В октябре в Сеуле прошла Неделя моды. «Афиша Daily» изучила дизайнеров-участников и выбрала самых интересных из них.

Seok Woonyoon

По словам дизайнера бренда Юна, при создании своих коллекций он вдохновляется искусством. А если точнее, жанром тромплей, или обманка. Такой способ изображения создает иллюзию невозможного, либо, наоборот, представляет доступное, осязаемое, но на самом деле несуществующее. На деле этот источник вдохновения выражается в любимой всеми модными дизайнерами деконструкции, экспериментами с материалами и множестве деталей.

Nohant

Унисекс-бренд Nohant ставит себе цель создавать одежду, которую захочется носить каждый день благодаря особенному и при этом вневременному дизайну, а также хорошему качеству. Тут представлена и уютная пандемийная эстетика, и свободные силуэты, и колорблокинг, и тактильно приятные материалы.

Modernable

Modernable говорит, что хочет поддержать жительниц городов, уставших от бешеного ритма жизни, и предложить им повседневную, но небанальную одежду. Бренду действительно хорошо удаются традиционные вещи с необычными решениями. Если пиджак, то с коротким рукавом, если рубашка, то с резинкой по низу, а если платье, то с матросским воротником. Одним словом, то, что сейчас называют нескучной базой.

Mina Chung

Бренд основала в 2020 году выпускница Central Saint Martins Мина Чун. В своих коллекциях она показывает современный взгляд на одежду в восточном стиле. Например, в последней коллекции под названием «Бесконечное» девушке удалось объединить тренд на нулевые с этническими мотивами.

TWWL

TWWL расшифровывается как The Way We Live. Создатель марки — дизайнер Пак Сун Янг, выпускник Лондонского колледжа моды. Отличительные черты TWWL — винтажная эстетика вещей и маскулинные силуэты, которые при этом выглядят очень женственно.