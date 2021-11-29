28 ноября в возрасте 41 года от ангиосаркомы сердца (редкая форма рака) скончался Вирджил Абло. Дрейк, Фаррелл Уильямс, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие друзья прощаются с основателем Off-White и креативным директором Louis Vuitton.

Дрейк Рэпер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) «Мой план — прикоснуться к небу для тебя еще 1000 раз… люблю тебя вечно, брат. Спасибо тебе за все»

Фаррелл Уильямс Рэпер, продюсер, дизайнер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Son of a Pharoah (@pharrell) «Мое сердце разбито. Вирджил, ты был добрым, щедрым и вдумчивым творческим гением. Твоя работа как человека и твоя работа как духовного существа будут жить вечно. Посылаю любовь и свет твоей жене, детям, семье и тем, кто с тобой с первого дня. Ты сейчас с Богом, сияй»

Ким Джонс Дизайнер, креативный директор Dior

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от mrkimjonesOBE (@mrkimjones) «Так грустно слышать о кончине дорогого Вирджила, одного из самых добрых людей, которых вы могли встретить. Много прекрасного времени, проведенного вместе: путешествия по миру и работа в гостиничных номерах на полу, просмотр японских журналов, смех и разговоры об идеях … Мои соболезнования Шеннон (жена Абло. — Прим. ред.), детям и остальным членам его семьи»

Франческо Рагацци Дизайнер, основатель Palm Angels

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Francesco Ragazzi (@palmangels) «Спасибо, что указал нам путь и научил нас верить в свои мечты»

Дэниел Аршам Скульптор, художник

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ARSHAM STUDIO (@danielarsham) «Мы потеряли визионера. Опустошен кончиной Вирджила. 11 лет назад он позвонил в мою студию и попросил меня встретиться с ним по поводу некоторых проектов. Это было до Pyrex, Been Trill, Off White и всех других революционных проектов, которые он запустил. Он всегда был готов к переписке о дизайне стульев или архитектуре. Он был любезен и написал введение к моей последней большой книге, и в ней своим уникальным голосом выразил то, чего я надеялся достичь своей работой. Он был уникальным талантом, художником-визионером, другом. Люблю тебя, Вирдж. Ты оставил неизгладимый след»

Kaws Художник

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @kaws «Я действительно хочу, чтобы эта новость оказалась неправдой. Покойся с миром Вирджил Абло»

Донателла Версаче Дизайнер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace) «Вирджил, я не могу найти слов. Мир потерял суперзвезду моды. Новатор. Создатель для учебников. В этот трагический день я думаю обо всех твоих близких. С любовью, Донателла»

Тимоти Шаламе Актер

Джерри Лоренцо Дизайнер, основатель Fear of God

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JERRY LORENZO (@jerrylorenzo) «Спасибо… Ты открыл для меня как физические, так и ментальные двери, которые позволили мне увидеть, что возможно для моей жизни. Я бесконечно благодарен. То, что ты сделал для мира, не передать словами»

Александр Арно Глава Tiffany & Co.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A.A (@alexandrearnault) «Вирджил Абло был воплощением современного творчества. Работать с ним всегда было привилегией, и я постоянно поражался тому количеству новаторских идей, которые рождались в его голове. Будь то Канье, Been Trill, Pyrex Vision, Off White, Louis Vuitton, Rimowa, все, к чему он прикасался, раздвигало границы творчества. Что касается личного, то был моим дорогим другом, всегда давал самые ценные советы, всегда по делу. Спасибо тебе за все, что ты принес миру, Вирджил. Мои мысли и молитвы с его семьей, женой и детьми»

Мария Грация Кьюри Дизайнер, креативный директор Dior

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Grazia Chiuri (@mariagraziachiuri) «Я убита горем известием о кончине Вирджила Абло. Он был таким блестящим дизайнером, который проложил путь многим молодым творческим людям. Мои соболезнования его жене и детям»

