Футуристичное кресло-качалка, лампа из переработанного пластика, поднос с осенними листьями и еще 11 предметов для уюта в квартире.
Бренд украшений из переработанного пластика расширяет ассортимент и представляет лампу с цветной крошкой.
Керамический подсвечник «Китсюнэ» изготовлен вручную из глины и покрыт глазурью. Подходит для маленьких чайных свечей.
Пора перестать представлять при слове «кресло-качалка» что‑то соломенное и устаревшее.
Покрывало из хлопка с контрастным этническим орнаментом украшено бахромой и объемными кисточками.
Интересное решение с нишей, которое выполняет роль нижней полки.
Для тех, кто не любит хранить продукты в магазинных упаковках.
Сезон праздников нескоро, но начать ненавязчиво украшать квартиру можно уже сейчас.
Пушистый чехол — дань всеобщему карантинному увлечению ковроплетением.
Лимитированная коллекция предметов искусства, которую бренд украшений Avgvst создал совместно с российскими художницами.
Цветочные мотивы на качественном российском хлопковом сатине.
Незатейливый поднос, который удачно дополнит осенний интерьер и пригодится для вечерних посиделок.
Ваза в технике агатового стекла, хоть и выглядит объемно, поместит в себе лишь небольшой букетик. А лучше всего впишутся одиночные цветы.
Лаконичная тумба в ретростиле. На нее так и просятся увесистая книга и очки в роговой оправе.