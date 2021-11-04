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Почти все бомбочки бренда напоминают пирожныеˆ шары украшены кремовыми завитками и посыпкой, похожей на кондитерскую. В ассортименте марки пока всего 14 гейзеров, но этого количества достаточно, чтобы покрыть сразу все потребности покупателей: здесь есть и черная бомба «Малевич», и варианты с серебряными и золотыми блестками «Северное сияние» и «Эльдорадо», и даже бомбы с резиновыми уточками внутри. Цены варьируются от 420 до 460 р.

Марка выпускает и другие средства для приятного принятия ванны — пены, соль, молоко, а также косметику для лица и тела.