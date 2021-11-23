Authentica.love

До 24 ноября на сайте действует регистрация на ранний доступ к распродаже, которая откроется 25 ноября в 14.00. По секретному промокоду вам будет доступна скидка 20% на топ-бренды магазина (Oribe, Kevin.Murphy, Alterna, La Ric, Aveda, R+Co, olaplex, Ultraceuticals и другие).

А 26 ноября магазин будует публиковать флеш-акции с выгодой до 50%.