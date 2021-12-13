Несколько лет назад блогеры советовали использовать лошадиный шампунь для крепких и блестящих волос. В этом году тикток подарил нам новый сомнительный прием — средство для собачьей шерсти, после которого голову можно не мыть неделю. Вместе со специалистом разбираем последствия такого эксперимента и узнаем, как безопасно продлить свежесть волосам.

Волосы, которые мгновенно теряют объем и становятся грязными, стоит к ним только прикоснуться, — распространенная жалоба. Поэтому неудивительно, что ролик, где девушка рассказывает, что после мытья собачьим шампунем волосы неделю выглядят свежими, разошелся в тиктоке и набрал полмиллиона лайков.

В комментариях к видео другие пользовательницы тиктока делятся своим опытом: кто‑то с благодарностью сообщает, что отказался от кератинового выпрямления в пользу средства для животных, другие, напротив, жалуются, что шампунь высушил и запутал волосы. Тем не менее многие зрители решились повторить этот прием на себе, а часть из них интересовалась, справится ли шампунь с зудом, перхотью и даже псориазом.

В других видео тиктокерша отмечает, что кроме глубокого очищения средство дает эффект гладких волос, а еще не щиплет глаза. Одновременно с этим девушка рассказывает, что состав шампуня для собак щелочной, поэтому пользоваться им стоит редко, раз в несколько недель, и не забывать о кондиционере.

Врач-трихолог, врач-дерматолог, специалист клиники «СМ-Косметология»

Не повредит ли шампунь для собак человеку?

Кожа собак и шерсть сильно отличаются от кожи и волос людей по уровню pH и микробиому, которые нас защищают. Кислотно-липидная мантия у человека, естественно, более чувствительная.

Шампуни для собак имеют более щелочную среду и агрессивные очистители в составе, потому что их задача — тщательно промыть густую шерсть от загрязнений и пота после прогулок. Что совсем не свойственно для волос человека, у нас просто нет таких потребностей.

Агрессивные поверхностно-активные вещества в составе средств для собак безопасны для животных, но могут повредить кислотно-липидную мантию, естественный кожный барьер и микробиом человека, что приведет к проблемам. В лучшем случае вы получите обезжиривание кожи головы, стянутость и дискомфорт. В худшем — повреждение кислотно-липидной мантии и возникновение контактных дерматитов .

Сильное обезжиривание кожи головы и дополнительное воздействие раздражающих компонентов шампуня могут привести к покраснению и раздражениям. Если кожа головы изначально сухая или возрастная, то дополнительное повреждение кислотно-липидной мантии и некоторые потенциально аллергенные компоненты могут вызвать не только стянутость и зуд, но и высыпания.

Почему собачий шампунь так хорошо работает, а средства для человека не справляются с жирностью?

Более агрессивные очищающие вещества лучше обезжиривают, но при этом повреждают и кожу, и волосы. После длительного применения волосы могут стать более сухими и ломкими . Есть и «человеческие» шампуни для глубокого очищения, которые могут создать аналогичный эффект. Нельзя утверждать, что привычные нам средства хуже справляются с жирностью, но если такая проблема есть, необходимо обратиться к специалисту и подобрать грамотный уход, который будет наиболее эффективно работать именно для вашего типа кожи головы и волос.

Как продлить свежесть волосам безопасно?

Проблема свежести волос чаще встречается у людей с повышенной жирностью кожи головы. Обычно именно им и нравится эффект от агрессивных шампуней — собачьих или лошадиных. В таких случаях мы чаще ставим диагноз себорея (повышенная жирность кожи головы). Такая кожа часто подвержена хроническому воспалению, волосы быстро теряют привлекательный вид, может появляться запах.

В первую очередь таким пациентам мы рекомендуем шампуни для жирной кожи головы . Как правило, в составе таких средств содержатся противогрибковые и противовоспалительные компоненты.

Эффективнее втирать шампунь в кожу головы, корни волос и держать от трех до пяти минут, чтобы растворить кожное сало, а затем смыть. Если волосы средней длины или длинные, то по длине стоит использовать другое средство, подобранное уже по типу волос (например: для тонких, окрашенных, поврежденных и т. д.).

Мыть жирную кожу головы нужно либо ежедневно, либо через день, в зависимости от вашей потребности.

Для более глубокого очищения мы советуем дополнительные средства: маски-пилинги или бальзамы-маски, которые выполняют функцию пилинга. В составе таких средств должны быть абразивные частицы (механическое отшелушивание) или кислоты (химическое отшелушивание), которые также эффективно очищают кожу головы от сала, загрязнений и скопления роговых клеток. Правила применения таких средств отличаются в зависимости от производителя.