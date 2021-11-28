Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: сабо и часы с героями мультфильмов, люксовые наушники и новые магазины.
Crocs х «Кошмар перед Рождеством»
К праздникам Crocs подготовил коллекцию в стиле культового диснеевского мультфильма Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством». Сабо и пины к ним вдохновлены сюжетом мультфильма, где главный герой Джек Скеллингтон случайно находит портал в город Рождества и решает похитить Санта-Клауса, чтобы попробовать себя в его роли. В коллекции представлены классические кроксы с рисунком Джека и светящиеся в темноте джиббитсы.
Релиз доступен с 23 ноября на сайте и в магазинах Crocs, а также у партнеров.
Swatch x Peanuts
Swatch представил коллекцию вместе с комиксами Peanuts. В коллаборацию вошли шесть разноцветных моделей с Чарли Брауном, Снупи, Вудстоком и другими героями истории. Персонажи украшают как циферблат, так и ремешки новинок.
Часы уже можно приобрести на сайте и в магазинах Swatch.
Weekday Dreamstate
Масс-маркет бренд Weekday объединился с художницей Гарриет Дэйви для создание совместной коллекции одежды. Главная темой, как и в работах Гарриет, стало восприятие тела и будущее гендерно-ориентированной одежды. Так лимитка включает в себя джинсы с нетипичными защипами, состаренные, рваные свитера и одежду с принтованными персонажами художницы.
Коллекция Dreamstate Limited Edition поступит в продажу 2 декабря.
Marshall Minor III
Пока люксовые гиганты продолжают штамповать чехлы для Air Pods, бренды аудиотехники не отстают и выпускают наушники уже в красивых корпусах. Одними из первых, тенденцию подхватили Marshall. Их новинка Minor III получила эффектный кейс с текстурой, напоминающей змеиную кожу.
Что касается технических характеристик, то здесь все тоже в порядке. Помимо защиты от влаги стандарта IPX4, стоит отметить аккумулятор. Заряда наушников хватит на 5 часов, в ереносном футляре их можно дозарядить еще четыре раза.
Marshall Minor III уже поступили в продажу. Купить беспроводные наушники уже можно у избранных ритейлеров бренда — в их числе reStore и Dr. Head. Цена вопроса — 11 990 рублей.
Pokémon x Converse
«Покемон» отмечает свое 25-летие серией коллабораций. Среди партнеров — Converse, в сотрудничестве с которыми медиафраншиза выпустила несколько пар Chuck Taylor All Star, худи и детскую обувь. Кеды украшены цветными и черно-белыми рисунками покемонов.
Коллекция появится в продаже 10 декабря. Пока неизвестно, доберется ли релиз до России.
DC Shoes x Black Sabbath.
DC Shoes продолжает чествовать классические рок-группы. Вслед за коллекцией, посвященной AC/DC, скейтерский бренд выпустил капсулу с Black Sabbath.
В релиз вошли куртки, футболки, лонгсливы и кепки со специальной графикой, отсылающей к творчеству коллектива, И, конечно же, не обошлось без обуви. В капсуле представлены интерпретации популярных моделей кед и кроссовок DC Shoes — от Manual до Net и Court Graffik.
Коллекция скейтерского бренда, посвященная Black Sabbath, уже поступила в продажу. Купить одежду и обувь можно на официальном сайте DC Shoes.
Arket в ТЦ «Метрополис»
Шведский бренд базовой одежды открывает долгожданное офлайн-пространство в Москве. Магазин расположится в ТЦ «Метрополис» и будет включать в себя женский, мужской и детский отделы, зал с предметами для дома, а также кафе с сезонной скандинавской выпечкой и спешелти кофе.
Открытие 9 декабря.
Uniqlo в ТРЦ «Европейский»
Японский масс-маркет-бренд открывает свой самый большой в России (и заодно в Европе) магазин — в ТРЦ «Европейский». После реконструкции торговая площадь Uniqlo заняла более 4200 кв м на двух этажах торгового центра — нулевом и первом. Помимо сезонных женских, мужских и детских коллекций бренда, здесь также будут представлены коллаборации, в том числе регулярные — с Кристофом Лемером и Джонатаном Андерсоном.
Новый магазин бренда откроет двери 3 декабря. В первые три дня гостей ждут специальные цены на ключевые модели, розыгрыши и подарки.
Шоурум Lots
Онлайн-ресейл платформа, которую основали стилистка Лилит Рашоян и куратор пиар-проектов Наташа Гуляева, перешла и в оффлайн — шоурум проекта открылся в Столешниковом переулке. На полках магазина — брендовые вещи клиентов и друзей Lots: Алены Долецкой, Ксении Чилингаровой, Наташи Гольденберг и других. Кроме продаж, пространство ориентировано на проведение выставок, лекций и других мероприятий.
Адрес: Столешников переулок, 7, строение 2.
Balenciaga х Gucci
Концепт-стор Aizel открывает пространство Balenciaga / The Hacker Project. В интерьерах, украшенных двойным брендингом, до 25 декабря можно будет приобрести вещи из капсулы Balenciaga x Gucci: сумки, пуховики и жилетки с логотипами модных домов.
Единственное в России место для покупки нашумевшей коллаборации расположено по адресу Б. Дмитровка, 18, стр. 2.