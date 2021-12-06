Новогодний декор — не только елка и гирлянды. Праздничными могут быть даже бытовые предметы вроде прихваток и ограничителей для двери. «Афиша Daily» собрала 17 вещей для украшения интерьера в преддверии Нового года.
Искусственная ель Hoff13 999 р.
Бокал H&M999 р.
Набор свечей Luz Your Senses695 р.
Абажур IKEA499 р.
Ограничитель для двери Zara Home2199 р.
Чашка H&M399 р.
Салфетки H&M149 р.
Колба с крышкой Romi4400 р.
Рождественский носок H&M1099 р.
Елочный шар Zara Home799 р.
Декоративная ветка1185 р.
Прихватка IKEA199 р.
Декор Jysk500 р.
Набор подсвечников Remember5850 р.
Фонарь для свечи Zara Home3299 р.
Елочная игрушка GMC4675 р.
Скатерть Tkano3690 р.
Подробности по теме
13 предметов для интерьера, которые пригодятся дома в декабре