Редакторы раздела «Красота» выбирают самые стильные образы, которые попались им в инстаграме на этой неделе.

Лизавета Шатурова Радуется каждому яркому пуховику

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bill Kaulitz (@billkaulitz) Приятно, когда иконы стиля детства могут остаться ими и через десяток лет. По моему мнению, Билл Каулитц в леопарде и коже выглядит менее напряжно, чем Гарри Стайлз полностью в «Гуччи» (без обид, Гарри)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Эту фотографию Ким в розовом пуховике хочется показывать всем, кто все еще считает, что зимняя одежда не может быть красивой. Жаль, что бренды, выпускающие куртки не за миллион, пока не позволяют себе такую яркость

Анна Махорина Купила беговые кроссовки, и в этот день спортивный стадион переделали в каток

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от lily (@lilyrosestuff) Стиль нулевых многим набил оскомину, но в интерпретации Лили-Роуз Депп он выглядит не избито. И да, обратите внимание, что на смену оверсайз-джинсовкам приходят приталенные модели

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @evanmock Стиль актера из «Сплетницы» выглядит интереснее, чем образы всех героев нового сезона вместе взятых. Многоярусные жемчужные бусы с подвеской в виде мишки добавляют образу иронии

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @iconicpairings Уютные осенние луки в исполнении одной из самых обсуждаемых модных пар. Но главное: это первые снимки папарацци, где актеры не скрывают свои отношения

Подробности по теме Зои Кравиц и Ченнинг Татум и еще 6 модных пар, за которыми все следят Зои Кравиц и Ченнинг Татум и еще 6 модных пар, за которыми все следят

Ин Франк Заказал кастомизированные нарды вместо очередных кроссовок

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Skepta (@skeptagram) Идея офисного образа от Скепты. Можно попробовать после того, как закончится локдаун

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rhuigi Villaseñor® (@rhuigi) Основатель Rhude Руиджи Вильясеньор знает толк в расслабленных образах и умеет демонстрировать новинки собственного бренда. Посмотрите на эти лоферы!