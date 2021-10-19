Кроссовки в беговом стиле от New Balance, Mizuno, Hummel, adidas Originals и Zara
В 2018 году New Balance выпустил пятую версию своей главной 990-й модели. Образцовые кроссовки в беговом стиле быстро стали хитом и закрепили за силуэтом негласное звание короля так называемых dad shoes (или dad sneakers). На наш взгляд, это действительно одна из лучших пар того года, да и в целом универсальные кроссовки, которые приживутся в любом гардеробе.
В 2022 году у New Balance запланирован релиз шестой версии 990-й модели (Тедди Сантис даже показывал, как она будет выглядеть), а значит, dad shoes ждет очередная волна популярности.
Dior тем временем уже подготовился к возвращению тенденции и представил новые кроссовки. Модель B30, разработанная Кимом Джонсом, выполнена в лучших традициях dad shoes. Стройный силуэт, нарочито спортивная подошва и, конечно, комбинированный верх из сетчатого материала и кожи. Завершает композицию брендинг французского модного дома в виде рефлективных букв CD на боковой панели. Очевидно, что источником вдохновения для Джонса послужила 990-я модель New Balance.
Кроссовки поступят в продажу в течение этого месяца и будут доступны в нескольких цветовых решениях. Цена вопроса — 890 евро. На эту сумму можно купить, например, пять пар вышеупомянутых New Balance. Для тех, кто не готов тратиться на новые кроссовки Dior, мы подобрали бюджетные альтернативы.