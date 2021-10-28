Собрали 19 вещей, которые помогут вывезти очередной локдаун. В этой подборке нет ничего дороже тысячи рублей — честное слово!

Приложение Glowbe

Подписка на программы по массажу лица (есть бесплатный пробный период)
649 р. в неделю

Зеленая свеча Typo Just One More Episode

Свеча из соевого воска с ароматом перца
990 р.

Халат «Знатный банщик»

Вафельный халат из 100%-ного хлопка от магазина с бодрым названием
698 р.

Пептидная маска Miniso

Супербюджетная маска с двумя видами пептидов, ниацинамидом и успокаивающими компонентами
89 р.

Патчи для глаз Wishful

Гидрогелевые патчи симпатичного салатного цвета с пептидами и миндальным маслом
580 р.

Свеча Safer

Минималистичная свеча из соевого воска с надписью, заряженной на дзен
720 р.

Арбузные чипсы Ecomarket

Приятный перекус для вечера в ванной с Netflix
245 р.

Чай Therapie «Малина-мята»

Освежающий и ароматный напиток на основе иван-чая
350 р.

Бутылка с инфузером IKEA UPPLADDA

В бутылку можно добавлять фрукты, кружочки огурцов, дольки лимона и имбиря: +100 к велнес-вайбу
429 р.

Альгинатная маска Payot Creme N°2 Masque Peel-off Douceur

Маска с овсом и пребиотиками, может, и не сможет успокоить нервы — но с кожей точно справится
900 р.

Аромадиффузор AG Smart

На самом деле это и аромадиффузер, и ультразвуковой увлажнитель воздуха
719 р.

Подписка на курсы YourOm

Курсы велнес-платформы, с которыми можно скоротать расслабляющий вечер. Есть и совсем эзотерика, и вполне прикладные истории про йогу, медитации и женское здоровье.
900 р. в месяц

Эфирное масло эвкалипта Zeitun

Масло со свежим хвойным ароматом можно добавить в аромадиффузер или просто капнуть на запястья
390 р.

Соль для ванны Aura Cacia с ромашкой

Чтобы успокоить ярость в вашей груди
186 р.

Скраб для тела Lush Golden Pear

Роскошный способ отшелушить кожу (твердый скраб сделан из масла какао и молотой груши)
650 р.

Термообертывание медовое Aravia

Разогревающее кремовое обертывание для тех, кто решил подойти к домашним процедурам основательно
816 р.

Носочки для косметических процедур DNC

Специальные хлопковые носки не давят на кожу, а под них можно нанести крем или пилинг
369 р.

Набор деревянных массажеров для рефлексотерапии

Этими причудливыми деревяшками предполагается воздействовать на точки рефлексотерапии на стопах — но при должной изобретательности можно приспособить их под разминание любых частей тела
434 р.

MegRhythm Паровая маска для глаз

Сухая тканевая маска с ароматом шалфея и лаванды нагревается при контакте с воздухом. Использовать строго после всех остальных процедур — велик шанс сладко уснуть
614 р.
Подробности по теме
Блоки, болстеры и свечи: что купить для комфортной домашней йога-практики
Блоки, болстеры и свечи: что купить для комфортной домашней йога-практики