H&M представил лимитированную коллекцию вечерних образов, созданную в сотрудничестве с известным стилистом и шеф-редактором Dazed Ибом Камарой. Капсула включает блестящую накидку, брюки в пайетках, цветную шубу из экомеха и другие наряды, которые пригодятся в сезон праздников. Вещи поступят в продажу 16 декабря в избранные магазины и онлайн.
Пальто, 19 999 р. Для тех, кто хочет быть нарядным даже в зимней куртке
Мужская шуба, 16 999 р. Яркое пальто из искусственного меха легко может оказаться и в женском гардеробе
Мужской джемпер, 3999 р. На замену скучной базовой водолазке под костюм или самостоятельно
Кейп, 19 999 р. Сверкающая накидка в лучших традициях магических нарядов Gucci
Мужской жилет, 7999 р. Предмет, который может быстро сделать нарядным даже офисный лук
Платье, 7999 р. Идеальный розовый оттенок и ретрофасон будто отсылает к фильму «Джентльмены предпочитают блондинок»
Топ, 11 999 р, и юбка, 10 999 р. Гиперобъемный бант на шее позволяет не заморачиваться с украшениями
Брюки, 10 999 р. Брюки в пайетках пригодятся и после праздника: комбинируейте их с просторными сорочками и кедами
Ботфорты, 19 999 р. Если это сапоги-трансформеры, то они точно пригодятся для зимних вечеринок: раз, и вы уже в туфлях
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