22 октября дизайнер Маша Цигаль показала свою первую за семь лет коллекцию. Шоу оказалось резонансным, начиная с переноса показа и заканчивая обвинениями в плагиате. «Афиша Daily» собрала хронику событий.

Незаконное использование логотипов

Для своей апсайкл-коллекции Маша Цигаль переработала бывшие в употреблении вещи, в том числе одежду таких известных брендов, как Gucci, Prada, Balenciaga, Puma, adidas и Lakers. На новых изделиях были видны логотипы этих марок, которые защищены законами об интеллектуальной собственности. Использовать их на шоу без письменного разрешения правообладателей запрещено, о чем организаторы предупредили команду Маши Цигаль. В итоге дизайнер несколько раз переносила показ в течение дня: ей нужно было время, чтобы закрасить логотипы баллончиками с краской прямо на бэкстейдже. Что, по словам организаторов Недели моды, было потенциальной проблемой, поскольку шоу проходили в помещении только что отремонтированного Музея Москвы.

Обвинение в неэкологичности

Перед показом Маша Цигаль дала интервью изданию The Blueprint, в котором было несколько громких фраз о неэкологичности модной индустрии. По словам дизайнера, эта сфера «разрушает мир» и бесконечные дропы инстаграм-инфлюэнсеров никому не нужны. После показа Masha Tsigal часть модной общественности указала дизайнеру на то, что «по-настоящему экологичное модное движение — это отказ от производства одежды вообще», а «тиражирование уродливых вещей меньше всего помогает планете».

Чужая шуба на шоу

Выяснилось, что один из стилистов показа использовал на шоу шубу российского бренда «Система Мoscow». Это произошло без согласования с создателями шубы: стилист взял ее на творческую съемку еще в начале сентября, не вернул в шоурум и принес на показ Masha Tsigal. Бренды уже связались друг с другом, Маша принесла свои извинения «Система Мoscow» и даже анонсировала коллаборацию с ними.

Копирование дизайна

Еще одно обвинение после показа пришло от фешен-стилиста Алисы: девушка считает, что создатели показа скопировали у нее идею топа из защитных элементов. Подобную вещь Алиса сделала для бренда «Волчок» еще в сентябре, а теперь такой топ показала Маша Цигаль на своем шоу. Комментариев от дизайнера на этот счет пока не было.

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