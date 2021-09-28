Пальто-кимоно, выстиранная рабочая куртка, утепленные сабо, тоут с медвежонком и другие новинки месяца.

Свитшот Puma x Butter Goods

Яркая унисекс-толстовка на замену бесконечным монохромным худи.

Цена 7990 р.
Жилет Cos

Тренд на жилеты продолжает развиваться: присмотритесь к расцветке «электрический синий».

Цена 6990 р.
Дубленка Lime

Короткую панельную дубленку можно начинать носить уже сейчас.

Цена 8999 р.
Рюкзак Long River

Рюкзак из тяжелого вощеного канваса, кажется, может прослужить вечность.

Цена 9990 р.
Бра Aeon Intimates

Теперь мы знаем, какое бра носит Круэлла.

Цена 4490 р.
Сумка Fetiche

Безупречное сочетание цветов на осень и силуэт с намеком на винтаж.

Цена 34 900 р.
Часы Swatch

Часы в главном цвете года для ярких образов.

Цена 10 740 р.
Рубашка My812

Роскошная блуза, которая способна сделать нарядным любой комплект.

Цена 29 000 р.
Рубашка & Other Stories

Полюбившиеся всем куртки-рубашки теперь все чаще встречаются в ярких расцветках, например бабл-гам.

Цена 10 990 р.
Пиджак Zara

Пора перестать бояться вещей коричневого цвета: осенью они смотрятся идеально.

Цена 11 999 р.
Серьга Qari Qris

Серьга из коллекции «Сказка» для тех, кто скучает по детству.

Цена 4600 р.
Сумка «Снежная королева»

Мягкий шоппер можно сложить пополам и носить как клатч.

Цена 5090 р.
Куртка Mad Frenzy

Эта ветровка сделана не из сыра, как могло бы показаться, а из специального водоотталкивающего материала.

Цена 20 000 р.
Сумка Arny Praht

Отдушина для тех, кто не готов променять вселенную бардака внутри сумки на модные каркасные фасоны.

Цена 4900 р.
Сабо Crocs

Если вы думали, что кроксы — это лучшая обувь на лето, то этот вариант с утепленным голенищем заставит вас не изменять бренду даже осенью.

Цена 5999 р.
Пальто Zara

Стеганое кимоно из лоскутов необычных тканей, дополненное вышивкой роз. Возможно, самая магическая вещь, которую вы увидите в этом месяце.

Цена 11 999 р.
Топ Under Armour

Умные материалы и продуманное строение. Если вы серьезно занимаетесь спортом, подобное спортивное белье вам необходимо.

Цена 6399 р.
Юбка Monki

Трикотажные миди-юбки — классический вариант на осень. Мы предпочитаем варианты с небальными узорами.

Цена 2100 р.
Пальто Uterqüe

Найти нескучный кейп не в люксовам сегменте — трудная задача. Но испанцам Uterqüe удалось ее немного облегчить.

Цена 11 990 р.
Худи Dura Boyz

Незамысловатый, но от этого не менее трогательный мерч скейт-комьюнити.

Цена 8990 р.
Часы Casio Vintage

Вечная классика бренда в новом обличье — для тех, у кого уже есть версия в серебре и золоте.

Цена 18 840 р.
Жилет Reserved

Дутые жилетки — однозначно тренд этой осени. А удлиненный вариант согреет особенно хорошо.

Цена 5499 р.
Свитшот Bershka

Реальная одежда для фанатов виртуальных людей.

Цена 3299 р.
Сумка Ecco

Датский бренд выпустил масштабную коллекцию сумок из кожи. Помимо практичных рюкзаков и мессенджеров, в ней есть такой аксессуар для термоса или бутылки.

Цена 15 990 р.
Худи Pleasures

Худи из капсулы Pleasures, посвященной группе New Order. Поклонники альбома «Power, Corruption & Lies» здесь?

Цена 12 990 р.
Куртка Levi's

Образцовая куртка-рубашка для прохладной осенней погоды обнаружена.

Цена 9900 р.
Свитер «Олово»

Знатоки военной и спортивной формы СССР переиздали свитер олимпийских сборников. Современная версия сохранила крой, манжеты и молнию до груди.

Цена 9800 р.
Куртка Stussy

Яркая интерпретация рабочей куртки из канваса выстиранного оранжевого цвета.

Цена 19 000 р.
Худи Pleasures

Худи для киноманов и тех, кто знает, за что вручают «Пальмовую ветвь».

Цена 8800 р.
Худи The Hundreds

Яркая флиска с капюшоном, молнией до груди и карманами из сезонной коллекции американского стритвир-бренда.

Цена 10 990 р.
Брюки Cos

Для тех, кто искал эффектную и теплую пару на осень. Брюки свободного кроя со стрелками выполнены из 100-процентной шерсти.

Цена 9990 р.
Брюки Carhartt WIP

Интерпретация классических рабочих брюк Carhartt WIP с контрастными вставками.

Цена 11 990 р.
Тоут Polo Ralph Lauren

Практичная и милая сумка тоут с культовым медвежонком Polo.

Цена 6749 р.