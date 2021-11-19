Иногда непонятно, за что же мы на самом деле не любим зиму — за погоду или за необъятные пуховики, которые сложно вписать в образ. Учимся у модных блогеров составлять красивые комбинации с теплыми куртками.
Используйте спортивную стилизацию
Самый легкий прием — отталкиваться от спортивной природы пуховика и подбирать к нему соответствующие аксессуары. Вам помогут кепки, худи, лосины или треники, высокие носки в рубчик и кроссовки. А вот сумка может быть и формальной, хотя рюкзак здесь тоже будет идеален.
Куртка Calvin Klein32 000 р.
Легинсы Oysho7999 р.
Кепка Sporty&Rich5950 р.
Кроссовки Asics6290 р.
Носки Arket400 р.
Худи Oysho4599 р.
Попробуйте колорблок
Если играть, то по-крупному: впишите куртку в разноцветный комплект. И отбросьте все советы стилистов из серии «не сочетайте более трех цветов в образе» и «не смешивайте теплые и холодные оттенки». Главное правило — никаких правил. Тем более цветотерапия хоть как‑то поможет три месяца сосуществовать с беспросветно серым небом.
Пальто Shu17 990 р.
Сумка Shu3490 р.
Балаклава Pangaia€110
Джинсы Weekday3499 р.
Ботинки Bimba y Lola€265
Очки P.Y.E9500 р.
Идите по проверенному пути и составьте тотал-блэк-образ
Но где точно будет сложно ошибиться, так это в черном комплекте. Правда, черный цвет отличается по подтону, поэтому для верности отправляйтесь на офлайн-шопинг и оценивайте глубину оттенков вживую. Еще один зимний лайфхак — кожаные брюки: запачкав уличной слякотью, их можно просто протереть влажной салфеткой.
Куртка Arket16 900 р.
Брюки Studio297900 р.
Ботинки Premiata€385
Водолазка Marc O'Polo10 990 р.
Сумка Uterque14 990 р.
Шапка Novaya5000 р.
Забудьте про все правила и примите тот факт, что куртка все равно выглядит по-дурацки
Советы выше не помогают? Смиритесь и составляйте максимально смешные комплекты с курткой: поучиться неочевидным сочетаниям можно у скандинавских блогеров.