Универсальный предмет гардероба для любого времени года.
В осеннем сезоне Stussy представил стеганое платье длины миди на молнии. Модель хороша тем, что ее можно носить и как собственно платье — поверх водолазки или рубашки, и как жилет — с теплыми осенними комплектами. Также оно работает в качестве второго слоя под пальто.
Платье выполнено из материала в абстрактную клетку, как будто нарисованную краской из баллончика. По бокам — большие накладные карманы. Молния имеет двойной бегунок.
Приобрести платье-жилет можно в магазине Kixbox за 13 990 р.
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