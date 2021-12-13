Несколько лет назад блогеры советовали использовать лошадиный шампунь для крепких и блестящих волос. В этом году тикток подарил нам новый сомнительный прием — средство для собачьей шерсти, после которого голову можно не мыть неделю. Вместе со специалистом разбираем последствия такого эксперимента и узнаем, как безопасно продлить свежесть волосам.
Волосы, которые мгновенно теряют объем и становятся грязными, стоит к ним только прикоснуться, — распространенная жалоба. Поэтому неудивительно, что ролик, где девушка рассказывает, что после мытья собачьим шампунем волосы неделю выглядят свежими, разошелся в тиктоке и набрал полмиллиона лайков.
В других видео тиктокерша отмечает, что кроме глубокого очищения средство дает эффект гладких волос, а еще не щиплет глаза. Одновременно с этим девушка рассказывает, что состав шампуня для собак щелочной, поэтому пользоваться им стоит редко, раз в несколько недель, и не забывать о кондиционере.
В комментариях к видео другие пользовательницы тиктока делятся своим опытом: кто‑то с благодарностью сообщает, что отказался от кератинового выпрямления в пользу средства для животных, другие, напротив, жалуются, что шампунь высушил и запутал волосы. Тем не менее многие зрители решились повторить этот прием на себе, а часть из них интересовалась, справится ли шампунь с зудом, перхотью и даже псориазом.
Мария Невская
Врач-трихолог, врач-дерматолог, специалист клиники «СМ-Косметология»
Не повредит ли шампунь для собак человеку?
Кожа собак и шерсть сильно отличаются от кожи и волос людей по уровню pH и микробиому, которые нас защищают. Кислотно-липидная мантия у человека, естественно, более чувствительная.
Шампуни для собак имеют более щелочную среду и агрессивные очистители в составе, потому что их задача — тщательно промыть густую шерсть от загрязнений и пота после прогулок. Что совсем не свойственно для волос человека, у нас просто нет таких потребностей.
Агрессивные поверхностно-активные вещества в составе средств для собак безопасны для животных, но могут повредить кислотно-липидную мантию, естественный кожный барьер и микробиом человека, что приведет к проблемам. В лучшем случае вы получите обезжиривание кожи головы, стянутость и дискомфорт. В худшем — повреждение кислотно-липидной мантии и возникновение контактных дерматитов.
Сильное обезжиривание кожи головы и дополнительное воздействие раздражающих компонентов шампуня могут привести к покраснению и раздражениям. Если кожа головы изначально сухая или возрастная, то дополнительное повреждение кислотно-липидной мантии и некоторые потенциально аллергенные компоненты могут вызвать не только стянутость и зуд, но и высыпания.
Почему собачий шампунь так хорошо работает, а средства для человека не справляются с жирностью?
Более агрессивные очищающие вещества лучше обезжиривают, но при этом повреждают и кожу, и волосы. После длительного применения волосы могут стать более сухими и ломкими. Есть и «человеческие» шампуни для глубокого очищения, которые могут создать аналогичный эффект. Нельзя утверждать, что привычные нам средства хуже справляются с жирностью, но если такая проблема есть, необходимо обратиться к специалисту и подобрать грамотный уход, который будет наиболее эффективно работать именно для вашего типа кожи головы и волос.
Как продлить свежесть волосам безопасно?
Проблема свежести волос чаще встречается у людей с повышенной жирностью кожи головы. Обычно именно им и нравится эффект от агрессивных шампуней — собачьих или лошадиных. В таких случаях мы чаще ставим диагноз себорея (повышенная жирность кожи головы). Такая кожа часто подвержена хроническому воспалению, волосы быстро теряют привлекательный вид, может появляться запах.
В первую очередь таким пациентам мы рекомендуем шампуни для жирной кожи головы. Как правило, в составе таких средств содержатся противогрибковые и противовоспалительные компоненты.
Эффективнее втирать шампунь в кожу головы, корни волос и держать от трех до пяти минут, чтобы растворить кожное сало, а затем смыть. Если волосы средней длины или длинные, то по длине стоит использовать другое средство, подобранное уже по типу волос (например: для тонких, окрашенных, поврежденных и т. д.).
Мыть жирную кожу головы нужно либо ежедневно, либо через день, в зависимости от вашей потребности.
Для более глубокого очищения мы советуем дополнительные средства: маски-пилинги или бальзамы-маски, которые выполняют функцию пилинга. В составе таких средств должны быть абразивные частицы (механическое отшелушивание) или кислоты (химическое отшелушивание), которые также эффективно очищают кожу головы от сала, загрязнений и скопления роговых клеток. Правила применения таких средств отличаются в зависимости от производителя.
Третья категория продуктов для жирной кожи головы — тоники или лосьоны с цинком, кислотами или себорегулирующими компонентами, которые снижают выработку кожного сала. Такая система рекомендуется к применению курсами на два месяца.
Стоит ли пользоваться сухими шампунями, чтобы дольше не мыть голову?
Для жирной кожи головы это весьма спорный инструмент. Продлить свежесть волосам можно только при системном использовании шампуня, пилинга и тоника. Сухой шампунь используется тогда, когда нет возможности помыть голову, он никак не способствует долгосрочной чистоте, потому что содержит абсорбирующие частицы, которые сами загрязняют кожу головы.