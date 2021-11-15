Летом этого года в сети появились слухи , что Гарри Стайлз собирается запускать собственную косметическую линию — певец зарегистрировал товарный знак Pleased As Holdings, который позволил бы ему продавать парфюмерию и косметику. На днях догадки поклонников официально подтвердились.

Первыми продуктами марки Гарри Стайлза Pleasing стали лаки для ногтей, наклейки для нейл-арта и два средства по уходу за кожей: сыворотка для сияния и двойной продукт для увлажнения губ и кожи вокруг глаз. Оттенки для старта Стайлз выбрал из тех, что часто мелькают в его гардеробе: розовый, темно-синий и перламутровый. В коллекции есть три лака (каждый обойдется в $20) и переливающееся топовое покрытие (тоже $20). Все четыре продукта выпускаются и в наборе, он стоит $65.

Универсальное ухаживающее средство The Pleasing Pen ($30) состоит из охлаждающего геля для век с роликовым аппликатаром и полуматового бальзама для губ. Сыворотка для сияния The Pearlescent Illuminating Serum ($35) визуально напоминает жидкие выпуски «метеоритов» Guerlain.