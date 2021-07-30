Славик — самый модный бездомный мужчина во Львове: по крайней мере, по мнению фотографа Юрко Дячишина, который завел для него аккаунт в инстаграме. Автор страницы собрал архивные фото Славика и сравнил их с образами VTMNTS, спросив мнение подписчиков. А также напомнил, что Vetements в 2016 году уже вдохновлялся стилем бездомного мужчины, но тогда об этом официально было сказано в пресс-релизах, в отличие от текущего запуска.