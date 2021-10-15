Анализ исследований «долгого ковида» подтвердил: до 56% людей продолжает бороться с последствиями заболевания спустя несколько месяцев после острой фазы. Среди симптомов встречаются ментальные расстройства, нарушения памяти, выпадение волос и боль в суставах. Рассказываем в цифрах, что мы узнали из последнего обзора.

Тринадцатого октября вышел крупный обзор 57 исследований постковидного синдрома (его также называют лонг-ковидом или PSAC). Его авторы оценивали частоту проявлений PSAC на выборке 250 351 пациента. Данные собирали в период с декабря 2019-го по март 2021 года. У большей части испытуемых течение болезни было тяжелым — 79% были госпитализированы. Более чем у половины участников исследований симптомы постковидного синдрома оставались через месяц после болезни, и даже через шесть месяцев 54% переболевших испытывали хотя бы один симптом. Выявленные нарушения авторы разделили на несколько категорий. Мы собрали короткие выжимки по основным группам.

Мы объединили эти разные категории в один пункт для удобства: по ним данных оказалось не так много. Со стороны сердца чаще всего встречаются боль в груди (13%) и учащенное сердцебиение (9%). Суммарная частота желудочных и кишечных симптомов составляет около 6%, с преобладанием боли в животе и снижением аппетита. Кожные симптомы в виде сыпи встречаются менее чем у 3% переболевших. А вот выпадение волос после болезни беспокоит 21% пациентов.

В этой категории симптомы ожидаемо встречаются чаще всего. Одышка наблюдается в среднем у 29% переболевших, а остаточный кашель — у 13%. У 30% пациентов отмечались нарушения диффузии легких, то есть способности к газообмену и эффективному переносу кислорода в кровь. Еще у 23% фиксируется эффект «матового стекла» — паталогическое изменение ткани, при котором альвеолы легких заполнены жидкостью, а не воздухом. Более серьезное осложнение — фиброз легких был обнаружен у 7% пациентов. Суммарно различные изменения и патологии легких наблюдаются у 62% переболевших коронавирусом.

У одного из трех человек, переболевших COVID-19, впоследствии диагностируется генерализованное тревожное расстройство. У каждого четвертого наблюдаются проблемы со сном, а у каждого пятого – депрессия. У 13% пациентов симптомом постковида становится посттравматическое стрессовое расстройство. Предыдущие исследования также демонстрируют, что в промежутке от 14 до 90 дней после заражения коронавирусной инфекцией у 6% людей диагностируется психическое расстройство, а у 12% происходит ухудшение уже существующего психического заболевания.

Среди неврологических симптомов постковидного синдрома выделяют трудности с концентрацией внимания — они встречаются у 24% переболевших. Следом идут проблемы с памятью — ими страдает 19%. Общее снижение когнитивных способностей встречается у 17%, а головные боли — у 8%. Авторы исследования также относят потерю запахов и вкусов к неврологическим проявлениям, несмотря на то что часто такие симптомы причисляют к отоларингологии. Дело в том, что обонятельные и вкусовые искажения происходят именно из‑за поражения черепно-мозговых нервов, а не слизистых оболочек носа или рта. В среднем долговременная потеря вкуса и обоняния встречается у 11–13% пациентов.

Из‑за того что эта категория довольно размытая, а сами симптомы субъективные (нет, например, точного метода для измерения усталости), результаты разных исследований здесь сильно отличались друг от друга. Но авторам обзора все же удалось выявить особенно распространенные проявления. Так, чаще всего после перенесенной коронавирусной инфекции люди жалуются на утомляемость и мышечную слабость (37%) и различные боли (32%). Каждый десятый пациент отмечает боли в суставах.

Все это касается только тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме?

Большинство испытуемых в этом обзоре действительно перенесли тяжелую форму заболевания. Но есть и исследования , рассматривающие только тех пациентов, которые переболели более легкими формами и не были госпитализированы. Среди них постковид встречается реже, но все же достаточно часто: у 35% как минимум один симптом сохраняется по прошествии семи месяцев после выздоровления. Причем более низкий титр антител, потеря обоняния и диарея на момент острой фазы заболевания, как правило, связаны с более высоким риском развития постковидного синдрома .

Постковидный синдром лечится?

Так как лонг-ковид начали изучать совсем недавно, а симптомы его максимально разнообразны (авторы обзора насчитали 38 клинических проявлений), универсального лечения не существует. Основные методы терапии направлены на работу с конкретными симптомами. Сейчас в некоторых странах начинают открываться специализированные клиники для пациентов с самыми разными проявлениями постковида: первой стала Post-Acute COVID-19 Team (JH PACT) при больнице Джонса Хопкинса (Балтимор, США). В клинике работают специалисты по реабилитации, физиотерапевты, пульмонологи и другие профильные врачи, которые в тандеме помогают пациентам восстановиться после перенесенного коронавируса.