Кеды для милитари-эстетов, нарочито состаренные раннеры и еще 11 достойных внимания пар.

Ganni Sporty Retro

Ретрокроссовки выполнены из кожи и переработанного полиэстера. Интересная резиновая подошва с крошкой.

Цена €275
Hoka One One X Engineered Garments Bondi L

Все четыре расцветки из эффектной коллаборации брендов наконец-то доехали до России. Особенно выделяется пара в бежевом цвете.

Цена 18 870 р.
H&M x No Fear

Холщовые кеды из скейтерской коллаборации массмаркета. Брендинг на пятке и черно-белые шнурки.

Цена 1499 р.
Vans Sk8-Hi MTE 2

Адаптированная к холодам интерпретация популярного силуэта. На увесистой подошве и с утеплителем Primaloft.

Цена 12 190 р.
Clae Malone Lite

Образцовая пара в теннисном стиле для тех, кто ищет кроссовки не как у всех.

Цена £115
On Cloudaway Kanazawa

Набравший популярность швейцарский бренд знает толк в беговых кроссовках, которые хочется носить не только во время тренировок, но и в городской среде.

Цена 13 409 р.
Nike Be-Do-Win SP

Переиздание забытого причудливого (и недооцененного) силуэта Nike из 80-х.

Цена £115
Nike Air Force 1 Mid

Сезонная интерпретация классического силуэта Air Force, посвященная Нью-Йорку, отличается видоизмененным свушем и контрастной подошвой.

Цена £100
Diadora Heritage Equipe Evo Dirty

В премиальной линейке Heritage итальянский бренд выпускает пары в винтажном стиле. Вроде таких Equipe Evo, нарочито состаренных и загрязненных.

Цена 13 950 р.
Nike Air Max 95

Очередной кивок Nike в сторону аутдора. Ключевое отличие обновленных Air Max 95 — альтернативная система шнуровки на резинках.

Цена £165
Under Armour HOVR Mega 2 Clone

Обновленная беговая модель из линейки HOVR с верхом из компрессионной сетки Energy Web и стелькой из пенного материала.

Цена 11 040 р.
Vault by Vans x Nigel Cabourn OG Style 24 LX

Лаконичная пара для милитари-эстетов из коллаборации скейтерского бренда с Найджелом Кабурном.

Цена 11 200 р.
adidas Originals x Jeremy Scott Forum Low

Роскошное переосмысление кроссовок Forum от восстановившего сотрудничество с adidas Originals Джереми Скотта.

Цена £130
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