Футуристичное кресло-качалка, лампа из переработанного пластика, поднос с осенними листьями и еще 11 предметов для уюта в квартире.

Лампа Recycle Object

Бренд украшений из переработанного пластика расширяет ассортимент и представляет лампу с цветной крошкой.

Цена 6800 р.
Подсвечник SalutSava

Керамический подсвечник «Китсюнэ» изготовлен вручную из глины и покрыт глазурью. Подходит для маленьких чайных свечей.

Цена 720 р.
Подсвечник Les Ottomans

Когда очень хочется под пальмы.

Цена 12 498 р.
Кресло-качалка Magis

Пора перестать представлять при слове «кресло-качалка» что‑то соломенное и устаревшее.

Цена 45 143 р.
Покрывало Tkano

Покрывало из хлопка с контрастным этническим орнаментом украшено бахромой и объемными кисточками.

Цена 4425 р.
Прикроватный столик La Redoute Intérieurs

Интересное решение с нишей, которое выполняет роль нижней полки.

Цена 24 181 р.
Сосуд для масла Zara Home

Для тех, кто не любит хранить продукты в магазинных упаковках.

Цена 1799 р.
Украшения Arket

Сезон праздников нескоро, но начать ненавязчиво украшать квартиру можно уже сейчас.

Цена 500 р.
Чехол на подушку H&M

Пушистый чехол — дань всеобщему карантинному увлечению ковроплетением.

Цена 2999 р.
Шелкография Avgvst Art Анна Андржиевская «Обводный канал»

Лимитированная коллекция предметов искусства, которую бренд украшений Avgvst создал совместно с российскими художницами.

Цена 10 000 р.
Комплект постельного белья Tkano Prairie

Цветочные мотивы на качественном российском хлопковом сатине.

Цена 4193 р.
Поднос Ikea

Незатейливый поднос, который удачно дополнит осенний интерьер и пригодится для вечерних посиделок.

Цена 299 р.
Ваза Jysk

Ваза в технике агатового стекла, хоть и выглядит объемно, поместит в себе лишь небольшой букетик. А лучше всего впишутся одиночные цветы.

Цена 1499 р.
Прикроватная тумба Jysk

Лаконичная тумба в ретростиле. На нее так и просятся увесистая книга и очки в роговой оправе.

Цена 4000 р.
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