Собрали 19 вещей, которые помогут вывезти очередной локдаун. В этой подборке нет ничего дороже тысячи рублей — честное слово!
Приложение Glowbe
Подписка на программы по массажу лица (есть бесплатный пробный период)649 р. в неделю
Зеленая свеча Typo Just One More Episode
Свеча из соевого воска с ароматом перца990 р.
Халат «Знатный банщик»
Вафельный халат из 100%-ного хлопка от магазина с бодрым названием698 р.
Пептидная маска Miniso
Супербюджетная маска с двумя видами пептидов, ниацинамидом и успокаивающими компонентами89 р.
Патчи для глаз Wishful
Гидрогелевые патчи симпатичного салатного цвета с пептидами и миндальным маслом580 р.
Свеча Safer
Минималистичная свеча из соевого воска с надписью, заряженной на дзен720 р.
Арбузные чипсы Ecomarket
Приятный перекус для вечера в ванной с Netflix245 р.
Чай Therapie «Малина-мята»
Освежающий и ароматный напиток на основе иван-чая350 р.
Бутылка с инфузером IKEA UPPLADDA
В бутылку можно добавлять фрукты, кружочки огурцов, дольки лимона и имбиря: +100 к велнес-вайбу429 р.
Альгинатная маска Payot Creme N°2 Masque Peel-off Douceur
Маска с овсом и пребиотиками, может, и не сможет успокоить нервы — но с кожей точно справится900 р.
Аромадиффузор AG Smart
На самом деле это и аромадиффузер, и ультразвуковой увлажнитель воздуха719 р.
Подписка на курсы YourOm
Курсы велнес-платформы, с которыми можно скоротать расслабляющий вечер. Есть и совсем эзотерика, и вполне прикладные истории про йогу, медитации и женское здоровье.900 р. в месяц
Эфирное масло эвкалипта Zeitun
Масло со свежим хвойным ароматом можно добавить в аромадиффузер или просто капнуть на запястья390 р.
Соль для ванны Aura Cacia с ромашкой
Чтобы успокоить ярость в вашей груди186 р.
Скраб для тела Lush Golden Pear
Роскошный способ отшелушить кожу (твердый скраб сделан из масла какао и молотой груши)650 р.
Термообертывание медовое Aravia
Разогревающее кремовое обертывание для тех, кто решил подойти к домашним процедурам основательно816 р.
Носочки для косметических процедур DNC
Специальные хлопковые носки не давят на кожу, а под них можно нанести крем или пилинг369 р.
Набор деревянных массажеров для рефлексотерапии
Этими причудливыми деревяшками предполагается воздействовать на точки рефлексотерапии на стопах — но при должной изобретательности можно приспособить их под разминание любых частей тела434 р.
MegRhythm Паровая маска для глаз
Сухая тканевая маска с ароматом шалфея и лаванды нагревается при контакте с воздухом. Использовать строго после всех остальных процедур — велик шанс сладко уснуть614 р.
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