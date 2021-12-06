Новогодний декор — не только елка и гирлянды. Праздничными могут быть даже бытовые предметы вроде прихваток и ограничителей для двери. «Афиша Daily» собрала 17 вещей для украшения интерьера в преддверии Нового года.

Искусственная ель Hoff

13 999 р.

Бокал H&M

999 р.

Набор свечей Luz Your Senses

695 р.

Абажур IKEA

499 р.

Ограничитель для двери Zara Home

2199 р.

Чашка H&M

399 р.

Салфетки H&M

149 р.

Колба с крышкой Romi

4400 р.

Рождественский носок H&M

1099 р.

Елочный шар Zara Home

799 р.

Декоративная ветка

1185 р.

Прихватка IKEA

199 р.

Декор Jysk

500 р.

Набор подсвечников Remember

5850 р.

Фонарь для свечи Zara Home

3299 р.

Елочная игрушка GMC

4675 р.

Скатерть Tkano

3690 р.
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