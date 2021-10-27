Фетишистская, уютная, базовая, праздничная, экологичная и другая одежда, которая появилась в этом месяце.

Юбка из кожи Fantome

Асимметричная юбка российского бренда, который специализируется на почти фетишистской одежде из кожи.

Цена 39 900 р.
Джинсы Levi's Ribcage Straight Ankle

Бренд существенно расширил размерный ряд своих знаковых моделей. Легендарные джинсы на любую фигуру ищите во вкладке Plus Size.

Цена 11 500 р.
Толстовка Kappa x Kruzhok

Спортивная марка Kappa и творческое объединение «Кружок» выпустили коллекцию уютной одежды, которая спасет в непогоду.

Цена 5299 р.
Свитер Stradivarius

Тренд на «детскую» одежду перекочевал в зимний гардероб.

Цена 2999 р.
Бархатный бомбер Stradivarius

Университетский стиль в более роскошном исполнении.

Цена 3299 р.
Пуховик SHU

Пуховик можно носить на обе стороны. Наш фаворит — вариант без строчки, затянутый под пояс.

Цена 19 990 р.
Сабо Crocs Hocus Pocus

Глиттерные кроксы, посвященные фильму «Фокус-покус», можно украсить тематическими джибитсами — в стиле готики ведьминского кино 90-х.

Цена 4599 р.
Трикотажное платье Zara

Уютное платье с воротником-стойкой, которое хочется носить вместо объемного свитера.

Цена 3299 р.
Оправа Brevno Asuka

Сибирский бренд делает оправы из натурального дерева, а для прочих деталей использует переработанный пластик. Экологичнее не придумать.

Цена 15 000 р.
Футболка Stradivarius Hard Rock Cafe

Мерч Hard Rock Cafe для тех, кто уже отчаялся попутешествовать и собрать их всех.

Цена 1599 р.
Брюки Bershka

Тотальный принт с картинами и прочими музейными экспонатами уже эксплуатировали скейтерские бренды. Теперь пришла очередь массмаркета.

Цена 3999 р.
Куртка Zara

Легкую куртку стоит припасти на погоду, когда ее можно будет носить открытой — контрастная подкладка в клетку идеально дополняет вещь.

Цена 6999 р.
Кардиган Bershka

Лучшая пара к вашим любимым слипонам. Покупать на несколько размеров больше.

Цена 3299 р.
Cвитшот Dime

Альтернатива базовому серому свитшоту найдена.

Цена 9500 р.
Куртка Arte Antwerp

Для тех, кто устал от бесконечных пуховиков черного цвета.

Цена 21 600 р.
Куртка Universal Works

Помимо безупречных интерпретаций классики рабочего и милитари-стилей, британский бренд знает толк в вещах из флиса.

Цена 11 000 р.
Кардиган Fucking Awesome

Если вы все еще думаете, что Fucking Awesome — это «просто скейтерский бренд», то посмотрите на этот роскошный кардиган.

Цена 14 155 р.
Куртка Tommy Jeans x Timberland

Образцовая университетская куртка из неожиданной коллаборации двух американских брендов.

Цена 44 909 р.
Юбка Ivolga

Длина миди и плотный темно-синий деним идеальны для осени.

Цена 5600 р.
Платье June June

Если вы не готовы отказываться от комфорта толстовки, но хотите выглядеть презентабельно, выбирайте сложноскроенное платье из трикотажа.

Цена 11 900 р.
Жилет Rosh

Жилет с ведерком хризантем будет напоминать о лете в хмурые осенние дни.

Цена 6500 р.
Жилет Ienki Ienki

Модель вдохновлена традиционным гуцульским жилетом с характерной отделкой.

Цена 78 000 р.
Платье Yaspis

Облегающее платье макси на 95% состоит из переработанного бамбука.

Цена 34 000 р.
Шорты Pepen

Структурные шорты для строгих образов.

Цена 5790 р.
Пуховик ZNY

Куртка с видом.

Цена 9900 р.
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