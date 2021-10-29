Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: веганская одежда, носки для Хеллоуина, духи с запахом маття и другие релизы, а также информация о грядущих распродажах.

H&M х PETA

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H&M выпустил коллекцию, созданную в сотрудничестве с фондом PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — «Люди за этичное обращение с животными»). Процесс создания коллекции исключал любое использование материалов животного происхождения. В коллаборацию вошла женская, мужская и детская одежда. Co-Exist Story поступит в продажу в интернет-магазине hm.com 12 ноября.

Noah x Barbour

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Стороны вновь объединились для выпуска совместной коллекции. Как и в случае с предыдущими релизами, купить хочется все. Noah переосмыслил два классических силуэта британского бренда — Bedale и Beaufort. На выбор доступно шесть курток в выверенных расцветках. И если Bedale выполнены из привычного вощеного хлопка Barbour, то Beaufort отличаются основой из добротной шерсти. Коллаборация Noah и Barbour уже поступила в продажу. Купить куртки можно на официальных сайтах брендов, а также у избранных ретелйеров. Модель Bedale обойдется в 458 долларов, Beaufort — в 748 долларов.

Blackstock & Weber

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Милый нашему сердцу бренд, специализирующийся на лоферах, обновил ассортимент. В осенне-зимней коллекции появились новые расцветки всех ключевых моделей Blackstock & Weber: The Ellis (классические пенни-лоферы), The Mason (с пряжками) и The Clásico (с кистями). Купить лоферы можно на официальном сайте бренда.

Saucony Shadow 6000 Food Fight

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Американский классический бренд беговой обуви отмечает тридцатилетие своей популярной модели Shadow 6000. Очередной юбилейный релиз, получивший название Food Fight, отличается пестрой асимметричной расцветкой, вдохновленной продуктами питания. В России пару можно купить у избранных ретейлеров Saucony. Цена вопроса — 16 990 рублей.

Lesyanebo x Ghōud

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Lesyanebo анонсировал коллаборацию с молодым веницианским брендом Ghōud, специализирующимся на премиальных кроссовках. Совместная коллекция поступит в продажу в следующем году, но взглянуть на кроссовки можно уже сейчас. Особенно выделяется интерпретация модели Rush — образцовых раннеров в стиле 1970-х.

St.Friday Socks

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Самый узнаваемый российский бренд носков выпускает хеллоуинскую коллекцию. В нее вошли новые принты, разработанные участниками ежегодного дизайнерского марафона St.Friday Contest, темой которого стало емкое слово «Дичь». Новинки с чертовщиной, пришельцами и разной нечистью уже появились на сайте марки. Стоимость одной пары — 399 рублей, но носки продаются и наборами. Самый масштабный и выгодный из них — 66 пар носков за 6666

рублей.

Le Labo

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Аромат чая маття — один из самых популярных косметических запахов этого года. Его добавляют и в зубные пасты, и в духи. Le Labo тоже решили обыграть японский чай в новинке The Matcha 26. Как это часто бывает у бренда, не стоит расчитывать, что духи будут полностью пахнуть заявленной в названии маття, в композиции много других ингредиентов — инжира, ветивера и цитрусовых. Новинка появится на полках магазинов в ноябре. Стоимость аромата от 14 100 рублей за 50 мл и от 21 500 рублей за 100 мл.

Urban Decay x Marvel

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Коллаборация косметического бренда со вселенной «Марвел», а точнее новинкой проката, которая ожидает нас после локдауна, — фильмом «Вечные». Магические образы героев олицетворяет палетка теней с мудреным дизайном и 15 оттенками — матовыми, шиммерными и даже дуохромными. Купить палетку можно не только отдельно, но и как часть лимитированного набора, в который также вошли глиттеры, сияющие стики для губ, карандаши для глаз и хайлайтеры. Стоимость палетки — 6000 рублей, а набор обойдется в 22 000 рублей. В продаже с 4 ноября.

MAC

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Красный оттенок помады MAC Ruby Woo многие годы расхваливали визажисты и инфлюэнсеры. Этой осенью бренд решил выпустить легендарный цвет в дополнительных текстурах и лимитированном оформлении. В коллекцию вошли матовые, жидкие и пудровые помады в том числе и с обновленными названиями — Ruby Boo, Ruby New, Ruby Phew! Новинки уже появились на сайте бренда, их стоимость — от 1890 до 2290 рублей.

Babor Make Up

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Немецкий косметический бренд еще недавно выпускал исключительно косметику для ухода за кожей, а в этом году презентовал полноценную линейку для макияжа. В нее вошли все необходимые продукты: несколько типов тональных средств, косметика для макияжа губ разных текстур, палетки для глаз и не только. Цена начинаются от 1050 рублей за бальзам для губ и доходят до 5770 за тональный флюид с эффектом лифтинга.

Скидки и спецпредложения Nnedre NNedre отпраздновал пятилетие своего флагманского магазина в Петербурге, и в честь этого дарит скидку 20% на всю коллекцию до конца октября. Большой выбор теплого трикотажа, комфортной одежды для дома и базовых предметов гардероба доступны на сайте марки. Underline Мультибрендовый магазин Underline запустил межсезонную распродажу в своем онлайн-магазине. До 7 ноября со скидками от 20 до 50% будут представлены Gate31, Cocos, Akhmadullina Dreams, JNBY и другие бренды платформы. Lime Российский бренд дает скидку 20% на весь ассортимент при полной предоплате онлайн-заказа. Сейл продлится до 7 ноября. Foam Бьюти-стор на Тверской будет работать в формате takeaway: на входе в магазин консультант поможет с выбором косметики и оформит покупку. В день выдачи действует скидка 15%. «Октябрь» Скейтшоп «Октябрь» с 29 по 31 октября запускает на сайте Lockdown Sale распродажу со скидками от 50 до 70% на одежду, доски и обувь. «КМ20» Российский мультибрендовый магазин с люксовыми марками предлагает скидки 20% на все новинки по промокоду «BOO!». Срок действия — до 31 октября включительно.