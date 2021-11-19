Иногда непонятно, за что же мы на самом деле не любим зиму — за погоду или за необъятные пуховики, которые сложно вписать в образ. Учимся у модных блогеров составлять красивые комбинации с теплыми куртками.

Используйте спортивную стилизацию

Самый легкий прием — отталкиваться от спортивной природы пуховика и подбирать к нему соответствующие аксессуары. Вам помогут кепки, худи, лосины или треники, высокие носки в рубчик и кроссовки. А вот сумка может быть и формальной, хотя рюкзак здесь тоже будет идеален.

Куртка Calvin Klein

32 000 р.

Легинсы Oysho

7999 р.

Кепка Sporty&Rich

5950 р.

Кроссовки Asics

6290 р.

Носки Arket

400 р.

Худи Oysho

4599 р.

Попробуйте колорблок

Если играть, то по-крупному: впишите куртку в разноцветный комплект. И отбросьте все советы стилистов из серии «не сочетайте более трех цветов в образе» и «не смешивайте теплые и холодные оттенки». Главное правило — никаких правил. Тем более цветотерапия хоть как‑то поможет три месяца сосуществовать с беспросветно серым небом.

Пальто Shu

17 990 р.

Сумка Shu

3490 р.

Балаклава Pangaia

€110

Джинсы Weekday

3499 р.

Ботинки Bimba y Lola

€265

Очки P.Y.E

9500 р.

Идите по проверенному пути и составьте тотал-блэк-образ

Но где точно будет сложно ошибиться, так это в черном комплекте. Правда, черный цвет отличается по подтону, поэтому для верности отправляйтесь на офлайн-шопинг и оценивайте глубину оттенков вживую. Еще один зимний лайфхак — кожаные брюки: запачкав уличной слякотью, их можно просто протереть влажной салфеткой.

Куртка Arket

16 900 р.

Брюки Studio29

7900 р.

Ботинки Premiata

€385

Водолазка Marc O'Polo

10 990 р.

Сумка Uterque

14 990 р.

Шапка Novaya

5000 р.

Забудьте про все правила и примите тот факт, что куртка все равно выглядит по-дурацки

Советы выше не помогают? Смиритесь и составляйте максимально смешные комплекты с курткой: поучиться неочевидным сочетаниям можно у скандинавских блогеров.

Куртка Monki

3000 р.

Джинсы Monki

3000 р.

Ботинки Bimba y Lola

€175

Панама Kangol

7300 р.

Сумка Novaya

7200 р.

Джемпер Lime

3999 р.

И еще несколько образов с пуховиком для вдохновения

@emmafridsell

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@simonenoa

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@flavaplanet

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