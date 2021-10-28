Присмотритесь к капсуле Jordan New Classics — здесь можно найти неожиданные для Nike вещи. Одна из таких — структурный жакет в двух цветах. Модель выполнена из эластичного материала с подплечниками, слегка приталена и застегивается на молнию. Внизу по бокам у жакета накладные карманы, а слева на груди — прорезной. Черная модель представлена в однотонном исполнении, а вот бежевая имеет контрастные серые вставки с внутренней стороны рукава.