H&M х PETA

H&M выпустил коллекцию, созданную в сотрудничестве с фондом PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — «Люди за этичное обращение с животными»). Процесс создания коллекции исключал любое использование материалов животного происхождения. В коллаборацию вошла женская, мужская и детская одежда.

Co-Exist Story поступит в продажу в интернет-магазине hm.com 12 ноября.