось бы, обреченную на провал идею, детище дизайнера обрело свою первую популярность и небольшую лояльную аудиторию. Чтобы справиться с неизбежными финансовыми трудностями, но не прибегать к сторонним инвестициям и сохранить творческую свободу, Туиту даже тайно работал на другие бренды. Благодаря этому он оставался на плаву. Через некоторое время у бренда все-таки появилось название — Atelier de Production et de Création (что можно перевести как «Производственно-творческая мастерская»), или просто A.P.C.

Жан и его путь

В 1960-м, когда Жану было 9 лет, его семья переехала в Париж из Туниса. Молодость будущего дизайнера прошла в левых политических кругах и на локальной рок-сцене. Окочнив Сорбонну со степенями по истории и географии, он и не думал работать в бизнесе или моде. По словам Туиту, он собирался преподавать, но, по счастливому стечению обстоятельств, этого не произошло. В конце 70-х, после возвращения из годового путешествия на машине по Южной Америке, он познакомился с людьми, к которым очень проникся, — это были сотрудники Kenzo. «Я не был таким сумасшедшим, не принимал наркотики, но я точно знал, что не хочу быть среди скучных людей. Эта группа вела себя безумно, но все же вела законный бизнес с японским парнем по имени Кэндзо Такада, и я хотел присоединиться к этой команде, независимо от того, занимались ли они йогуртом, архитектурой или обувью. Атмосфера была привлекательной. И я сказал: „Позвольте мне делать все, что вы хотите. Я сделаю это“», — вспоминал Жан.

Так Туиту оказался на стартовой должности в бренде. На тот момент ему было 26 лет. Там он набрался знаний и опыта, научился всему: от упаковки коробок до ведения бухгалтерии. Все это пригодилось на его следующей работе — в Agnès B. Здесь он помогал организовать производство, и благодаря Туиту бренд перешел с маленького производства на крупное без потери качества. Там же он начал работать с мужской одеждой. Во время работы в Agnès B. Жан набил руку в эскизах и осознал, что выпускать собственные коллекции можно без даже без традиционного образования. Достаточно хороших идей и понимания правильного производства.

Твердая вера в минимализм

В разговорах об одежде A.P.C. неизменно звучат эпитеты «минималистичный» и «лаконичный». Ее также зачастую называют базовой. С одной стороны, все эти определения корректны. С другой — подобные характеристики будто бы обесценивают идею и заслуги бренда. А это несправедливо.

Полагаясь на инстинкты, Туиту делал одежду, которая максимально не соответствовала критериям популярности в таком городе, как Париж. Несмотря на трудности в начале пути, он продолжал гнуть свою линию и не соглашался на заигрывание с тенденциями. Благодаря своим универсальным и в то же время элегантным вещам, A.P.C. растет и развивается уже более 30 лет. Мужские и женские коллекции обладают огромным количеством поклонников. Что важно, популярность бренда не ограничивается одной лишь Францией. У A.P.C. огромное количество монобрендовых бутиков в Европе, а также 18 магазинов в Японии и 8 в США.

Деним

Важную часть в истории A.P.C. занимает деним. Во-первых, джинсы бренда действительно хороши. Во-вторых, они могут стать отличным трамплином для тех, кто еще не знаком с парижским брендом. В 00-х джинсы бренда носили как важные люди из индустрии моды, так и обычные мужчины, предпочитающие универсальную и добротную одежду. И оглядываясь назад, можно сказать, что A.P.C. немало сделал для популяризации и последующей массовой одержимости японским селвидж-денимом.

Первую пару Туиту сделал еще в 1989 году. Дизайнер искал себе джинсы, но в те времена почти все продавали пары с кислотной обработкой. Тогда Туиту решил сшить собственные джинсы. Как раз у него на руках был роскошный кусок денима, подаренный одним японским дизайнером (основатель A.P.C. не разглашает его имени). За 15 дней он изготовил идеальную пару. Автор подарка не разглашал информацию о материале, так что Туиту решил разузнать все сам и вместе с образцом отправился в Японию. После собственного расследования он нашел человека, работавшего с тем денимом. Туиту планировал договориться о регулярных поставках, но в ответ получил другое предложение. В распоряжении у японского мастера оказался более уникальный и интересный деним, и основатель A.P.C. мог получать его на эксклюзивной основе.

Есть и другая примечательная деталь, связанная с денимом. Бывший директор Dior Homme и Saint Laurent Эди Слиман, знающий толк в джинсах люксового сегмента, консультировался по ряду вопросов с Туиту.

Хотя A.P.C. выбирает собственный путь и обходит сомнительные тенденции, бренд не отказывается от коллабораций с близкими по духу людьми и брендами. Возможно, вы слышали о совместных работах Туиту с Канье Уэстом или Кидом Кади. Для первого, к слову, релиз с A.P.C. стал дебютным по-настоящему дизайнерским опытом. Это было еще до сделки с adidas и запуска Yeezy. Что касается работы с другими брендами, то союзниками Туиту в разные годы выступали Nike, Carhartt WIP, Persol, Diemme, JJJJound, Brain Dead и, например, sacai.

Сила коллабораций

Что покупать

Помимо денима в коллекциях A.P.C. особенно выделяется верхняя одежда. Добротные пальто и плащи из различных материалов, как правило, бывают представлены в нескольких расцветках на выбор. Ищете беспроигрышный вариант под формальный костюм на годы вперед? Приглядитесь к черным, синим и, конечно, бежевым плащам. Нужно что‑то более расслабленное, чтобы сочетать с джинсами и любимыми кроссовками? Обратите внимание на легкие пальто в крупную или мелкую клетку.

По большому счету, в сезонных коллекциях можно найти все для составления вневременного гардероба — кардиганы, свитера с V-образным вырезом, водолазки, рубашки и поло, брюки, всевозможную обувь, сумки и аксессуары.