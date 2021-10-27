Расспросили визажистов и гримеров с разными стилями, подходами и ценами, как стоит накраситься на этот Хеллоуин и сколько на это придется потратить.

Фариза Родригез Визажистка, чьи работы, скорее, искусство, чем рядовой праздничный мейкап

Меня завораживает концепция ветхозаветных серафимов в интерпретации современных художников и иллюстраторов, но страшно представить себе этот объем работы и ее стоимость. Если говорить про актуальность, то сейчас, как мне кажется, в ходу более простые истории, причем варианты могут быть самые разные — от героев сериалов и политиков до более мрачной интерпретации фешен-трендов.

Анастасия Ростовцева Пластический гример-бутафор. Работала с Элджеем и Моргенштерном и актерами МХАТ им. Горького

Мне бы хотелось сделать для клиента проработанный образ, раскрывающий его характер и дополняющий его костюм: это могут быть и элементы пластического грима, и фейс-арт. До сих пор актуальна стилистика киберпанка, также можно повторять стилистику показов модных домов, добавляя туда сюрреалистический мотив. Или, например, жуткое превращать в прекрасное: обложить подтеки крови красными стразами, сделать золотые рога на лбу или текущее золото из раны. Стоимость таких работ начинается от 5000 рублей.

Анастасия Швандырева Гример-бутафор, кроме косметики использует в работах природные материалы

На Хеллоуин актуален horror-грим — ожог на все лицо, глубокие раны, пулевые ранения, воспаленные папулы. Такое обойдется от 2500 до 3500 рулей в зависимости от локации и размера накладки. Еще популярны образы героев известных фильмов и комиксов, например, Джокер и Харли Квин.

Екатерина Михайлина-Милованова Дает клиентам возможность полного перевоплощения — мастер занимается не только гримом, но и бодиартом

На этот Хеллоуин самый популярный грим — это Веном, только с добавлением красного цвета. Я бы сделала образ с пластическим элементом — на половине лица накладка черно-красного монстра, которая заходит на волосы, а на другой — обычное лицо. Подобный грим с пластикой стоит около 5000 рублей.

Оксана Ласкина В аккаунте визажистки появляются футуристичные образы, отдающие романтикой «Аватара» и «Пятого элемента», для тех, кому осточертели скелеты, вампиры и ведьмы

На мой взгляд, самые актуальные сейчас образы — из нашумевшей «Игры в кальмара» либо из «Дюны». Но лично мне хотелось бы сделать клиенту макияж из фильмов «Шоу ужасов Роки Хоррора» и «Смерть ей к лицу». В зависимости от сложности такая работа будет стоить от 7000 до 15000 рублей. А еще можно выбрать ироничные образы — нарисовать аквагримом дурацкую мордочку животного.

Мария Ланкина Визажистка называет свои работы «strange makeups», и в них нет привычных хеллоуинских отсылок к мифическим персонажам, зато есть абстрактные формы и непохожесть на других

В этом году актуальными мне кажутся два варианта. Первый — это свежая интерпретация самых заезженных хеллуинских персонажей. Например, вампирша, ведьма или демон круто смотрелись бы с нестандартными стрелками. Хеллоуин достаточно давно перешел из разряда карнавала в возможность поэкспериментировать, поэтому второй вариант — это макияжи, которые едва ли могут напрямую ассоциироваться с классическими образами на праздник. Мне хотелось бы видеть больше крупных абстрактных, странноватых рисунков на лицах. Это просто стильный, необычный мейк, а Хеллоуин — повод его выгулять. Такие креативные макияжи у меня стоят от 4000 рублей.