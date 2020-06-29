В ассортименте косметических магазинов появляется все больше продуктов для ухода за кожей головы — от привычных шампуней глубокого очищения до специальных пилингов и масел. Вместе с менеджером по маркетингу подразделения косметического сырья BASF Екатериной Русиновой разбираемся в тонкостях этого ухода и новых ингредиентах.

Благодаря нервным окончаниям, кровеносным и лимфатическим сосудам кожа функционально связана с внутренними органами и отражает их состояние — как хорошее, так и плохое. Та же логика прослеживается и в состоянии волос, на которое непосредственно влияет здоровье кожи головы.

Структура кожи головы практически не отличается от структуры на других участках тела. Она так же состоит из сальных желез и волосяных луковиц, а последние формируют прочный, сплошной мягкий внешний слой. Разница лишь в том, что плотность волосяных фолликулов и степень производства кожного сала на голове выше , чем на других участках.

Кожа — самый большой орган на теле человека, причем, в зависимости от участка тела, она разная. Например, ладони и ступни покрыты так называемой толстой кожей, в которой нет волосяных луковиц и сальных желез. В то же время практически все остальные части тела покрыты тонкой кожей, которая содержит волосяные луковицы, сальные и потовые железы.

Клетки кожи головы обновляются несколько быстрее, чем на других участках тела, однако на скорость и тип обновления могут негативно влиять воспалительные процессы. В идеале омертвевшие клетки кожи осыпаются в виде мелких чешуек. Но если шелушение слишком сильное, мертвые клетки слипаются, образуя перхоть.

Раз в неделю можно использовать скрабы для кожи головы, энзимные пилинги или продукты на основе АНА- и BHA-кислот.

В частности, пилинги с салициловой кислотой помогают в уходе за кожей головы, склонной к перхоти. Нет ничего страшного в использовании на коже головы пилингов для лица , так как цель этих средств одна — стимулирование процесса обновления клеток.

Скрабы могут навредить?

К минусам некоторых скрабов можно отнести сами эксфолиирующие частицы. Если они неоднородной формы или имеют острые концы (как, например, необработанные измельченные абрикосовые косточки), то могут поранить кожу. Также использование скрабов может только усугубить ситуацию, если кожа раздражена, чувствуется зуд и стянутость. К тому же особое внимание уделяется сырью, из которого производятся эксфолианты. Например, гранулы из полиэтилена запрещены в Европе, так как они не разлагаются в природе.В качестве альтернативы подразделение косметического сырья концерна BASF разработало биоразлагаемый продукт Cegesoft® Peel: его частицы имеет гладкую сферическую форму, поэтому он подходит для использования даже в средствах для чувствительной кожи.

Как привычки влияют на кожу головы?

Уход за волосами, безусловно, отражается на состоянии кожи головы. Например, частое мытье волос может привести к повышению чувствительности скальпа и повышенной выработке себума (кожного жира — Прим. ред.). Так называемый build-up-эффект, который означает накопление стайлинговых полимеров и силиконов на волосах, способствует потере объема волоса, а также перекрывает воздух коже головы, что сказывается на микробиоме скальпа.

Как защитить микробиом кожи головы?

На коже головы присутствуют различные бактерии, которые живут в гармонии с клетками кожи. Под воздействием окружающей среды и косметики хрупкость этого баланса нарушается. Современные косметические средства по уходу за кожей головы в основном содержат компоненты, направленные на противогрибковое действие (антиперхотные средства), а сам микробиом пока рассматривается довольно редко. Однако именно он играет важную в здоровье кожи головы.

Еще одна разработка BASF — ингредиент на основе аминокислоты Scalposine® — позволит косметическим производителям сместить акцент в уходе за кожей головы именно на заботу о микробиоме. Аминокислота служит продуктом питания для полезных микроорганизмов на коже головы, а также замедляет действие фермента, стимулирующего выработку себума.

Если кожа головы не беспокоит, стоит ли все равно озаботится специальным уходом?