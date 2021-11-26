Образцовые ретрораннеры, утепленная классика Nike, кроссовки для энтузиастов аутдора и еще 9 достойных внимания пар ноября.
Массивная модель для тех, кто не готов отказываться от кроссовок даже зимой.
Совместная пара британского дизайнера и японского бренда. При создании стороны вдохновлялись архивными рюкзаками швейцарской армии.
Если ищете яркие интерпретации обуви для хайкинга, то вам стоит ознакомиться с ассортиментом итальянского бренда Roa.
Свежая интерпретация кроссовок из линейки ACG. Образцовая пара на осень и раннюю зиму — водонепроницаемая с легкой флисовой подкладкой.
Переиздание классических раннеров в оригинальной расцветке. Важная пара для коллекционеров и ценителей винтажного стиля.
Вторая версия классических 990-х. Вслед за традиционной серой парой бренд выпустил расцветку посложнее — с выверенными яркими акцентами.
Nike адаптировал классическую модель Blazer к холодам. Из ключевых отличий — броский стеганый верх и флисовая подкладка.
Встреча британских классиков. Помимо одежды в нарочито винтажный релиз вошла интерпретация модели 5v5 для игры в футбол в зале.
Дизайнеры обновили кроссовки Workout Plus пушистым флисом. Но не в качестве внутреннего утеплителя, а в качестве наружного декора.
Привет ценителям аутдор-стиля 90-х. Кроссовки отличаются высокой легковесной конструкцией и верхом из гладкого нубука.
Спортивный ретейлер продолжает сотрудничество с локальным брендом Monochrome и выпускает кроссовки в приятном пастельно-розовом цвете.
Прагматичное решение для борьбы с плохой погодой в столице — полностью черные кроссовки с мембраной Gore-Tex.