Фетишистская, уютная, базовая, праздничная, экологичная и другая одежда, которая появилась в этом месяце.
Асимметричная юбка российского бренда, который специализируется на почти фетишистской одежде из кожи.
Бренд существенно расширил размерный ряд своих знаковых моделей. Легендарные джинсы на любую фигуру ищите во вкладке Plus Size.
Спортивная марка Kappa и творческое объединение «Кружок» выпустили коллекцию уютной одежды, которая спасет в непогоду.
Пуховик можно носить на обе стороны. Наш фаворит — вариант без строчки, затянутый под пояс.
Глиттерные кроксы, посвященные фильму «Фокус-покус», можно украсить тематическими джибитсами — в стиле готики ведьминского кино 90-х.
Уютное платье с воротником-стойкой, которое хочется носить вместо объемного свитера.
Сибирский бренд делает оправы из натурального дерева, а для прочих деталей использует переработанный пластик. Экологичнее не придумать.
Мерч Hard Rock Cafe для тех, кто уже отчаялся попутешествовать и собрать их всех.
Тотальный принт с картинами и прочими музейными экспонатами уже эксплуатировали скейтерские бренды. Теперь пришла очередь массмаркета.
Легкую куртку стоит припасти на погоду, когда ее можно будет носить открытой — контрастная подкладка в клетку идеально дополняет вещь.
Лучшая пара к вашим любимым слипонам. Покупать на несколько размеров больше.
Помимо безупречных интерпретаций классики рабочего и милитари-стилей, британский бренд знает толк в вещах из флиса.
Если вы все еще думаете, что Fucking Awesome — это «просто скейтерский бренд», то посмотрите на этот роскошный кардиган.
Образцовая университетская куртка из неожиданной коллаборации двух американских брендов.
Если вы не готовы отказываться от комфорта толстовки, но хотите выглядеть презентабельно, выбирайте сложноскроенное платье из трикотажа.
Модель вдохновлена традиционным гуцульским жилетом с характерной отделкой.