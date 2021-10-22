Семь образов, вещи из которых можно адаптировать в повседневный гардероб.

Житель планеты Арракис из «Дюны»

Защитные костюмы все еще актуальны

Шарф Lino

2650 р.

Джинсы Represent

10 898 р.

Куртка Ottolinger

$660

Пирсинг Sunlight

1190 р.

Ботинки Bimba Y Lola

€280

Перчатки H&M

1999 р.

Женщина-кошка из «Бэтмена»

Потому что хотя бы однажды в году стоит почувствовать себя Зои Кравиц

Юбка-сарафан Zara

4499 р.

Сапоги Tua by Braccialini

12 200 р.

Пальто Weekday

5999 р.

Рубашка Zara

3299 р.

Игрок из «Игры в кальмара»

Достаточно узнаваемый, но уже надоевший персонаж

Олимпийка Monki

2100 р.

Брюки Monki

2500 р.

Слипоны Vans

6090 р.

Кукла из «Игры в кальмара»

Отлично впишетесь в толпу участников в зеленых костюмах

Футболка Pull & Bear

899 р.

Балетки Massimo Dutti

7490 р.

Носки H&M

899 р.

Платье Anna Rachele Resort

3400 р.

Ким Кардашьян на Met Gala

Экономия на визажисте

Платье Zara

3299 р.

Перчатки Macar

780 р.

Сапоги Steve Madden

7700 р.

Тактическая балаклава

270 р.

Lil Nas X

Провокатор и рок-звезда на максималках

Пиджак Engineered Garments

£392

Брюки Engineered Garments

£315

Рубашка Zara

3299 р.

Ремень Diesel

€55

Шляпа UwantC

$23

Ботинки Needles

£375

Участник группы Måneskin

Или Гарри Стайлз, или Иван Дорн

Брюки Just Cavalli

8108 р.

Пиджак Kiltie

7150 р.

Блуза Zara

2999 р.

Ботильоны Uterque

15 990 р.

Набор колец H&M

999 р.
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