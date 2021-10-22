Семь образов, вещи из которых можно адаптировать в повседневный гардероб.
Житель планеты Арракис из «Дюны»
Защитные костюмы все еще актуальны
Шарф Lino2650 р.
Джинсы Represent10 898 р.
Куртка Ottolinger$660
Пирсинг Sunlight1190 р.
Ботинки Bimba Y Lola€280
Перчатки H&M1999 р.
Женщина-кошка из «Бэтмена»
Потому что хотя бы однажды в году стоит почувствовать себя Зои Кравиц
Юбка-сарафан Zara4499 р.
Сапоги Tua by Braccialini12 200 р.
Пальто Weekday5999 р.
Игрок из «Игры в кальмара»
Достаточно узнаваемый, но уже надоевший персонаж
Кукла из «Игры в кальмара»
Отлично впишетесь в толпу участников в зеленых костюмах
Футболка Pull & Bear899 р.
Балетки Massimo Dutti7490 р.
Носки H&M899 р.
Платье Anna Rachele Resort3400 р.
Ким Кардашьян на Met Gala
Экономия на визажисте
Lil Nas X
Провокатор и рок-звезда на максималках
Пиджак Engineered Garments£392
Брюки Engineered Garments£315
Ремень Diesel€55
Шляпа UwantC$23
Ботинки Needles£375
Участник группы Måneskin
Или Гарри Стайлз, или Иван Дорн…
Брюки Just Cavalli8108 р.
Пиджак Kiltie7150 р.
Блуза Zara2999 р.
Ботильоны Uterque15 990 р.
Набор колец H&M999 р.
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