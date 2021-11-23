На днях компания Tikkurila объявила цвет 2022 года. Им стал сложный припыленный коричнево-красный оттенок, который в линейке бренда называется «Сокол». Показываем, с помощью каких объектов его можно добавить в интерьер.

Диван

23 990 р.

Гардины IKEA

3999 р.

Барный стул Normann Copenhagen

33 860 р.

Чехол на подушку La Redoute

1229 р.

Кастрюля Kochstar

10 490 р.

Набор чашек La Redoute

2279 р.

Настенное украшение La Redoute

3444 р.

Покрывало La Redoute

22 399 р.

Диван The Idea

239 800 р.

Стул The Idea

21 900 р.
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