Белла Хадид Модель

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid) «Я в растерянности. Он был кем‑то для всех. Это была его магическая сила. Он заставлял каждого встреченного им человека чувствовать себя особенным, как только мог. Даже когда миру было грустно, он приносил смех и красоту. То, как он оказывал положительное влияние на все, чего касался, и всегда продвигал свою культуру, является причиной того, почему он был ангелом на земле и единым для многих. Самая красивая душа воина. Я не могу в это поверить. Ты нарушил границы и сделал все своим. Ты бесконечно делился своей любовью. То, как работал твой мозг, и то, как ты делал все в жизни для своей семьи, друзей и для лучшего… Мы будем очень по тебе скучать Вирджил. Ты действительно видел и поддерживал меня на всех уровнях. Как ты поступал со многими из нас. Неземной свет. Ты всегда вдохновлял усердно работать и быть добрыми. Несмотря ни на что. Я посылаю любовь и молитвы твоей прекрасной Шеннон, детям и остальным членам семьи Абло. Я опустошена. По тебе будут скучать Вирджил. Лети высоко, мой брат. Я знаю, что ты сейчас наблюдаешь за миром. Буду любить тебя всю жизнь»

Кендалл Дженнер Модель

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@kendalljenner) «Я не могу поверить, что пишу это. Если у вас была привилегия знать Вирджила, вы были одним из счастливчиков. Он был самым добрым, самым позитивным, скромным, радостным и полным света человеком, которого я когда‑либо знала. У него был замечательный способ заставить почувствовать себя такой особенной. Его искренняя улыбка согреет ваше сердце. Борьба со своей болезнью в частном порядке прекрасно объясняет, каким человеком он был, он никогда не хотел, чтобы о нем беспокоились. Мы потеряли дорогого друга. Нет слов, чтобы отдать должное моим чувствам в этот самый момент, но я могу сказать, что я абсолютно убита горем. „Вирджил преподал мне и всем нам очень важный урок, хотя он знал, что ему не хватило времени, он был умным, добрым и полным любви. Всем нам нужно немного Вирджила в нас. Он оставляет нам свое влияние, чтобы творить и изменять мир. Ты сделал именно это, Вирджил“ Наш ангел здесь, на земле, теперь над нами. Я люблю тебя, Вирджил! Я буду скучать по тебе. Я счастлива, что меня тронула твоя энергия. Я знаю, что ты настраиваешь там самые лучшие флюиды. Покойся с миром, Вирджил. До следующего раза»

Такаси Мураками Художник

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Takashi Murakami (@takashipom) «Вирджил Абло. Гений, который небрежно разместит ответы на фундаментальные загадки прямо перед вами. Подумать только, сколько людей было освобождено благодаря его присутствию! Я являюсь одним из них. Спасибо, да благословит тебя Бог». Но, честно говоря, я не могу поверить, что он ушел. Моя голова пуста»

Offset Рэпер, участник трио Migos

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OFFSET (@offsetyrn) «Спасибо за то, что ты сделал для нашей культуры и сообщества. Как черный мужчина ты изменил игру в дизайне и моде. Покойся с миром, «ТЫ — КУЛЬТУРА»

Амина Муадди Дизайнер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AMINA MUADDI 🧚🏽‍♀️ (@aminamuaddi) «Я люблю тебя, Вирджил. Я нахожусь в шоке последние часы, потому что мы говорили вчера. Я просто не могу описать тебя в прошедшем времени. Необычные духи, подобные твоим, редко благословляют эту землю. Человек с миссией, который дал надежду, мечты и инструменты для достижения успеха целому поколению. Недавно я сказал кому‑то: „Вирджил великолепен… во всем“. Потому что я не знаю, как еще описать кого‑то столь многословного, доброго, талантливого, трудолюбивого, скромного, милого и вдохновляющего, как ты. Мы работали над тем, чтобы дать миру проект, нам было весело. Никто не заставлял меня танцевать так, как ты. Ты, наверное, прямо сейчас переделываешь врата Небесные. Я молюсь за твою семью. Покойся с миром, король»

