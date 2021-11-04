Смотреть любимое шоу на Netflix, работать или просто отдыхать: все это можно делать не в трениках, а в красивых домашних комплектах.

Sunspel

Британский бренд специализируется на мужской базовой одежде. Помимо добротных шерстяных пальто, стеганых курток и свитеров из кашемира в коллекциях Sunspel можно также найти достойную одежду для дома и сна. На выбор целый ряд минималистичных комплектов, выполненных преимущественно в однотонных расцветках. Наряду с привычными пижамами из хлопка есть варианты из шерсти и кашемира.

Tekla

В 2017 году Чарли Хедин (один из основателей популярного Eytys) запустил бренд текстиля Tekla. История до жути банальна: дизайнер не смог найти красивое постельное белье в Дании и поэтому решил производить свое собственное. Заняв пустующую нишу, Хедин поставил себе цель: его текстиль должен быть не только красивым, но еще и экологичным. Меньше чем за пять лет он этого добился.

Сегодня Tekla может похвастаться внушительной аудиторией, представительством у больших ритейлеров (Mr. Porter, END. и, например, Ssense) и большим ассортиментом. Помимо постельного белья, полотенец, скатертей датский бренд также выпускает халаты и пижамы. Цель быть экологичными и прогрессивными все еще в приоритете. Комплекты отшиваются из на сто процентов органических материалов, отличаются унисекс-кроем и доступны в широкой цветовой палитре.