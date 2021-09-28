Пальто-кимоно, выстиранная рабочая куртка, утепленные сабо, тоут с медвежонком и другие новинки месяца.
Яркая унисекс-толстовка на замену бесконечным монохромным худи.
Тренд на жилеты продолжает развиваться: присмотритесь к расцветке «электрический синий».
Рюкзак из тяжелого вощеного канваса, кажется, может прослужить вечность.
Полюбившиеся всем куртки-рубашки теперь все чаще встречаются в ярких расцветках, например бабл-гам.
Пора перестать бояться вещей коричневого цвета: осенью они смотрятся идеально.
Эта ветровка сделана не из сыра, как могло бы показаться, а из специального водоотталкивающего материала.
Отдушина для тех, кто не готов променять вселенную бардака внутри сумки на модные каркасные фасоны.
Если вы думали, что кроксы — это лучшая обувь на лето, то этот вариант с утепленным голенищем заставит вас не изменять бренду даже осенью.
Стеганое кимоно из лоскутов необычных тканей, дополненное вышивкой роз. Возможно, самая магическая вещь, которую вы увидите в этом месяце.
Умные материалы и продуманное строение. Если вы серьезно занимаетесь спортом, подобное спортивное белье вам необходимо.
Трикотажные миди-юбки — классический вариант на осень. Мы предпочитаем варианты с небальными узорами.
Найти нескучный кейп не в люксовам сегменте — трудная задача. Но испанцам Uterqüe удалось ее немного облегчить.
Вечная классика бренда в новом обличье — для тех, у кого уже есть версия в серебре и золоте.
Дутые жилетки — однозначно тренд этой осени. А удлиненный вариант согреет особенно хорошо.
Датский бренд выпустил масштабную коллекцию сумок из кожи. Помимо практичных рюкзаков и мессенджеров, в ней есть такой аксессуар для термоса или бутылки.
Худи из капсулы Pleasures, посвященной группе New Order. Поклонники альбома «Power, Corruption & Lies» здесь?
Знатоки военной и спортивной формы СССР переиздали свитер олимпийских сборников. Современная версия сохранила крой, манжеты и молнию до груди.
Яркая интерпретация рабочей куртки из канваса выстиранного оранжевого цвета.
Яркая флиска с капюшоном, молнией до груди и карманами из сезонной коллекции американского стритвир-бренда.
Для тех, кто искал эффектную и теплую пару на осень. Брюки свободного кроя со стрелками выполнены из 100-процентной шерсти.
Интерпретация классических рабочих брюк Carhartt WIP с контрастными вставками.