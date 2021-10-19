В 2018 году New Balance выпустил пятую версию своей главной 990-й модели. Образцовые кроссовки в беговом стиле быстро стали хитом и закрепили за силуэтом негласное звание короля так называемых dad shoes (или dad sneakers). На наш взгляд, это действительно одна из лучших пар того года, да и в целом универсальные кроссовки, которые приживутся в любом гардеробе.

В 2022 году у New Balance запланирован релиз шестой версии 990-й модели (Тедди Сантис даже показывал, как она будет выглядеть), а значит, dad shoes ждет очередная волна популярности.