Если вы планируете отмечать жутковатый праздник дома, разбавьте привычную атмосферу мрачными атрибутами. Вот чертова дюжина вариантов.
Искусственный цветок IKEA399 р.
Набор неароматических свечей IKEA399 р.
Подсвечник Jysk1500 р.
Подсвечник Jysk899 р.
Фужер Zara Home1199 р.
Блюдо H&M1399 р.
Чехол на подушку H&M1099 р.
Декор Jysk300 р.
Бокал Zara Home999 р.
Бокал Zara Home1199 р.
Постер «Просто постер» «Дракула»839 р.
Коробка для хранения Killstar1992 р.
Зеркало в готическом стиле11 334 р.
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