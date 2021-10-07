Продолжаем рассказывать о брендах, милых нашему сердцу. На этот раз — о корейском Uniform Bridge, выпускающем практичную, но не лишенную элегантности повседневную одежду.

Все началось в Сеуле

Сеульский Uniform Bridge, основанный в 2015 году, довольно быстро обрел популярность за пределами Кореи. Об основателе и креативном директоре молодого бренда Хене-Су (Hyon-Soo) практически ничего неизвестно. И в случае с Uniform Bridge эта таинственность (намеренная или нет — неважно) лишь в плюс, потому что внимание аудитории сосредоточено исключительно на продукте. А здесь действительно есть на что посмотреть.

Ассортимент

Основной профиль Uniform Bridge — переосмысление классического милитари-стиля на современный лад. Полевые куртки (разумеется, M-65 и M-51), функциональные парки, рубашки с обилием карманов, лайнеры и флиски, широкие брюки с защипами и карго— все это составляет основу сезонных коллекций корейского бренда. Как правило, вещи Uniform Bridge бывают доступны в нескольких сдержанных расцветках на выбор. Подавляющее большинство позиций отличается безупречным оверсайз-кроем, подразумевающим многослойность, и долговечными практичными материалами.

Помимо функциональных вещей в коллекциях Uniform Bridge (довольно масштабных для такого молодого бренда) есть еще два направления — более привычная повседневная одежда и внушительная база. В первый входят: различной длины пуховики, костюмы-двойки свободного кроя, которые одинаково легко сочетать с ботинками и кроссовками, всевозможные рубашки и свитера, а также джинсы.

Второе направление — база. Разноцветные футболки, свитшоты, худи, регбийки и треники из плотного хлопка. Как однотонные, так и с небольшими нашивками или принтами. В большинстве своем они соответствуют общей стилистике Uniform Bridge и отличаются свободным кроем.

Несмотря на унисекс-крой, изначально Uniform Bridge позиционировал свою одежду как мужскую. Не так давно корейский бренд запустил полноценное женское направление. В сезонных коллекциях пока не так много одежды, как в мужских, но в них можно найти добротные парки, куртки и брюки, которыми славится Uniform Bridge.

Где покупать? И что там с ценами?

Если бегло изучить лукбуки сезонных коллекций Uniform Bridge, то можно уловить сходства со многими брендами — например, с тяжеловесами рынка вроде Nanamica и Engineered Garments. Да, это те же хорошо знакомые комфортный крой, трепетное внимание к деталям и функциональные материалы. Вот только от вышеперечисленных коллег японского происхождения Uniform Bridge отличается чуть более доступным ценником. Особенно заметной разница становится, если сравнивать верхнюю одежду.

Сейчас вещи Uniform Bridge можно купить у ряда европейских ретейлеров (в числе которых End.), а также в московских магазинах Peak и Nuw. Диапазон цен на мужские позиции — от 8950 рублей за лонгслив из плотного хлопка до 33 950 рублей за парку с четырьмя нагрудными карманами.