Джефф Стейпл Дизайнер

Пегги Гу Диджей, продюсер, дизайнер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Peggy Gou 페기 구 (@peggygou_) «Нет слов, чтобы описать шок. Немногие, включая меня, знали о битве, в которой участвовал Вирджил. Тот факт, что он держал это в секрете и решил бороться и работать до последнего вздоха, было отражением несравненной трудовой этики и страсти. Вирджил сломал барьеры, о которых никто не думал. Он привлекал к ответственности лиц, принимающих решения, и бросал вызов ограничениям везде, где бывал. Я всегда буду благодарна за то, что на заре моей карьеры Вирджил оказал поддержку в то время, когда этого не сделали многие другие. Это было свидетельством воинственного духа Вирджила, он никого не оставлял. Он искренне верил в то, что всех нужно собрать вместе. Он так много боролся за сообщества в разных отраслях. Он останется настоящим пионером и героем нашего поколения, которого мы никогда не забудем. Покойся с миром, Вирджил. Спасибо, что вдохновил меня и бесчисленное множество других людей»

Теофилиус Лондон Рэпер, продюсер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от theophilus london (@theophiluslondon) «Прошлой ночью почувствовал твою любовь сильнее всего. Спокойный тип любви. Стойкой. Я люблю тебя. Не могу объяснить, насколько это больно. Мой самый большой сторонник, друг и брат. Никто не может справиться с этой задачей, но мы можем продолжать оставаться на связи, быть добрее и любить друг друга… включая меня. Да здравствует В. Мои соболезнования твоей жене Шеннон, вашим детям Лоу и Грею, сестре и любящим родителям».

Лука Сабат Модель, дизайнер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mr. Fallback (@lukasabbat) «Время. То, чего я хотел бы, чтобы у нас было больше. Не могу поверить, что это произошло. Ты потратил так много времени, помогая другим, следя за тем, чтобы всем было хорошо. Ты один из самых бескорыстных людей, которых я когда‑либо встречал. Я буду скучать по тебе, братан, это так ужасно, что я не могу подобрать слов. Я так благодарен за все, что ты сделал для всех нас, и за созданное тобой сообщество. Спасибо за то, что нарушил границы и продвинул разговор вперед. Мы не можем сейчас остановиться. Настоящая опора сообщества. Первопроходец. Наставник. Друг. Отец. Покойся с миром, большой брат. Да здравствует Вирджил»

Руиджи Вилласенор Дизайнер, основатель бренда Rhude

Кэти Гранд Стилист, журналист, основатель Love Magazine

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katie Eleanor Grand (@kegrand) «Отрывок из выпуска Perfect. После моего разговора с Вирджилом Абло мне запомнилось, что у него была реальная готовность внести изменения, переосмыслить игру, что он делал во многих отношениях. Вирджил Абло искренне верил не только в себя, но и во всех людей, для которых он открыл двери, следя за тем, чтобы ценности, которые он нес с собой — разнообразие, представительство, инклюзивность, творческое разрушение, — были первостепенными. Вирджил хотел быть источником вдохновения, и ему это блестяще удалось. Вирджил был чистейшим определением человека эпохи Возрождения. Он наделил силой и защитил меня и многих других, когда мы могли чувствовать себя невидимыми. Я всегда буду восхищаться и продолжать учиться у него искренней любви к творческому процессу. Я многим обязана Вирджилу Абло и буду очень по нему скучать. Счастливого пути, друг мой»

Supreme

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Supreme (@supremenewyork) «Настоящий гений и визионер. Ты любезно и изящно помог сформировать мир, в котором мы живем, и проложил путь для многих. В наших сердцах навсегда. Покойся с миром, Вирджил Абло».

Palace

Gucci

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gucci Official (@gucci) «Мы хотели бы выразить наши сердечные соболезнования близким Вирджила Абло. Он был для нас источником вдохновления — как дизайнер и как человек. Его будет очень не хватать, хотя его видение будет идти по тропам, которые он прокладывал на протяжении всей своей карьеры»