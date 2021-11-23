На днях компания Tikkurila объявила цвет 2022 года. Им стал сложный припыленный коричнево-красный оттенок, который в линейке бренда называется «Сокол». Показываем, с помощью каких объектов его можно добавить в интерьер.
Диван23 990 р.
Гардины IKEA3999 р.
Барный стул Normann Copenhagen33 860 р.
Чехол на подушку La Redoute1229 р.
Кастрюля Kochstar10 490 р.
Набор чашек La Redoute2279 р.
Настенное украшение La Redoute3444 р.
Покрывало La Redoute22 399 р.
Диван The Idea239 800 р.
Стул The Idea21 900 р.
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