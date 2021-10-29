Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: веганская одежда, носки для Хеллоуина, духи с запахом маття и другие релизы, а также информация о грядущих распродажах.
H&M х PETA
H&M выпустил коллекцию, созданную в сотрудничестве с фондом PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — «Люди за этичное обращение с животными»). Процесс создания коллекции исключал любое использование материалов животного происхождения. В коллаборацию вошла женская, мужская и детская одежда.
Co-Exist Story поступит в продажу в интернет-магазине hm.com 12 ноября.
Noah x Barbour
Стороны вновь объединились для выпуска совместной коллекции. Как и в случае с предыдущими релизами, купить хочется все. Noah переосмыслил два классических силуэта британского бренда — Bedale и Beaufort. На выбор доступно шесть курток в выверенных расцветках. И если Bedale выполнены из привычного вощеного хлопка Barbour, то Beaufort отличаются основой из добротной шерсти.
Коллаборация Noah и Barbour уже поступила в продажу. Купить куртки можно на официальных сайтах брендов, а также у избранных ретелйеров. Модель Bedale обойдется в 458 долларов, Beaufort — в 748 долларов.
Blackstock & Weber
Милый нашему сердцу бренд, специализирующийся на лоферах, обновил ассортимент. В осенне-зимней коллекции появились новые расцветки всех ключевых моделей Blackstock & Weber: The Ellis (классические пенни-лоферы), The Mason (с пряжками) и The Clásico (с кистями). Купить лоферы можно на официальном сайте бренда.
Saucony Shadow 6000 Food Fight
Американский классический бренд беговой обуви отмечает тридцатилетие своей популярной модели Shadow 6000. Очередной юбилейный релиз, получивший название Food Fight, отличается пестрой асимметричной расцветкой, вдохновленной продуктами питания. В России пару можно купить у избранных ретейлеров Saucony. Цена вопроса — 16 990 рублей.
Lesyanebo x Ghōud
Lesyanebo анонсировал коллаборацию с молодым веницианским брендом Ghōud, специализирующимся на премиальных кроссовках. Совместная коллекция поступит в продажу в следующем году, но взглянуть на кроссовки можно уже сейчас. Особенно выделяется интерпретация модели Rush — образцовых раннеров в стиле 1970-х.
St.Friday Socks
Самый узнаваемый российский бренд носков выпускает хеллоуинскую коллекцию. В нее вошли новые принты, разработанные участниками ежегодного дизайнерского марафона St.Friday Contest, темой которого стало емкое слово «Дичь».
Новинки с чертовщиной, пришельцами и разной нечистью уже появились на сайте марки. Стоимость одной пары — 399 рублей, но носки продаются и наборами. Самый масштабный и выгодный из них — 66 пар носков за 6666
рублей.
Le Labo
Аромат чая маття — один из самых популярных косметических запахов этого года. Его добавляют и в зубные пасты, и в духи. Le Labo тоже решили обыграть японский чай в новинке The Matcha 26. Как это часто бывает у бренда, не стоит расчитывать, что духи будут полностью пахнуть заявленной в названии маття, в композиции много других ингредиентов — инжира, ветивера и цитрусовых.
Новинка появится на полках магазинов в ноябре. Стоимость аромата от 14 100 рублей за 50 мл и от 21 500 рублей за 100 мл.
Urban Decay x Marvel
Коллаборация косметического бренда со вселенной «Марвел», а точнее новинкой проката, которая ожидает нас после локдауна, — фильмом «Вечные». Магические образы героев олицетворяет палетка теней с мудреным дизайном и 15 оттенками — матовыми, шиммерными и даже дуохромными.
Купить палетку можно не только отдельно, но и как часть лимитированного набора, в который также вошли глиттеры, сияющие стики для губ, карандаши для глаз и хайлайтеры. Стоимость палетки — 6000 рублей, а набор обойдется в 22 000 рублей. В продаже с 4 ноября.
MAC
Красный оттенок помады MAC Ruby Woo многие годы расхваливали визажисты и инфлюэнсеры. Этой осенью бренд решил выпустить легендарный цвет в дополнительных текстурах и лимитированном оформлении. В коллекцию вошли матовые, жидкие и пудровые помады в том числе и с обновленными названиями — Ruby Boo, Ruby New, Ruby Phew! Новинки уже появились на сайте бренда, их стоимость — от 1890 до 2290 рублей.
Babor Make Up
Немецкий косметический бренд еще недавно выпускал исключительно косметику для ухода за кожей, а в этом году презентовал полноценную линейку для макияжа. В нее вошли все необходимые продукты: несколько типов тональных средств, косметика для макияжа губ разных текстур, палетки для глаз и не только. Цена начинаются от 1050 рублей за бальзам для губ и доходят до 5770 за тональный флюид с эффектом лифтинга.
Скидки и спецпредложения
NNedre отпраздновал пятилетие своего флагманского магазина в Петербурге, и в честь этого дарит скидку 20% на всю коллекцию до конца октября. Большой выбор теплого трикотажа, комфортной одежды для дома и базовых предметов гардероба доступны на сайте марки.
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Российский бренд дает скидку 20% на весь ассортимент при полной предоплате онлайн-заказа. Сейл продлится до 7 ноября.
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