Гении маркетинга снова в деле.
Летом этого года Vetements запустил новую марку под названием VTMNTS и показал первую коллекцию сезона весна-лето 2022. Спустя неделю после релиза бренд обвиняют в плагиате: луки из линейки сильно напоминают образы бездомного украинца Славика.
Славик — самый модный бездомный мужчина во Львове: по крайней мере, по мнению фотографа Юрко Дячишина, который завел для него аккаунт в инстаграме. Автор страницы собрал архивные фото Славика и сравнил их с образами VTMNTS, спросив мнение подписчиков. А также напомнил, что Vetements в 2016 году уже вдохновлялся стилем бездомного мужчины, но тогда об этом официально было сказано в пресс-релизах, в отличие от текущего запуска.
Все это сильно напоминает тщательно спланированную пиар-кампанию, в которых эпатажный Vetements всегда был силен. Как бы то ни было, у маркетинговой команды бренда есть чему поучиться.