Иногда непонятно, за что же мы на самом деле не любим зиму — за погоду или за необъятные пуховики, которые сложно вписать в образ. Учимся у модных блогеров составлять красивые комбинации с теплыми куртками.

Используйте спортивную стилизацию

Самый легкий прием — отталкиваться от спортивной природы пуховика и подбирать к нему соответствующие аксессуары. Вам помогут кепки, худи, лосины или треники, высокие носки в рубчик и кроссовки. А вот сумка может быть и формальной, хотя рюкзак здесь тоже будет идеален.

Попробуйте колорблок

Если играть, то по-крупному: впишите куртку в разноцветный комплект. И отбросьте все советы стилистов из серии «не сочетайте более трех цветов в образе» и «не смешивайте теплые и холодные оттенки». Главное правило — никаких правил. Тем более цветотерапия хоть как‑то поможет три месяца сосуществовать с беспросветно серым небом.

Идите по проверенному пути и составьте тотал-блэк-образ

Но где точно будет сложно ошибиться, так это в черном комплекте. Правда, черный цвет отличается по подтону, поэтому для верности отправляйтесь на офлайн-шопинг и оценивайте глубину оттенков вживую. Еще один зимний лайфхак — кожаные брюки: запачкав уличной слякотью, их можно просто протереть влажной салфеткой.

Забудьте про все правила и примите тот факт, что куртка все равно выглядит по-дурацки

Советы выше не помогают? Смиритесь и составляйте максимально смешные комплекты с курткой: поучиться неочевидным сочетаниям можно у скандинавских блогеров.

И еще несколько образов с пуховиком для вдохновения

@emmafridsell 1 из 6 @simonenoa 2 из 6 @annabelrosendahl 3 из 6 @annabelrosendahl 4 из 6 @ellenclaesson 5 из 6 @flavaplanet 6 из 6