H&M представил лимитированную коллекцию вечерних образов, созданную в сотрудничестве с известным стилистом и шеф-редактором Dazed Ибом Камарой. Капсула включает блестящую накидку, брюки в пайетках, цветную шубу из экомеха и другие наряды, которые пригодятся в сезон праздников. Вещи поступят в продажу 16 декабря в избранные магазины и онлайн.