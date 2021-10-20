В осеннем сезоне Stussy представил стеганое платье длины миди на молнии. Модель хороша тем, что ее можно носить и как собственно платье — поверх водолазки или рубашки, и как жилет — с теплыми осенними комплектами. Также оно работает в качестве второго слоя под пальто.

Платье выполнено из материала в абстрактную клетку, как будто нарисованную краской из баллончика. По бокам — большие накладные карманы. Молния имеет двойной бегунок.