Образцовые ретрораннеры, утепленная классика Nike, кроссовки для энтузиастов аутдора и еще 9 достойных внимания пар ноября.

Puma X-Ray 2 Square Mid WTR

Массивная модель для тех, кто не готов отказываться от кроссовок даже зимой.

Цена 8 490 р.
Nigel Cabourn x Maison Mihara Yasuhiro Mountain

Совместная пара британского дизайнера и японского бренда. При создании стороны вдохновлялись архивными рюкзаками швейцарской армии.

Цена 32 205 р.
ROA Lhakpa Hiking

Если ищете яркие интерпретации обуви для хайкинга, то вам стоит ознакомиться с ассортиментом итальянского бренда Roa.

Цена 20 805 р.
Nike ACG Mountain Fly Gore-Tex

Свежая интерпретация кроссовок из линейки ACG. Образцовая пара на осень и раннюю зиму — водонепроницаемая с легкой флисовой подкладкой.

Цена 14 725 р.
adidas EQT Support 93

Переиздание классических раннеров в оригинальной расцветке. Важная пара для коллекционеров и ценителей винтажного стиля.

Цена £100
New Balance 990v2

Вторая версия классических 990-х. Вслед за традиционной серой парой бренд выпустил расцветку посложнее — с выверенными яркими акцентами.

Цена 16 800 р.
Nike Blazer Mid ’77 LX Patchwork Quilt

Nike адаптировал классическую модель Blazer к холодам. Из ключевых отличий — броский стеганый верх и флисовая подкладка.

Цена 10 355 р.
Umbro x Nigel Cabourn 5v5

Встреча британских классиков. Помимо одежды в нарочито винтажный релиз вошла интерпретация модели 5v5 для игры в футбол в зале.

Цена 11 305 р.
Reebok Workout Plus

Дизайнеры обновили кроссовки Workout Plus пушистым флисом. Но не в качестве внутреннего утеплителя, а в качестве наружного декора.

Цена 8 075 р.
Nike ACG Air Mowabb

Привет ценителям аутдор-стиля 90-х. Кроссовки отличаются высокой легковесной конструкцией и верхом из гладкого нубука.

Цена £155
Reebok х Monochrome Club C 85 Vintage

Спортивный ретейлер продолжает сотрудничество с локальным брендом Monochrome и выпускает кроссовки в приятном пастельно-розовом цвете.

Цена 10 999 р.
adidas Terrex Swift R2 GTX

Прагматичное решение для борьбы с плохой погодой в столице — полностью черные кроссовки с мембраной Gore-Tex.

Цена 12 999 р.
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