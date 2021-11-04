Рассказываем, куда обратиться любителям принимать ванну со спецэффектами.
LeosilverHome
Почти все бомбочки бренда напоминают пирожныеˆ шары украшены кремовыми завитками и посыпкой, похожей на кондитерскую. В ассортименте марки пока всего 14 гейзеров, но этого количества достаточно, чтобы покрыть сразу все потребности покупателей: здесь есть и черная бомба «Малевич», и варианты с серебряными и золотыми блестками «Северное сияние» и «Эльдорадо», и даже бомбы с резиновыми уточками внутри. Цены варьируются от 420 до 460 р.
Марка выпускает и другие средства для приятного принятия ванны — пены, соль, молоко, а также косметику для лица и тела.
Cosmo Ethics
Бренд органической косметики из Петербурга выпускает классические для этого сегмента средства: гидролаты, кремы для тела и лица, гидрофильные масла и средства для ванны, в том числе ароматные бомбы. Над запахами создатели стараются особенно: «Любовный Эликсир» пахнет вишней с миндалем, «Инопланетные Джунгли» — манго и папайей, а «Сумрак» — сандалом.
Самая простая бомбочка стандартного размера обойдется в 189 р., а вариант побольше — в 350 р.
Water Spell
Бомбочки, которые вы бы точно захотели купить на Хеллоуин. Создательница Алена придумывает тематическую косметику явно с уклоном в магию и мистику. В ассортименте марки можно найти бомбу в виде сердца (анатомического!), доски Уиджи, яйца дракона или ведьминского котелка. В зависимости от деталей, шар для ванны обойдется от 350 до 700 р.