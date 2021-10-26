Кеды для милитари-эстетов, нарочито состаренные раннеры и еще 11 достойных внимания пар.
Ретрокроссовки выполнены из кожи и переработанного полиэстера. Интересная резиновая подошва с крошкой.
Все четыре расцветки из эффектной коллаборации брендов наконец-то доехали до России. Особенно выделяется пара в бежевом цвете.
Холщовые кеды из скейтерской коллаборации массмаркета. Брендинг на пятке и черно-белые шнурки.
Адаптированная к холодам интерпретация популярного силуэта. На увесистой подошве и с утеплителем Primaloft.
Образцовая пара в теннисном стиле для тех, кто ищет кроссовки не как у всех.
Набравший популярность швейцарский бренд знает толк в беговых кроссовках, которые хочется носить не только во время тренировок, но и в городской среде.
Переиздание забытого причудливого (и недооцененного) силуэта Nike из 80-х.
Сезонная интерпретация классического силуэта Air Force, посвященная Нью-Йорку, отличается видоизмененным свушем и контрастной подошвой.
В премиальной линейке Heritage итальянский бренд выпускает пары в винтажном стиле. Вроде таких Equipe Evo, нарочито состаренных и загрязненных.
Очередной кивок Nike в сторону аутдора. Ключевое отличие обновленных Air Max 95 — альтернативная система шнуровки на резинках.
Обновленная беговая модель из линейки HOVR с верхом из компрессионной сетки Energy Web и стелькой из пенного материала.
Лаконичная пара для милитари-эстетов из коллаборации скейтерского бренда с Найджелом Кабурном.
Роскошное переосмысление кроссовок Forum от восстановившего сотрудничество с adidas Originals Джереми Скотта.