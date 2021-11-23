Гид по акциям и скидкам самой разорительной недели года.
Российский бренд модного трикотажа и оверсайз-свитеров ручной вязки сбросит четверть цен с 26 по 28 ноября. Скидка 25% будет действовать на весь доступный ассортимент сайта по промокоду black2021.
Масс-маркет уже запустил распродажу для участников программы лояльности. Каждый день до 24 ноября включительно будут включаться скидки до 30% на определенный раздел товаров. Какое спецпредложение будет в саму «черную пятницу», пока неизвестно.
Молодая российская марка яркой женской одежды в «черную пятницу» дает скидку 30% на все черные изделия и весь трикотаж из предыдущих коллекций.
На сайте модного шведского бренда уже стартовала распродажа. Weekday дарит до 50% на избранные товары из мужского и женского разделов.
Спортивный бренд уже открыл ранний доступ к распродаже участникам программы лояльности. Скидки доходят до 50%. Также магазин устраивает квест: каждый день в 12.00 на страницах с товарами черного цвета прячут промокод на 90%. Он действует только один раз, так что воспользоваться им сможет самый быстрый покупатель.
Локальный стритвир-бренд анонсировал честную «черную пятницу»: 25–28 ноября в магазине будут действовать скидки до 70%.
26–28 ноября локальный бренд пальто проводит sample sale, в котором представлены производственные образцы, модели из предыдущих коллекций и съемочные экземпляры. Скидки до 40% на верхнюю одежду, костюмы, юбки и брюки.
С 25 по 28 ноября в магазинах бренда будет действовать скидка 30%. А непосредственно в пятницу, 26 ноября, можно будет получить дополнительную скидку 10% при покупке от трех вещей.
«Черная пятница» для бренды одежды из денима начнется 26 ноября и закончится 28 числа. На сайте и в офлайне будут продаваться вещи со скидками от 30 до 70%. Самые выгодные предложения — джинсы в единичном экземпляре с максимальной скидкой — ищите в шоуруме бренда.
25–28 ноября пространство российских дизайнеров в «Меге Теплый Стан» проведет Green Friday. Помимо скидок до 70% планируются мастер-классы с стилистом Катей Гуссе и апсайклинг-брендом Dogrose, а также выставка иллюстраций Алексея Глухова.
С начала недели до 28 ноября на сайте самого популярного российского бренда нескучных носков будут действовать скидки до 70%. Причем в акционный ассортимент включены даже коллекции, релиз которых намечен только на декабрь.
Магазин при школе яхтсменов собрал позиции от непромокаемых дождевиков до шапок и дал на них скидки до 50%. Предложение действительно 26 ноября.
С 26 по 28 ноября во всех магазинах UGG и на сайте официального представителя amersport.ru будут действовать скидки на весенне-летнюю коллекцию этого года. В том числе на пушистые и яркие сандалии.
Получить доступ к распродаже Camper можно уже сейчас, оставив свой имейл на российском сайте бренда. Скидки на обувь доходят до 40%.
С 18 ноября обувной мультибренд дает скидки от 30 до 70% на все товары в каталоге. Среди участников Ash, Vagabond, Camper, Dr. Martens, Ecco, а также все известные спортивные марки.
Избранный ассортимент обуви Dr. Martens, в том числе некоторые коллаборационные модели, можно будет купить со скидкой 30–50% с 26 по 28 ноября во всех монобрендовых магазинах и на amersport.ru.
«Черная пятница» для британского бренда украшений пройдет с 26 по 28 ноября и плавно перетечет в «киберпонедельник» (29 ноября). Скидки 15 и 25% будут действовать во всех офлайн-магазинах и на официальном сайте.
Скидка 25% на бисерные украшения будет действовать с 26 по 28 ноября по промокоду black2021.
С 22 по 29 ноября петербургский бренд хитрых мужских украшений дарит скидку 20% на все изделия по промокоду BLACK20.
Локальная марка украшений из переработанного пластика дает скидку 20% на весь ассортимент по промокоду BUYGIFTS с 26 по 28 ноября.
Скидок на изысканные парфюмы нет, зато при покупке от 13 000 р. на официальном сайте вас щедро одарят делюкс-миниатюрами ароматов Musc Ravageur, Lipstick Rose и Portrait of a Lady, а также шопером.
С 26 по 28 ноября на сайте бренда можно будет купить все ароматы, кроме новинок, со скидкой 25%. А к заказу от 15 000 р. добавят делюкс-миниатюру Moonlight in Heaven.
До 28 ноября почти вся косметика продается со скидкой 30% (кроме Mini Mac, Viva Glam и новогодней коллекции).
C 25 по 28 ноября на сайте бренда действуют скидка 25%, а за оплату картой онлайн цену сбросят еще на 5%. Покупателям, которые потратят больше 7000 и 10 000 р., обещают подарки.
До 30 числа ловите скидки в 20 и 25% на некоторые позиции бренда в сетях Sephora и «Золотое яблоко».
До 24 ноября на сайте действует регистрация на ранний доступ к распродаже, которая откроется 25 ноября в 14.00. По секретному промокоду вам будет доступна скидка 20% на топ-бренды магазина (Oribe, Kevin.Murphy, Alterna, La Ric, Aveda, R+Co, olaplex, Ultraceuticals и другие).
А 26 ноября магазин будует публиковать флеш-акции с выгодой до 50%.
Марка максимально продлила «черную пятницу». Гаджеты и средства для ухода со скидками до 40% ищите на официальном сайте бренда и в магазинах партнеров («Золотое яблоко», Sephora, «Рив Гош», «Озон» и других) аж до 3 декабря.
Специально в честь «черной пятницы» российский бренд собрал наборы для макияжа. Стоят они от 10 900 р., хотя продукты по отдельности выйдут дороже. Также к каждому набору в подарок предлагают персональную онлайн-консультацию специалистов марки длительностью 30 минут.
До 29 ноября при покупке трех косметических средств на сайте бренда еще три вы получите бесплатно.
В эту «черную пятницу» скидку 20% на продукты Kiehl’s можно получить, сдав в магазинах пустые флаконы от косметики любого бренда. Причем акция работает и при заказе онлайн.
Один день — 26 ноября — на сайте будет действовать 40%-ная скидка на все минималистичные средства российского бренда.
До 30 ноября в магазине с дизайнерским текстилем действуют скидки до 70% на избранный ассортимент.
Часть товаров для дома уже продаются на сайте со скидкой 70%, а по промокоду BF2021 можно будет получить выгоду в 10% на все остальное.
Начиная с 25 ноября и по 1 декабря на часть товаров — от новогодних гномов до ортопедических матрасов — действуют скидки до 60%.